Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - аккумуляторы 18650 3000 мАч, умные часы Amazfit GTS, поворотная камера с поддержкой 4G и другое
Аккумуляторы 18650 3000 мАч
Качественные аккумуляторы без платы защиты с реальной емкостью 3 000 мАч. Благодаря высокой токоотдаче аккумуляторы широко применяются для питания электроинструментов, электросамокатов и др. подобной электроники. Аккумуляторы имеют плоский контакт и высокое качество. Их хватит не на один год использования.
Цена: US $2.71
Умные часы Amazfit GTS
Умные часы с AMOLED экраном с разрешением 348x442 пикселей. Корпус изготовлен из качественного пластика с алюминиевым ободком. Часы оснащены всевозможными датчиками: акселерометром, датчиком освещённости, геомагнитным датчиком, для измерения сердечного ритма и другими. Предусмотрено 12 спортивных режимов для людей, которые ведут активный образ жизни. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Автономность работы 14 дней.
Цена: US $131.99
Поворотная камера с поддержкой 4G
Камера наблюдения с поддержкой 4G. Вы можете быть уверенным, если в доме пропадет интернет, картинка с видеокамеры все равно будет транслироваться на вашем смартфоне, благодаря установленной SIM-карте. Камера имеет широкий угол обзора, умеет вращаться на 355 градусов. Управляется с помощью специального приложения на мобильном телефоне.
Цена: US $28.03
Надувное кресло-диван
Очень интересная штука, которая точно пригодится вам на пикнике или на пляже. Надувное кресло-диван достаточно компактное. Изготовлено из плотной ткани, которую в случае повреждения достаточно заклеить обычным скотчем.
рекламаЦена: US $16.63
Беспроводное зарядное устройство
Популярное беспроводное зарядное устройство в виде таблетки мощностью 10 Вт. С обеих сторон устройство покрыто антискользящим покрытием. Питается через порт microUSB.
Цена: US $13.06
Logitech G102
Компьютерная мышь с пятью клавишами и колесиком прокрутки, а также настраиваемой RGB подсветкой. Все клавиши программируются при помощи фирменного ПО. Оптический сенсор с частотой 1 000Гц. Максимальное разрешение 8000 DPI. Вес: 85 г.
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Цена: US $19.99
Мини-лампа на 5W с клипсой для стола
Мини-лампа с удобным креплением для стола и гибким стержнем. Оснащена емким аккумулятором на 1 500 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 7 часов. Световой поток 1000 люмен. Есть три режима свечения: повседневный, для чтения и ночной.
Цена: US $19.90
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