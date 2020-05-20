Компактный плеер с сенсорным управлением. Оснащен IPS экраном 1,54 дюйма, который защищен закалённым стеклом. Сам плеер выполнен из анодированного алюминия. В качестве операционной системы FiiO использовала Linux. По части звука отвечает ЦАП на базе чипа AKM AK4377, поддерживает практически все форматы. Имеет два встроенных микрофона. Если синхронизировать плеер с вашим смартфоном, можно принимать звонки. Также в плеере предусмотрены популярные фитнес-функции. Емкость аккумулятора 550 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 11 часов.

Цена: US $99.59

Автономный датчик, крепится на окна и двери. При проникновении нежданных гостей издается громкий звук. Питается от батареек. Это хорошее копеечное решение для защиты вашего имущества. Имеет хорошее качество и высокий рейтинг.

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Цена: US $1.49

Оригинальное устройство, мимо которого пройти просто нереально. Датчик умеет не только громко орать, но и очень вежливо здороваться на 11 языках. По внешнему виду датчик напоминает футуристического робота Еву из популярного мультфильма Wall-E. Питается как от батареек, так и от сети.

Цена: US $5.94

Популярные TWS-наушнии с суммарной автономностью работы 18 часов. Несмотря на свою невысокую стоимость наушники имеют отличный звук. Они плотно сидят в ушной раковине и не выпадают. В них используются резиновые амбушюры-уплотнители для более комфортного использования. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0, для зарядки используется кабель microUSB.

Цена: US $21.52

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Игровая мышь с максимальным разрешением 24000 DPI и ускорением 50 G. Оснащена 7 клавишами и качественной RGB подсветкой, которую можно настроить под себя. Размер 136.6x68.9x42.5 мм. Вес составляет 97 г.

Цена: US $22.54

Хорошая полноразмерная модель наушников с активной системой шумоподавления и 40-мм динамическими излучателями. Работают как в проводном, так и беспроводном режиме. Емкость встроенного аккумулятора составляет 500 мАч, этого вполне достаточно для работы на протяжении 18 часов.

Цена: US $45.09

Уверено вести автомобиль в любое время суток вам помогут антибликовые очки. Они надежно защитят глаза не только от ультрафиолетового света, но и от ярких бликов на солнце или света ослепляющих фар. Очки будут полезны для велосипедистов и даже на рыбалке, так как очень тяжело постоянно фокусировать свой взгляд на поплавке.

Цена: US $1.26









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