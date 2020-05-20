Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - электромухобойка-ракетка Xiaomi, микрофон-петлица, мышь Hongsund HS-A89 и другое
Мини видеокамера
Портативная видеокамера получила современный дизайн, по внешнему виду устройство напоминает флешку. Поддерживает карты памяти до 32Гб. Начинает запись видео и звука в один клик. Весит всего 60 г. Формат видеофайлов AVI c разрешением 1080x720 пикселей. Емкость аккумулятора 300 мАч, на одном заряде проработает 5 часов.
Цена: US $18.55
Hongsund HS-A89
Игровая мышь с оптическим датчиком и максимальным разрешением 3200 dpi. Габариты 12.7x7x4 см. Оснащена качественной подсветкой и шестью кнопками. Длина шнура составляет 150 см. Мышь бюджетного сегмента, но несмотря на это имеет хорошее качество, довольно шустрая, что подтверждают пользователи в своих комментариях.
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Цена: US $6.69
Электромухобойка Xiaomi SOLOVE P1
Оригинальная электромухобойка от компании Xiaomi нейтрализирует насекомых током, поскольку она не привязана к одному месту, вы можете устроить настоящую охоту за насекомыми. Емкость встроенного аккумулятора составляет 2000 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 8 часов.
Цена: US $30.72
Стяжка для проводов
рекламаБыстро навести порядок с проводами вам поможет органайзер в виде ленты-лепучки. На странице продавца вы сможете выбрать необходимую длину ленты от 0.5 до 5 метров, ширина 15 миллиметров. Штука полезная и стоит сущие копейки.
Цена: US $0.92 - 4.21
Настольная лампа с беспроводной зарядкой
Интересная настольная лампа, получила современный дизайн и поддерживает функцию беспроводной зарядки. Совместима с устройствами до 10 Вт для Android-устройств и до 7.5 Вт для устройств с IOS. Оснащена USB портом и поддерживает функцию быстрой зарядки. Управление сенсорное. Есть 5 уровней яркости. Световой поток составляет 300 люмен.
Цена: US $34.25
Лучший микрофон-петлица
Одна из лучших моделей петличного микрофона за минимальную стоимость. Имеет 3,5 мм разъем, подходит для использования с видеокамерами и смартфонами. Длина кабеля составляет 6 метров. Легко крепится на одежду. Оснащен аккумулятором, который расположен в отдельном блоке.
Цена: US $19.95
Чашка, которая меняет лицо
Оригинальная чашка, которая подымет настроение каждому. Чашка умеет менять лицо,стоит вам плеснуть кипяточек, и хмурое выражения лица сразу преобразится в веселую мордашку.
Цена: US $3.60
Центр купонов
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