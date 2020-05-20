Портативная видеокамера получила современный дизайн, по внешнему виду устройство напоминает флешку. Поддерживает карты памяти до 32Гб. Начинает запись видео и звука в один клик. Весит всего 60 г. Формат видеофайлов AVI c разрешением 1080x720 пикселей. Емкость аккумулятора 300 мАч, на одном заряде проработает 5 часов.

Цена: US $18.55

Игровая мышь с оптическим датчиком и максимальным разрешением 3200 dpi. Габариты 12.7x7x4 см. Оснащена качественной подсветкой и шестью кнопками. Длина шнура составляет 150 см. Мышь бюджетного сегмента, но несмотря на это имеет хорошее качество, довольно шустрая, что подтверждают пользователи в своих комментариях.

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Цена: US $6.69

Оригинальная электромухобойка от компании Xiaomi нейтрализирует насекомых током, поскольку она не привязана к одному месту, вы можете устроить настоящую охоту за насекомыми. Емкость встроенного аккумулятора составляет 2000 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 8 часов.

Цена: US $30.72

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Быстро навести порядок с проводами вам поможет органайзер в виде ленты-лепучки. На странице продавца вы сможете выбрать необходимую длину ленты от 0.5 до 5 метров, ширина 15 миллиметров. Штука полезная и стоит сущие копейки.

Цена: US $0.92 - 4.21

Интересная настольная лампа, получила современный дизайн и поддерживает функцию беспроводной зарядки. Совместима с устройствами до 10 Вт для Android-устройств и до 7.5 Вт для устройств с IOS. Оснащена USB портом и поддерживает функцию быстрой зарядки. Управление сенсорное. Есть 5 уровней яркости. Световой поток составляет 300 люмен.

Цена: US $34.25

Одна из лучших моделей петличного микрофона за минимальную стоимость. Имеет 3,5 мм разъем, подходит для использования с видеокамерами и смартфонами. Длина кабеля составляет 6 метров. Легко крепится на одежду. Оснащен аккумулятором, который расположен в отдельном блоке.

Цена: US $19.95

Оригинальная чашка, которая подымет настроение каждому. Чашка умеет менять лицо,стоит вам плеснуть кипяточек, и хмурое выражения лица сразу преобразится в веселую мордашку.

Цена: US $3.60













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