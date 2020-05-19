Игровая механическая клавиатура в стиле старых печатных машинок. Суровый игровой режим позволит выдержать алюминиевая пластина, которая лежит в основе клавиатуры. Есть защита от пролившейся жидкости. Клавиши круглые, к которым быстро привыкаешь. Обладает мультимедийными возможностями. Подсветку при необходимости можно отключить. Клавиатура полноразмерная с хорошим качеством, что подтверждают пользователи в своих комментариях.





Цена: US $16.32

Полезное устройство от компании Xiaomi, для работы которого потребуется смартфон. На тестовую полоску выдавливается капелька крови, после саму полоску помещают в гаджет. Питается от двух батареек CR1620. В комплект входит: 25 тестовых полосок, 25 игл, само устройство и специальный чехол.

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Цена: US $18.25

Отличное устройство от компании Baseus, которое быстро справится с надоедливыми насекомыми. Внутри устройства находятся две ультрафиолетовые лампы и металлическая сетка под напряжением. Насекомые летят на свет, когда они приближаются к сетке, их поражает электрический разряд. Устройство рассчитано на помещения до 120 м2.

Цена: US $40.88

Оригинальные беспроводные наушники с зарядным кейсом емкостью 6 000 мАч. Кейс оснащен двумя USB-портами, благодаря этому вы сможете подзаряжать другие гаджеты. Сами наушники синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Хорошую слышимость во время разговора обеспечивает технология подавления шумов CVC6.0.

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Цена: US $24.14

Качественный фонарик (500 люмен) с емким аккумулятором 5 000 мАч, этого вполне достаточно для работы на протяжении 60 часов. Особенность фонарика в том, что он способен подзаряжать другие девайсы. Для этого предусмотрены разъемы USB type, а также USB с поддержкой функции быстрой зарядки (12В). Есть интересная функция: если трижды нажать на кнопку питания, фонарик автоматически начнет мигать азбукой морзе сигнал SOS.

Цена: US $25.42

Хорошая механическая клавиатура с привлекательным дизайном. Изготовлена из алюминиевого сплава. Оснащена качественной подсветкой с широкими возможностями дополнительной настройки. Клавиши квадратные, свичи Outemu. Время отклика такой игровой клавиатуры — 3 мс. На всех клавишах работает распространённая функция анти-гостинг.

Цена: US $46.79

Светодиодная лента с клейкой поверхностью и хорошей гибкостью. Ее можно прикрепить в любое место. Длина 2 метра с 200 светодиодами. В комплекте поставляется с пультом. Входное напряжение 12V 1A. Работает с Google ассистентом, Yeelight APP, Алексой. Воспроизводит более 16 миллионов цветов.

Цена: US $10.99









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