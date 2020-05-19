Элегантный и компактный повербанк емкостью 12 000 мАч создан для того, чтобы продлевать время работы вашего смартфона, планшета или других электронных устройств. Оснащен небольшим дисплеем, на котором отображается оставшийся процент зарядки. Поддерживает функцию быстрой зарядки. С помощью данной модели вы сможете одновременно заряжать два гаджета.

Цена: US $5.59

Умный фумигатор от компании Xiaomi подходит для помещений площадью до 30 м2. Для более эффективной работы продавец рекомендует закрывать окна и двери. В фумигатор устанавливаются специальные пластины, действие которых губительно для насекомых и абсолютно безвредно для человека и животных. Устройство оснащено модулем Bluetooth для подключения к вашему смартфону. В фирменном приложении от Xiaomi вы сможете настроить расписание работы, а также видеть оставшийся ресурс пластин.

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Цена: US $5.48

Один из самых популярных фитнес-браслетов с цветным AMOLED-дисплеем 0.95 дюйма. Выдерживает давление до 50 АТМ. Кроме популярных фитнес-функций вы сможете получать уведомления о входящих вызовах, читать сообщения из социальных сетей, управлять музыкой, устанавливать будильник и другое. Браслет автоматически уменьшает яркость дисплея вечером, в приложении вы найдете множество интересных циферблатов, которые хранятся в памяти. Автономность работы браслета составляет 20 дней.





Цена: US $22.99

Хорошая беспроводная оптическая мышь с семью кнопками. На корпусе есть отдельная кнопка для удобного переключения DPI. Максимальное оптическое разрешение составляет 2400 DPI. Работает мышь на частоте 2.4 МГц. Оснащена встроенным аккумулятором 400 мАч. Вес: 125 г.

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Цена: US $9.51

Очень интересный и полезный гаджет, который поможет быстро снять зуд и убрать покраснения после укусов насекомых. Он предотвращает аллергическую реакцию с помощью тепловых импульсов. Подходит как для взрослых, так и для детей. Процедура длится не более 10 секунд.

Цена: US $18.05

Популярная модель полноразмерных наушников со складной конструкцией и активной системой шумоподавления. В данной модели используются 40-мм динамические драйвера. Подключаются к устройствам посредством Bluetooth 5.0, также можно использовать проводное подключение. Емкость встроенного аккумулятора 360 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 30 часов. Звук объемный с хорошими басами и большим запасом громкости.

Цена: US $45.71

Видеорегистратор, который пользуется большим спросом среди покупателей. Он оснащен 5 МП камерой с углом обзора 140 градусов. Разрешение видео составляет 2592x1944 пикселей при 30 кадрах в секунду. Благодаря уникальной конструкции камеру можно поворачивать и настраивать под себя. Есть возможность подключения фирменного GPS-модуля, для работы системы ADAS. Это поможет не только сохранять данные о координатах и скорости, но вы будете получать предупреждения о съезде с полосы, или система предупредит вас об автомобиле, который начал движение впереди вас.





Цена: US $59.99













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