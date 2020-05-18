Портативный цап за небольшую стоимость с поддержкой функции быстрой зарядки. Компактный размер и малый вес позволяет носить его всегда с собой. Для своей стоимости ЦАП имеет качественный звук с хорошим запасом громкости. Разрешение звука: до 96 кГц/24 бита

Цена: US $12.89

Потрясающая святящаяся луна, смотрится реалистично. Поглощая дневной или искусственный свет на протяжении 30 минут светится на протяжении 6 часов. На странице продавца представлено несколько размеров наклейки: 20, 12 и 5 см (диаметр).

реклама

Цена: US $0.32 - 1.83

Клавиатура получила эргономичный игровой дизайн. Обладает всеми необходимыми функциями современной клавиатуры. Крупные клавиши квадратной формы обеспечивают отличную обратную отдачу и хорошие тактильные ощущения во время работы или игрового процесса. Подсветка качественная, имеет несколько режимов свечения. Хорошо видна днем и не слепит ночью. Совместима с ОС Windows 2000/XP/7/8/10/Vista.

Цена: US $21.31

Износостойкие наклейки на клавиатуру с уникальным покрытием. Наклейки светятся в темное время суток и создают дополнительный комфорт во время работы или игрового процесса. Легко клеятся и не оставляют следов клея после себя. Штука полезная, стоит сущие копейки.

Цена: US $1.21

реклама

Игровая мышь Redragon идеально подойдет как для виртуальных развлечений, так и для работы. Выглядит эффектно благодаря качественной RGB подсветке. Колесико имеет оптимальный размер. Мышь оснащена высокочувствительным сенсором, который будет содействовать точной позиции курсора и искусной игре. Вес 75 г.

Цена: $8.81

Хороший SSD с металлическим корпусом, который обеспечивает долговечность и хорошее охлаждения для диска. SSD подходит как для стационарного компьютера, так и для ноутбука. Скорость чтения - 550 mb/s, записи - 500 mb/s. На странице продавца вы можете выбрать необходимый объем памяти от 128 Гб до 2 Тб.





Цена: US $17.55 - 189.91

Интересный ночник с беспроводной зарядкой для вашего смартфона. Изготовлен из качественных материалов. Управление сенсорное, стоит только дотронуться до светильника, и вы сможете настроить свет свечения под себя. Размер: 215x80x45 мм. Оснащен аккумулятором 600 мАч.

Цена: US $19.49













Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



