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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - мини повербанк 30 000 мАч, разборная игровая мышь, смартфон-повербанк, флюоресцентные наклейки на стену и другое

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Мини повербанк 30 000 мАч

Портативный повербанк емкостью 30 000 мАч станет хорошим другом для путешественников и активных людей. Благодаря компактному размеру он не займет много места в рюкзаке или сумке, а его наличие позволит зарядить ваш телефон в любом месте. Имеет несколько степеней защиты для безопасной зарядки ваших гаджетов, а также поддерживает функцию быстрой зарядки. 

Цена: US $10.70

Многофункиональный телефон

Оригинальный многофункциональный кнопочный телефон с двумя слотами под сим карты и специальным местом для хранения блютус наушников. Такой телефон можно использовать не только по прямому назначению, но и как повербанк и музыкальный плеер. Емкость аккумулятора 6 000 мАч. 

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Цена: US $39.52

Музыкальный плеер Xiaom

Маленькая многофункциональная колонка от компании Xiaomi получила яркий дизайн. Выполнена колонка в виде приемника. Емкость встроенного аккумулятора 1000 мАч, этого вполне достаточно для работы на протяжении 10 часов. Оснащена встроенным радиомодулем и bluetooth. Весит всего 200 г. 

Цена: US $61.99

Разборная игровая мышь 

Интересная разборная игровая мышь. Поставляется с большим набором сменных элементов. Оснащена качественной RGB подсветкой. Смотрится оригинально. Вы сможете самостоятельно собрать идеальную лазерную мышь и пользоваться ею на максимуме. 

Цена: US $47.59

Уникальная ортопедическая подушка 

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Уникальная ортопедическая подушка, которая обеспечивает оптимальную поддержку шеи и головы в лежачем положении, а также поддерживает здоровое положение позвоночника во сне. Благодаря этому ваши мышцы и связки шеи будут расслаблены.

  • Цена: US $29.67

Флюоресцентные наклейки на стену

Популярные наклейки на липкой основе, которые светятся в темноте после поглощения света. Источник света может быть как дневной, так и искусственный. Светятся на протяжении 6 часов. Легко клеятся на любую поверхность, а при необходимости легко снимаются. После себя на поверхности не оставляют следов клея.

Цена: US $1.39 - 3.20

Игровой коврик для мыши 

Большой игровой коврик для мыши с красочной подсветкой, которая имеет три настраиваемых режима. Смотрится эффектно особенно в темное время суток. Помимо чисто эстетического эффекта, создаст необходимую атмосферу на игровом месте. Изготовлен из качественного материала. Структура верхнего слоя защищена от истирания. На данной поверхности отлично будет работать как лазерная, так и оптическая мышь.

Цена: US $11.69


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