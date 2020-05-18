Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - компактный ЦАП, умный биометрический замок, KUULAA power bank 10000mAh и другое

для раздела Блоги
+
Очень дешевая ASUS RTX 2070 - надо брать
RTX 2080 Ti Gigabyte - цена рухнула на порядок, смотри
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
Большая скидка на RTX 2070 Gigabyte
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Компактный ЦАП

Компактный ЦАП с небольшим цветным дисплеем. Может работать как обычный преобразователь или обычный MP3 плеер. Поддерживает карты памяти до 32 Гб и форматы:  FLAC, WAV, MP3, WMA. Работает со смартфонами и планшетами. 

Цена: US $50.00

KUULAA Power Bank 10000mAh 

Оригинальный повербанк емкостью 10 000 мАч идеально подойдет для длительных поездок и путешествий. Корпус сверхлегкий, надежно защищает батарею. Поддерживает быструю зарядку. Выходной порт: 5B/2A. Одновременно можно заряжать два устройства. Оснащен индикатором заряда батареи. Вес 222 г.

реклама

Цена: US $9.05 - 10.84

Умный биометрический замок

Биометрический навесной замок со сканером отпечатка пальцев имеет поддержку распознавания пальцев. Оснащен встроенным аккумулятором, на одном заряде проработает год. Предназначен для защиты имущества: гаража, кладовки, шкафа и т.д.

Цена: US $11.97

Портативная соковыжималка Xiaomi

Легкая и удобная портативная соковыжималка от компании Xiaomi. Обьем: 300 мл. Размер: 178x77 мм. Мощность 45 Вт. Приготовить коктейль или смузи очень просто, вам требуется только положить все ингредиенты и нажать кнопку. 

реклама

Цена: US $18.71

Компьютерный коврик 

Большой компьютерный коврик с великолепным дизайном, который украсит любое рабочее место. Поверхность с плотным сплетением нитей, благодаря чему мышь скользит предельно быстро. Данный коврик подходит для любого типа мыши. Изготовлен из высококачественных материалов. Рисунок не стирается и не выгорает. 

Цена: US $3.66 - 29.02

Импульсная зажигалка

Импульсная зажигалка работает при любой погоде. Материал очень плотный и ему не страшна влажность. Отличается от обычной зажигалки тем, что ее не нужно заправлять газом, достаточно зарядить аксессуар, и зажигалка будет работать долгое время. Вещь интересная и имеет большое количество заказов.

Цена: US $1.97 - 12.99

Очки для автомобилистов

Очки в металлической оправе подойдут для ежедневного использования. Изготовлены из эпоксидной смолы, а не обычного пластика. На странице продавца есть два варианта оправы. Очки надежно защищают ваши глаза во время поездки за рулем как днем, так и ночью. Серьезного затемнения нет, но с бликами и встречными фарами хорошо справятся. 

Цена: US $2.91


Центр купонов


   Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!   


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты aliexpress 2020 гаджеты aliexpress алиэкспресс распродажа гаджеты с aliexpress гаджеты из китая aliexpress распродажа гаджеты с алиэкспресс aliexpress2020 гаджеты с китая aliexpress для пк aliexpress пк гаджеты о которых вы могли не знать
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator X299
26
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 в связке с процессором Ryzen 5 3600: май 2020
22
Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
18
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
24
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
50
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
105
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Gears 5
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
53

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 105
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 208
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
13 мая 2020 50
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
13 мая 2020 24
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
11 мая 2020 53

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA показала новую технологию трассировки лучей следующего поколения, которая в разы превосходит все существующие аналоги
50
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – технические характеристики, цены и сроки запуска – всё, что известно на данный момент
78
Мегараспродажа в Epic Games Store - бесплатная раздача GTA V - лишь вершина айсберга
47
AMD представила несколько продвинутых технологий трассировки лучей для будущих видеокарт Radeon Navi RDNA 2 и игровых приставок
215
Следующий iPhone будет поставляться без кнопок, Lightning и USB-C
15
Эксперты Gamersnexus выяснили, может ли бюджетный процессор Ryzen 3 3300Х раскрыть флагманскую видеокарту GeForce RTX 2080 Ti в актуальных играх 2019-2020-х годов
68
6 смартфонов Huawei получили прошивку EMUI 10.1
4
Выясняем целесообразность установки бюджетного 4-ядерного Ryzen 3300x в систему с мощной видеокартой 2080 Ti или 2070 Super - тест на бутылочное горлышко в играх от Gamers Nexus
110
Сайт Userbenchmark.com снова прошёлся по AMD, потроллив их отдел маркетинга за "мантру про необходимость иметь больше 4 ядер в процессоре"
226
Два смартфона Honor 2019 года получили EMUI 10.1
6
Новый графический мод для GTA V NaturalVision Evolved существенно улучшает картинку игры, подтягивая её до уровня Red Dead Redemption 2
20
DOOM Eternal утонула в отрицательных отзывах после появления в игре системы Denuvo Anti-Cheat
33
75-дюймовый 4K-телевизор Samsung Smart TV подешевел на 40 000 рублей
16
Игроки бомбардируют Steam-страничку Grand Theft Auto V отрицательными отзывами из-за бесплатной раздачи в EGS
47
AMD Ryzen 9 3950X на частоте 5610 МГц обновил рекорд wPrime 1024M
7
4 флагмана Honor 2018 и 2019 годов получили Magic UI 3.1
3
Стало известно, во сколько Epic Games Store обходятся бесплатные раздачи таких хитов, как GTA V и многих других
26
Новая технология ASRock BFB обещает поднять тактовые частоты процессоров Intel Core 9-го и 10-го поколений на + 1 000 МГц
93
Microsoft пересмотрит минимальные требования к процессорам для работы на Windows 10 уже в 2020 году
15
Опубликованы ссылки на актуальную версию MIUI 11 для 14 смартфонов Xiaomi
2

Популярные статьи

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Ядра или тактовая частота процессора: выясняем, что важнее для работы и игр
128
Ископаемый планшет Samsung на Android 4.4 в 2020
27
Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator X299
26
Battlefield V I7-6400t Vs Threadripper 1950X c 2 видеокартами Radeon VII
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG STRIX Radeon RX 5600 XT OC
16
Легендарные игровые шедевры прошлых лет, которым фанаты дали вторую жизнь. Часть 3
1

Сейчас обсуждают

Андрей Трубников
07:59
"Стало известно, во сколько Epic Games Store обходятся бесплатные раздачи" "Сколько денег потрачено на подобные акции, никто не сообщает" Авторы, вы уж определитесь "стало известно" или "никто не...
Стало известно, во сколько Epic Games Store обходятся бесплатные раздачи таких хитов, как GTA V и многих других
for2ne
07:58
Вообще по соотношению цены и характеристик начинки очень похоже на правду. Почему? Потому что Nvidia посмотрела на ошибку в позиционировании 2080/2080super которые практически провалились в продаже и ...
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – технические характеристики, цены и сроки запуска – всё, что известно на данный момент
alex1377228
07:55
желаю матери зелота долгих лет жизни
Стало известно, во сколько Epic Games Store обходятся бесплатные раздачи таких хитов, как GTA V и многих других
Max Payne
07:55
За ту же цену титаниум и обычные версии никогда не продавались... Тем более спустя полгода... При обновлённом Кеплер, сначала вышел Титан, 19 февраля 2013 года, а потом обрезки от него (от этого чип...
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – технические характеристики, цены и сроки запуска – всё, что известно на данный момент
Равиль Гарипов
07:50
У меня 2080 ti
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – технические характеристики, цены и сроки запуска – всё, что известно на данный момент
Опричник
07:48
Даю наводку - про Сталкер ещё напиши. Там материала на несколько статей хватит, т.к. модов под него немеряно. /сарказм/
Легендарные игровые шедевры прошлых лет, которым фанаты дали вторую жизнь. Часть 3
Андрей Златин
07:38
Ну и сколько? У заглота, как всегда заголовок не имеет ничего общего с содержанием!
Стало известно, во сколько Epic Games Store обходятся бесплатные раздачи таких хитов, как GTA V и многих других
oldschoolgamer
07:34
Ну это нормальная цена для того, кто одевается, например, в ЦУМе. Денег столько, что может себе носки за 30000 руб купить на сдачу. Таких людей немного в России. 150000 рублей для видеокарты - это мно...
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – технические характеристики, цены и сроки запуска – всё, что известно на данный момент
Алексей
07:34
и что же ты такого на себя делаешь?
Пять главных минусов процессоров Intel последних лет
Алексей
07:32
был бы я богат, я бы коллекционировал острова и самолеты, а не вот это вот все...
Ядра или тактовая частота процессора: выясняем, что важнее для работы и игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем