Компактный ЦАП с небольшим цветным дисплеем. Может работать как обычный преобразователь или обычный MP3 плеер. Поддерживает карты памяти до 32 Гб и форматы: FLAC, WAV, MP3, WMA. Работает со смартфонами и планшетами.

Цена: US $50.00

Оригинальный повербанк емкостью 10 000 мАч идеально подойдет для длительных поездок и путешествий. Корпус сверхлегкий, надежно защищает батарею. Поддерживает быструю зарядку. Выходной порт: 5B/2A. Одновременно можно заряжать два устройства. Оснащен индикатором заряда батареи. Вес 222 г.

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Цена: US $9.05 - 10.84

Биометрический навесной замок со сканером отпечатка пальцев имеет поддержку распознавания пальцев. Оснащен встроенным аккумулятором, на одном заряде проработает год. Предназначен для защиты имущества: гаража, кладовки, шкафа и т.д.

Цена: US $11.97

Легкая и удобная портативная соковыжималка от компании Xiaomi. Обьем: 300 мл. Размер: 178x77 мм. Мощность 45 Вт. Приготовить коктейль или смузи очень просто, вам требуется только положить все ингредиенты и нажать кнопку.



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Цена: US $18.71

Большой компьютерный коврик с великолепным дизайном, который украсит любое рабочее место. Поверхность с плотным сплетением нитей, благодаря чему мышь скользит предельно быстро. Данный коврик подходит для любого типа мыши. Изготовлен из высококачественных материалов. Рисунок не стирается и не выгорает.

Цена: US $3.66 - 29.02

Импульсная зажигалка работает при любой погоде. Материал очень плотный и ему не страшна влажность. Отличается от обычной зажигалки тем, что ее не нужно заправлять газом, достаточно зарядить аксессуар, и зажигалка будет работать долгое время. Вещь интересная и имеет большое количество заказов.

Цена: US $1.97 - 12.99

Очки в металлической оправе подойдут для ежедневного использования. Изготовлены из эпоксидной смолы, а не обычного пластика. На странице продавца есть два варианта оправы. Очки надежно защищают ваши глаза во время поездки за рулем как днем, так и ночью. Серьезного затемнения нет, но с бликами и встречными фарами хорошо справятся.

Цена: US $2.91





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