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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - Android тв-бокс MINIX NEO, мини видеокамера-брелок, лампа Naturehike для кемпинга и другое

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Мини видеокамера-брелок

Компактная видеокамера получила привлекательный дизайн. По внешнему виду устройства трудно определить, что перед вами мини видеокамера, она больше напоминает обычную флешку. Ее можно носить в качестве брелка на связки с ключами. Поддерживает карты памяти до 32Гб. Простая и удобная в использовании. Разрешение видео: 640x480P. Формат видеофайлов: AVI. На одном заряде аккумулятора проработает 5 часов. 

Цена: US $17.99

Плюшевый мишка со светодиодной подсветкой 

Мягкий плюшевый мишка с красочной светодиодной подсветкой имеет 7 разных оттенков свечения. Питается от трех пальчиковых батареек. Может использоваться как ночник. Очень мягкая и приятная на ощупь, внутри полипропиленовый хлопок. 

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Цена: US $7.15

Android тв-бокс MINIX NEO

ТВ-приставк MINIX NEO превратит ваш обычный телевизор в настоящий центр развлечений. Имеет качественную сборку. Оснащена мощным процессором Amlogic S922X-J. Работает под управлением Android 9.0. Управляется с помощью пульта. С помощью приставки вы сможете не только просматривать качественное видео в 4K, но и играть в различные тяжелые игры, устанавливать и удалять приложения, общаться с друзьями в социальных сетях и видеочате, а также многое другое.

Цена: US $169.90

Настольная лампа Pookin

Стильная настольная лампа с 6 режимами яркости. Режим свечения каждый может подобрать под себя.  Цветовая температура от 3000K до 6500K. Свечение не раздражает глаза, процесс чтения или работы будет приятным и безопасным. Питается от 220В. 

Цена: US $40.15

Повербанк Baseus

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Повербанк от компании Baseus с поддержкой функции быстрой зарядки. На корпусе имеется индикатор заряда. Расчитан на одновременную зарядку сразу трех устройств. Для безопасного заряда ваших гаджетов предусмотренно несколько степеней защиты. Весит 280 г.

Цена: US $17.99

Складной рюкзак 

Удобный спортивный рюкзак из качественного и плотного нейлона.Ткань водонепроницаемая, поэтому его можно смело брать с собой и в дождливую погоду. Складывается в небольшой чехол и не занимает много места. Имеет два кармана. 

Цена: US $15.32

Лампа Naturehike для кемпинга

Портативная лампа с современным дизайном. Корпус водонепроницаемый. Есть три режима свечения, которые можно регулировать. Для удобства крепления предусмотрен специальный крючок, а также дополнительное магнитное крепление идет в комплекте. Лампа имеет хорошую яркость. Будет идеальна для кемпинга, рыбалки, походов и ежедневного использования.

Цена: US $11.00 - 15.50


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terenty79
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Скорее цирковым клоуном, и эти шкурки кастомизаторы в виде единорожика и мужика с пузом и тд, это 100% доказывают.
DOOM Eternal утонула в отрицательных отзывах после появления в игре системы Denuvo Anti-Cheat
antonshe
20:53
Удалил игру после того как понял что играю циркачем - акробатом.
DOOM Eternal утонула в отрицательных отзывах после появления в игре системы Denuvo Anti-Cheat
Twisted Evil
20:53
Аудитория стима целый день демонстрирует свое истинное лицо. Видимо Габен тоже решил оседлать хайп-трейн, но получилось по-своему токсично.
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Хороший обзор. Не хватает бенча CPU-Z с AVX. Почему hwinfo дичь по амперам и ваттам показывает с контролера vrm ?
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terenty79
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вы мариобой? Или фанатик близовердроча? Тогда понимаю, почему вы обзываете убогие постоянные подпрыгивания, в сильно огророжденом квадратном лепризории в комплекте с лгбт огоньками и вспышками и одн...
DOOM Eternal утонула в отрицательных отзывах после появления в игре системы Denuvo Anti-Cheat
Marat Kanzha
20:45
Только вот на практике оказывается, что не владелец процессора Intel имеет Intel, а Intel поимел владельца... Ну типа так:
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