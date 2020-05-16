Компактная видеокамера получила привлекательный дизайн. По внешнему виду устройства трудно определить, что перед вами мини видеокамера, она больше напоминает обычную флешку. Ее можно носить в качестве брелка на связки с ключами. Поддерживает карты памяти до 32Гб. Простая и удобная в использовании. Разрешение видео: 640x480P. Формат видеофайлов: AVI. На одном заряде аккумулятора проработает 5 часов.

Цена: US $17.99

Мягкий плюшевый мишка с красочной светодиодной подсветкой имеет 7 разных оттенков свечения. Питается от трех пальчиковых батареек. Может использоваться как ночник. Очень мягкая и приятная на ощупь, внутри полипропиленовый хлопок.

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Цена: US $7.15

ТВ-приставк MINIX NEO превратит ваш обычный телевизор в настоящий центр развлечений. Имеет качественную сборку. Оснащена мощным процессором Amlogic S922X-J. Работает под управлением Android 9.0. Управляется с помощью пульта. С помощью приставки вы сможете не только просматривать качественное видео в 4K, но и играть в различные тяжелые игры, устанавливать и удалять приложения, общаться с друзьями в социальных сетях и видеочате, а также многое другое.

Цена: US $169.90

Стильная настольная лампа с 6 режимами яркости. Режим свечения каждый может подобрать под себя. Цветовая температура от 3000K до 6500K. Свечение не раздражает глаза, процесс чтения или работы будет приятным и безопасным. Питается от 220В.

Цена: US $40.15

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Повербанк от компании Baseus с поддержкой функции быстрой зарядки. На корпусе имеется индикатор заряда. Расчитан на одновременную зарядку сразу трех устройств. Для безопасного заряда ваших гаджетов предусмотренно несколько степеней защиты. Весит 280 г.

Цена: US $17.99

Удобный спортивный рюкзак из качественного и плотного нейлона.Ткань водонепроницаемая, поэтому его можно смело брать с собой и в дождливую погоду. Складывается в небольшой чехол и не занимает много места. Имеет два кармана.

Цена: US $15.32

Портативная лампа с современным дизайном. Корпус водонепроницаемый. Есть три режима свечения, которые можно регулировать. Для удобства крепления предусмотрен специальный крючок, а также дополнительное магнитное крепление идет в комплекте. Лампа имеет хорошую яркость. Будет идеальна для кемпинга, рыбалки, походов и ежедневного использования.

Цена: US $11.00 - 15.50









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