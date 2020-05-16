Миниатюрная видеокамера, которая по внешнему виду напоминает обычную флешку. Запись видео осуществляется в одно нажатие кнопки. Поддерживает запись видео со звуком в формате AVI на карту памяти. При низком заряде аккумулятора видео автоматически сохраняется.

Цена: US $25.35

Хорошая бюджетная модель беспроводных наушников, которая стала достаточно популярной среди пользователей. Наушники отлично сочетают в себе цену и качество. Автономность работы составляет 4 часа. Пользователи отмечают в своих комментариях качество звука и большой запас громкости. Емкость аккумулятора в зарядном кейсе 700 мАч.

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Цена: US $7.45

Оригинальный мини-холодильник, который быстро охладит жестяную банку с напитком или небольшую порцию еды. Питается через USB-кабель, его можно брать с собой даже на природу, в путешествие и подключать к обычному повербанку. Весит 380 г.

Цена: US $19.26

Промышленный респиратор стандарта FFP3. На странице продавца представлено несколько моделей, которые отличаются фильтрами. Респиратор надежно защищает от самых мелких частиц пыли, а также от вирусов. В комплект входит несколько картриджей. Респиратор плотно прилегает к лицу и не вызывает аллергии.

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Цена: US $7.66 - 44.99

Беспроводной утюг значительно облегчит процесс глажки с меньшей затратой времени. Благодаря специальной форме носика проглаживать одежду в труднодоступных местах стало намного легче. Имеет гладкую керамическую подошву с защитой от прожигания. Мощность: 2 000 Вт.

Цена: US $55.38

Сэкономить ваши деньги помогут качественные аккумуляторы 18650 3400 мАч, так как гораздо выгоднее один раз купить аккумуляторы нужного размера и просто периодически их подзаряжать.

Используются для питания различных электронных устройств: электроинструментов, ноутбуков, налобных фонарей и т.д. Аккумуляторы прослужат не один год.

Цена: US $2.85 - 24.15

Интересная модель смарт--часов, получила стильный дизайн. Смарт-часы не только показывают всю нужную информацию, например, время, дату, но и следят следят за вашим здоровьем: подсчитывают потраченные калории, измеряют пульс, следят за фазами сна. Вы сможете получать уведомления из социальных сетей, управлять музыкой, и т.д. Предусмотрено несколько спортивных режимов. Совместимы с ОС Android и iOS.

Цена: US $71.41





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