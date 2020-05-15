Создавать потрясающие рисунки и чертежи вам поможет данный гаджет. Он оснащен светодиодами, которые подсвечивают ткань делая ее практически прозрачной. Есть три режима яркости. Благодаря компактному размеру его удобно брать с собой на работу.

Цена: US $11.05 - 15.34

Интересные очки с регулировкой затемнения линз и антибликовым покрытием. Заземлённость линз меняется в зависимости от погодных условий. В темное время суток заземлённости нет, в солнечную погоду на максимуме.



Цена: US $18.59

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Новинка от компании Xiaomi - ультратонкий повербанк с поддержкой функции быстрой зарядки, LED дисплеем и современным дизайном. Емкость 20 000 мАч. В основе батареи лежат качественные элементы питания, благодаря чему удалось достичь высокого качества и долгого срока службы. Одновременно можно заряжать три устройства.

Цена: US $25.93

Просматривать видео с интернета на большом экране без потери качества вам поможет данное устройство. Экран увеличивает картинку в 5 раз и не требует источника питания. Имеет компактный размер и стильный дизайн.

Цена: US $6.98

Качественный игровой коврик с современным дизайном. На странице продавца представлено несколько размеров коврика. Покрытие приятное на ощупь, компьютерная мышь чувствует себя уверенно на нем. Все швы прошиты аккуратно, нитки не торчат.

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Цена: US $4.00

Этот надежный комплект из изящной и удобной клавиатуры и оптической мыши, которым будет рад любой геймер. Клавиатура оснащена качественной RGB подсветкой с несколькими режимами. Мышь игровая, благодаря эргономичному корпусу при длительном использование рука не устает. Есть возможность регулировки разрешения от 1600 до 5500 DPI.

Цена: US $11.99 - 24.29

Каждый автолюбитель задумывается о замене своей старой автомагнитолы на более новую и функциональную, но среди широкого ассортимента моделей очень трудно выбрать подходящий вариант. Предлагаю вашему вниманию специализированный магазин с хорошим выбором. Все автомагнитолы работают на ОС Android и имеют отличное соотношение цена/качество.

Цена: US $134.40









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