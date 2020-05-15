Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - ультратонкий аккумулятор Xiaomi, фотохромные очки, игровая мышь и клавиатура и другое
Планшет для черчения
Создавать потрясающие рисунки и чертежи вам поможет данный гаджет. Он оснащен светодиодами, которые подсвечивают ткань делая ее практически прозрачной. Есть три режима яркости. Благодаря компактному размеру его удобно брать с собой на работу.
Цена: US $11.05 - 15.34
Фотохромные очки
Интересные очки с регулировкой затемнения линз и антибликовым покрытием. Заземлённость линз меняется в зависимости от погодных условий. В темное время суток заземлённости нет, в солнечную погоду на максимуме.
Цена: US $18.59
Внешний аккумулятор Xiaomi
рекламаНовинка от компании Xiaomi - ультратонкий повербанк с поддержкой функции быстрой зарядки, LED дисплеем и современным дизайном. Емкость 20 000 мАч. В основе батареи лежат качественные элементы питания, благодаря чему удалось достичь высокого качества и долгого срока службы. Одновременно можно заряжать три устройства.
Цена: US $25.93
Увеличительный экран для мобильного телефона
Просматривать видео с интернета на большом экране без потери качества вам поможет данное устройство. Экран увеличивает картинку в 5 раз и не требует источника питания. Имеет компактный размер и стильный дизайн.
Цена: US $6.98
Игровой коврик для компьютерной мыши
Качественный игровой коврик с современным дизайном. На странице продавца представлено несколько размеров коврика. Покрытие приятное на ощупь, компьютерная мышь чувствует себя уверенно на нем. Все швы прошиты аккуратно, нитки не торчат.
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Цена: US $4.00
Игровая мышь и клавиатура
Этот надежный комплект из изящной и удобной клавиатуры и оптической мыши, которым будет рад любой геймер. Клавиатура оснащена качественной RGB подсветкой с несколькими режимами. Мышь игровая, благодаря эргономичному корпусу при длительном использование рука не устает. Есть возможность регулировки разрешения от 1600 до 5500 DPI.
Цена: US $11.99 - 24.29
Магнитола на Android в авто
Каждый автолюбитель задумывается о замене своей старой автомагнитолы на более новую и функциональную, но среди широкого ассортимента моделей очень трудно выбрать подходящий вариант. Предлагаю вашему вниманию специализированный магазин с хорошим выбором. Все автомагнитолы работают на ОС Android и имеют отличное соотношение цена/качество.
Цена: US $134.40
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