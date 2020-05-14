Компактный повербанк емкостью 12 000 мАч. Благодаря свою небольшому размеру его удобно носить с собой, он поместится в небольшой карман или сумку. Есть защита от перенапряжения и короткого замыкания. Поддерживает функцию быстрой зарядки.

Цена: US $5.59

Оригинальные спортивные часы со специальной прищепкой-карабином, благодаря которой часы можно носить на поясе, рюкзаке, в кармане и не бояться их потерять. Часы многофункциональны, кроме стандартных функций они показывают уровень влажности, температуру, высоту и атмосферное давление, есть компас. Идеально подходят для туризма, рыбалки и прогулок на свежем воздухе.

реклама

Цена: US $26.99

Яркий респиратор с тремя круглыми клапанами. Он плотно прилегает к лицу и эффективно защищает от пыли, органического газа и различных вирусов. Эластичный ремень с регулировкой удобно крепится на голове и при длительном ношении не вызывает дискомфорт. В комплекте идут 2 дополнительных фильтра.

Цена: US $6.58

Аккумулятор с номинальной ёмкостью 1200 мАч. Для зарядки не требуется специальное устройство, оснащен USB портом, благодаря этому аккумулятор можно заряжать от любого устройства или USB-порта компьютера.

реклама

Цена: US $6.47 - 19.98

Новинка 2020 года - фитнес-браслет Redmi Smart Band. Продается в 4 цветах. Фитнес-браслет оборудован прямоугольным цветным экраном 1.08 дюйма. Автономность работы составляет 14 дней. Предусмотрено 5 видов физической активности, а также фитнес-браслет будет отслеживать частоту сердечных сокращений во время тренировок. Синхронизировав его со смартфоном вы сможете отслеживать все показатели в фирменном приложении, получать сообщения из социальных сетей, уведомления о входящих вызовах, управлять музыкой и многое другое.

Цена: US $18.17

Xiaomi представила автоматический дозатор зубных паст со стерилизатором зубных щеток. Устройство оснащено инфракрасным датчиком, который обнаруживает зубную щетку и с помощью технологии UVC дезинфицирует головку зубной щетки. Утрафиолетовые лучи убивают все бактерии, грибки и вирусы. Устройство полезное, пригодится каждому.



Цена: US $13.99

Оригинальная магнитная щетка, с помощью которой вы быстро и качественно вымоете окна одновременно с двух сторон. Пользоваться такой щеткой очень просто и удобно. Вам не придется взбираться на подоконник. Обеспечивает безопасность при мытье окон.





Цена: US $3.98 - 16.98













Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



