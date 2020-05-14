Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - фитнес-браслет Redmi Smart Band, карманные спортивные часы, Li-ion аккумулятор формата AA USB 1200 мАч и другое
Мини повербанк 12 000 мАч
Компактный повербанк емкостью 12 000 мАч. Благодаря свою небольшому размеру его удобно носить с собой, он поместится в небольшой карман или сумку. Есть защита от перенапряжения и короткого замыкания. Поддерживает функцию быстрой зарядки.
Цена: US $5.59
Карманные спортивные часы
Оригинальные спортивные часы со специальной прищепкой-карабином, благодаря которой часы можно носить на поясе, рюкзаке, в кармане и не бояться их потерять. Часы многофункциональны, кроме стандартных функций они показывают уровень влажности, температуру, высоту и атмосферное давление, есть компас. Идеально подходят для туризма, рыбалки и прогулок на свежем воздухе.
рекламаЦена: US $26.99
Респиратор
Яркий респиратор с тремя круглыми клапанами. Он плотно прилегает к лицу и эффективно защищает от пыли, органического газа и различных вирусов. Эластичный ремень с регулировкой удобно крепится на голове и при длительном ношении не вызывает дискомфорт. В комплекте идут 2 дополнительных фильтра.
Цена: US $6.58
Li-ion аккумулятор формата AA USB 1200 мАч
Аккумулятор с номинальной ёмкостью 1200 мАч. Для зарядки не требуется специальное устройство, оснащен USB портом, благодаря этому аккумулятор можно заряжать от любого устройства или USB-порта компьютера.
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Цена: US $6.47 - 19.98
Redmi Smart Band
Новинка 2020 года - фитнес-браслет Redmi Smart Band. Продается в 4 цветах. Фитнес-браслет оборудован прямоугольным цветным экраном 1.08 дюйма. Автономность работы составляет 14 дней. Предусмотрено 5 видов физической активности, а также фитнес-браслет будет отслеживать частоту сердечных сокращений во время тренировок. Синхронизировав его со смартфоном вы сможете отслеживать все показатели в фирменном приложении, получать сообщения из социальных сетей, уведомления о входящих вызовах, управлять музыкой и многое другое.
Цена: US $18.17
Диспенсер пасты с дезинфектором Xiaomi
Xiaomi представила автоматический дозатор зубных паст со стерилизатором зубных щеток. Устройство оснащено инфракрасным датчиком, который обнаруживает зубную щетку и с помощью технологии UVC дезинфицирует головку зубной щетки. Утрафиолетовые лучи убивают все бактерии, грибки и вирусы. Устройство полезное, пригодится каждому.
Цена: US $13.99
Магнитная щетка для мойки окон
Оригинальная магнитная щетка, с помощью которой вы быстро и качественно вымоете окна одновременно с двух сторон. Пользоваться такой щеткой очень просто и удобно. Вам не придется взбираться на подоконник. Обеспечивает безопасность при мытье окон.
Цена: US $3.98 - 16.98
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