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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - концентратор 7 в 1, мини повербанк на 10 000 мАч, шуруповерт WOSAI, 3D светильник-ночник "Луна"

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Мини повербанк на 10 000 мАч

Легкий и компактный повербанк емкостью 10 000 мАч. Оснащен небольшим дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда. Благодаря двойному выходу вы сможете одновременно заряжать два девайса. Поддерживает функцию быстрой зарядки. Для безопасной зарядки ваших электронных устройств предусмотренно 9 уровней защиты. 


Цена: US $10.99 - 11.79

Карта памяти SanDisk класса UHS-I.

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Одни из самых популярных карт памяти, которые имеют приемлемую цену, достаточно надежные, с хорошей емкостью. Более 74 000 подтвержденных заказов. Имеют массу положительных отзывов. На странице продавца представлен широкий выбор карт памяти разного объема. 

Цена: US $3.63 - 82.98

Шуруповерт WOSAI в комплекте

Популярная модель шруповерта с емким аккумулятором на 1500 мАч. В зависимости от типа работы можно выбрать от 12 до 20 вольт. Для сверления дерева и металла подойдут модели на 16 и 20 вольт.  Можно приобрести комплект с кейсом и несколькими аккумуляторами.

Цена: US $21.43 - 55.31

Концентратор 7 в 1

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Функциональное устройство, которое превратит ваш компьютер в медиацентр. Концентратор оснащён не только USB 3.0 и 3.1 портами, но и VGA (fullHD) и HDMI для вывода изображения 4К, порт с поддержкой PD, чтобы была возможность подключить компьютер к проводной сети, оснащен портом RJ45. На странице продавца вы найдете несколько вариантов устройства для ваших нужд. 

Цена: US $12.87 - 43.23

Мягкая игрушка "Карп"

Реалистичная игрушка "Карп" может стать отличным подарком рыболову или ребенку. Верхняя ткань игрушки очень приятная на ощупь, она отлично пропускает воздух и не накапливает запахи. Внутренний материал хорошо сохранят форму и не вызывает аллергию. 

Цена: US $8.54

3D светильник-ночник "Луна"

Великолепным средством для создания приятной атмосферы и для дополнения любого интерьера станет 3D светильник в виде луны. Смотрится реалистично. Предусмотрена возможность изменения яркости, 16 цветов свечения и 4 автоматических режима. В комплекте идет пульт управления.

Цена: US $6.80

Сенсорный выключатель с голосовым управлением

Умный сенсорный выключатель с возможностью дистанционного управления с привлекательным дизайном. С легкостью подключается к Алисе. На странице продавца есть несколько вариаций цвета корпуса. Штука интересная, легко устанавливается и имеет высокий рейтинг. 

Цена: US $9.79


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KID A
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Согласен - прямо скажем, что при просмотре этого демо явственно понимаешь преимущества некстгена и недостижимость такого уровня графики на текущем железе. Видимо, вопрос "вам шашечки (лучи/4к/8к) или...
Прорыва не произошло - технодемо Unreal Engine 5 в 1440p, 30 к/с и без трассировки лучей
wwr222
09:40
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Dart-s Vader
09:38
А зачем школоте развитие мозга? Есть же ютуб с кухней и прочими!
Стоимость процессоров Intel Core 10-го поколения оказалась гораздо выше рекомендованных цен – Core i9-10900K за 800 долларов в Европе
Your_Mommy
09:34
Анчартед идут в 1440р30. Где мой режим 1080р60?
Прорыва не произошло - технодемо Unreal Engine 5 в 1440p, 30 к/с и без трассировки лучей
Shock Memes
09:33
Да и вот недавно они раздавали игру плюс одну игру которая не была заявлена, пару раз при чем так. На нг когда 14 дней раздавали игры тоже не показывали что будет.
Бесплатная Grand Theft Auto V может появиться в Epic Games Store уже завтра
Shock Memes
09:32
Там куча инди игр которые на две головы выше киндом кам и получали кучу наград. Чем шикарный бетмен плох? Ремастеры дарксайдерсовчем плохи? Сабнаутика, сома, обсервер, ассасин синдикейт, алан вейк, ко...
Бесплатная Grand Theft Auto V может появиться в Epic Games Store уже завтра
Your_Mommy
09:32
Батла мусор, метро мусор, контрол еще более менее) Еще 12 игр осталось
Появились первые скриншоты и дата выхода Mafia: Definitive Edition - судя по всему, игра получит поддержку трассировки лучей
corvus
09:30
Какое позорище - ни трассировки пучей, ни 4к. Эпикам надо сделать себе харакири. И не важно, что графен в ролике и без бесполезных волшебных лучей недостижим для нынешнего поколения игрушек. Мы же в ...
Прорыва не произошло - технодемо Unreal Engine 5 в 1440p, 30 к/с и без трассировки лучей
Shock Memes
09:29
Ты по ходу вообще в игры не играешь тогда, ведь 90% игр это симуляторы шестерки и симуляторы доставки, чаще совмещаются.
Бесплатная Grand Theft Auto V может появиться в Epic Games Store уже завтра
Jack Reacher
09:29
Вот Топовый Ampere -Tesla A100 Распишитесь , получите, чип огромный -характеристики будут вечером
Глава NVIDIA завёл традицию устраивать вечеринки для студентов у себя дома
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