Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - концентратор 7 в 1, мини повербанк на 10 000 мАч, шуруповерт WOSAI, 3D светильник-ночник "Луна"
Мини повербанк на 10 000 мАч
Легкий и компактный повербанк емкостью 10 000 мАч. Оснащен небольшим дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда. Благодаря двойному выходу вы сможете одновременно заряжать два девайса. Поддерживает функцию быстрой зарядки. Для безопасной зарядки ваших электронных устройств предусмотренно 9 уровней защиты.
Цена: US $10.99 - 11.79
Карта памяти SanDisk класса UHS-I.
рекламаОдни из самых популярных карт памяти, которые имеют приемлемую цену, достаточно надежные, с хорошей емкостью. Более 74 000 подтвержденных заказов. Имеют массу положительных отзывов. На странице продавца представлен широкий выбор карт памяти разного объема.
Цена: US $3.63 - 82.98
Шуруповерт WOSAI в комплекте
Популярная модель шруповерта с емким аккумулятором на 1500 мАч. В зависимости от типа работы можно выбрать от 12 до 20 вольт. Для сверления дерева и металла подойдут модели на 16 и 20 вольт. Можно приобрести комплект с кейсом и несколькими аккумуляторами.
Цена: US $21.43 - 55.31
Концентратор 7 в 1
рекламаФункциональное устройство, которое превратит ваш компьютер в медиацентр. Концентратор оснащён не только USB 3.0 и 3.1 портами, но и VGA (fullHD) и HDMI для вывода изображения 4К, порт с поддержкой PD, чтобы была возможность подключить компьютер к проводной сети, оснащен портом RJ45. На странице продавца вы найдете несколько вариантов устройства для ваших нужд.
Цена: US $12.87 - 43.23
Мягкая игрушка "Карп"
Реалистичная игрушка "Карп" может стать отличным подарком рыболову или ребенку. Верхняя ткань игрушки очень приятная на ощупь, она отлично пропускает воздух и не накапливает запахи. Внутренний материал хорошо сохранят форму и не вызывает аллергию.
Цена: US $8.54
3D светильник-ночник "Луна"
Великолепным средством для создания приятной атмосферы и для дополнения любого интерьера станет 3D светильник в виде луны. Смотрится реалистично. Предусмотрена возможность изменения яркости, 16 цветов свечения и 4 автоматических режима. В комплекте идет пульт управления.
Цена: US $6.80
Сенсорный выключатель с голосовым управлением
Умный сенсорный выключатель с возможностью дистанционного управления с привлекательным дизайном. С легкостью подключается к Алисе. На странице продавца есть несколько вариаций цвета корпуса. Штука интересная, легко устанавливается и имеет высокий рейтинг.
Цена: US $9.79
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