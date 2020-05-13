Смарт-часы Colmi станут отличным выбором для современных людей, которые ведут здоровый образ жизни. Несмотря на небольшую стоимость часы получили стильный спортивный дизайн, хороший функционал и потрясающую автономность (240 дней). Корпус водостойкий и ударопрочный. Выдерживает давление до 5 АТМ. Расширить функционал часов вы сможете синхронизировав их со своим смартфоном. В приложении вы сможете просматривать различные показатели. Для любителей спорта предусмотренно несколько спортивных режимов. Смарт-часы совместимы с OC Android и iOS.

Цена: US $19.18 - 23.64

Компактный вентилятор со встроенным аккумулятором на 2 000 мАч, этого достаточно для 7 часов беспрерывной работы. Данная модель имеет оригинальную конструкцию с креплением в виде клипсы, благодаря этому вы сможете установить вентилятор не только на горизонтальную поверхность, но прикрепить на монитор, коляску и т.д. Вентилятор оснащен защитной сеткой, что исключает возможность получения травмы.

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Цена: US $15.16

Новая модель беспроводных наушников с зарядным кейсом-повербанком 3300 мАч и LED-дисплеем индикации заряда. Наушники получили стильный дизайн и хороший функционал. Управление сенсорное. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Работают на расстоянии до 10 метров, без каких-либо прерываний или зависаний. Звук чистый с хорошими басами. Подойдут для повседневного использования.

Цена: US $14.24 - 16.14

Аккумуляторы с форм-фактором 18650, популярны среди пользователей благодаря высокой реальной емкости 3400 мАч. Аккумуляторы не теряя напряжения легко выдерживают высокие токи. Имеют отличное качество и служат не один год. Широко применятся для питания электроинструментов, светодиодных фонарей, радиоприемников и т.д

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Цена: US $2.20 - 19.19

Классический респиратор с клапаном. Изготовлен из пятислойного материала, внутри находится угольный фильтр. Респиратор плотно прилегает к лицу. Не раздражает кожу и надежно защищает вас от пыли и различных вирусов.





Цена: US $2.29 - 49.99

Качественная система охлаждения за приемлемую цену. Оснащена 6 тепловыми трубками и имеет 2 кулера, один работает на вдув, второй на выдув. Диаметр 120 мм. Вес 830 г. Мощность 150 Вт. В комплекте идет 6 "грибочков" для крепления.

Цена: US $24.97

Популярная игрушка "Ждун" - залог хорошего настроения. Очень мягкая и приятная на ощупь. Изготовлена из мягкого плюша. Все швы прошиты аккуратно. Нитки не торчат. На странице продавца представлено несколько вариантов высоты игрушки: 20, 30, 40 и 50 см.

Цена: US $4.76 - 20.74













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