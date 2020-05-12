Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - игровая клавиатура, отпугиватель комаров от Xiaomi, светящийся кабель для зарядки и передачи данных
Игровая клавиатура
Стильная механическая ретро-клавиатура с качественной подсветкой, которая хорошо видна днем и не слепит ночью. Клавиши круглые, к которым быстро привыкаешь. Скорость отклика составляет 3 мс. При нажатии слышен четкий механический звук. Модель достаточно удобная. Совместима со всеми современными ОС. Весит 825 г.
Цена: US $16.32
Светящийся кабель для зарядки и передачи данных
Светящийся зарядный кабель с яркими светодиодами внутри. При подключении подсветка кабеля автоматически загорается. Смотрится эффектно. Вы точно не потеряете его в темноте. Имеет стандартную длину 1 метр. Изготовлен из высококачественного пластика, устойчивого к трещинам и царапинам.
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Цена: US $0.99 - 2.99
Отпугиватель комаров от Xiaomi
Автономный отпугиватель комаров, который питается от одной батарейки. Внутри устройства находится пластина, время работы которой составляет 31 день. Удобный ремешок для ношения на сумке или руке идет в комплекте. Отпугиватель хорошо справляется со своей работой. Будет полезен во время пикника или обычной прогулке на свежем воздухе.
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Цена: US $7.76 - 17.69
Беспроводные сенсорные наушники TWS F9
Новые беспроводные наушники, которые созданы для самых требовательных покупателей. Они отлично сочетают в себе цену и качество. Для высочайшего качества звука в них используются новейшие технологии. Наушники плотно сидят в ушной раковине и не выпадают. Время автономной работы составляет 5 часов. ССинхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Емкость зарядного футляра 2 000 мАч. Заряжаются от 0 до 100% за 1,5 часа.
Цена: US $11.09
Таймер с цифровым LED дисплеем
Интересное устройство от компании Baseus - таймер с LED дисплеем. Часики являются полезным приспособлением, позволяющим следить за временем приготовления пищи, занятием спортом, сна или использоваться в любых других ситуациях. Корпус ударопрочный, не боится падений. Крепятся на любую поверхность.
Цена: US $11.14
Промышленный пылесос
Быстро убрать мусор, воду или пену вам поможет промышленный пылесос. Он имеет высокую мощность, поэтому его можно использовать для чистки салона автомобиля. В комплекте идет несколько полезных насадок. Пользователи в своих комментариях отмечают высокое качество, большую силу всасывания и простоту использования. Цена: US $59.19 - 147.26
Набор ручек Xiaomi
Качественный набор ручек от компании Xiaomi, получил минималистичный дизайн. Ручки выполнены из качественного ABS-пластика. Изделия не скользят в руке, благодаря своей эргономичной форме. Рисовать, писать или чертить очень просто. Подойдут для учебы и работы.
Цена: US $4.42 - 7.44 / набор
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