Стильная механическая ретро-клавиатура с качественной подсветкой, которая хорошо видна днем и не слепит ночью. Клавиши круглые, к которым быстро привыкаешь. Скорость отклика составляет 3 мс. При нажатии слышен четкий механический звук. Модель достаточно удобная. Совместима со всеми современными ОС. Весит 825 г.

Цена: US $16.32

Светящийся зарядный кабель с яркими светодиодами внутри. При подключении подсветка кабеля автоматически загорается. Смотрится эффектно. Вы точно не потеряете его в темноте. Имеет стандартную длину 1 метр. Изготовлен из высококачественного пластика, устойчивого к трещинам и царапинам.

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Цена: US $0.99 - 2.99

Автономный отпугиватель комаров, который питается от одной батарейки. Внутри устройства находится пластина, время работы которой составляет 31 день. Удобный ремешок для ношения на сумке или руке идет в комплекте. Отпугиватель хорошо справляется со своей работой. Будет полезен во время пикника или обычной прогулке на свежем воздухе.









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Цена: US $7.76 - 17.69

Новые беспроводные наушники, которые созданы для самых требовательных покупателей. Они отлично сочетают в себе цену и качество. Для высочайшего качества звука в них используются новейшие технологии. Наушники плотно сидят в ушной раковине и не выпадают. Время автономной работы составляет 5 часов. ССинхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Емкость зарядного футляра 2 000 мАч. Заряжаются от 0 до 100% за 1,5 часа.

Цена: US $11.09

Интересное устройство от компании Baseus - таймер с LED дисплеем. Часики являются полезным приспособлением, позволяющим следить за временем приготовления пищи, занятием спортом, сна или использоваться в любых других ситуациях. Корпус ударопрочный, не боится падений. Крепятся на любую поверхность.





Цена: US $11.14

Быстро убрать мусор, воду или пену вам поможет промышленный пылесос. Он имеет высокую мощность, поэтому его можно использовать для чистки салона автомобиля. В комплекте идет несколько полезных насадок. Пользователи в своих комментариях отмечают высокое качество, большую силу всасывания и простоту использования. Цена: US $59.19 - 147.26

Качественный набор ручек от компании Xiaomi, получил минималистичный дизайн. Ручки выполнены из качественного ABS-пластика. Изделия не скользят в руке, благодаря своей эргономичной форме. Рисовать, писать или чертить очень просто. Подойдут для учебы и работы.

Цена: US $4.42 - 7.44 / набор









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