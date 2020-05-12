Один из самых компактных повербанков в своем классе. Емкость 10 000 мАч. Его габариты: 80x80x20 мм. Вес составляет 200 г. Несмотря на свои компактные размеры он оснащен двумя портами USB-A, одним USB-C и microUSB. Поддерживает функцию быстрой зарядки. На странице продавца представлены четыре расцветки корпуса.





Цена: US $13.75

Универсальная подставка под смартфон. Выполнена из прочного и долговечного алюминиевого сплава. Подставка имеет компактный размер, займет минимум места на вашем рабочем столе, а также это лучшее решение для удобного просмотра фильмов на вашем телефоне.

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Цена: US $3.96





Водонепроницаемый чехол — полезный аксессуар для смартфона, денег и других ценных вещей. С таким чехлом можно нырять, снимать под водой. Чехол выдерживает погружение на глубину до 10 метров. В комплекте идет шнурок для шеи.

Цена: US $3.22 - 5.10

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Каждый из нас задумывался над покупкой смарт-часов, но очень трудно найти достойную модель среди широкого ассортимента часов, который представлен в настоящий момент на рынке. COLMI P8 - универсальная модель, подходит как мужчинам, так и женщинам. На страничке продавца представлено несколько цветовых решений на любой вкус. Часы смотрятся стильно. Синхронизировав их со смартфоном вы сможете расширить их функционал. Часы не только будут следить за вашей активностью, но и станут незаменимым помощником в повседневной жизни. Совместимы с ОС Android и iOS.

Цена: US $22.41 - 36.57

Качественный кабель для зарядки телефона в плотной оплетке. Оснащен небольшим дисплеев. Кабель подцеживает функцию быстрой зарядки. Сила тока 3А. Имеет защиту от перенапряжения для безопасности вашего устройства.

Цена: US $2.95

Профессиональная игровая поверхность, обеспечивает идеальный баланс между трением и скольжением компьютерной мыши. Изготовлена из высококачественной резины с качественным тканевым покрытием. Большая площадь игровой поверхности для рабочего стола позволяет разместить на ней не только компьютерную мышь, но и другие предметы. Выглядит стильно и сможет украсить любое рабочее место.

Цена: US $4.49 - 10.45

Kotion Each G4000 стильные игровые наушники с качественным объемным звуком. Диапазон частот составляет от 20 до 20 000 Гц. Оснащены качественным микрофоном с шумоподавлением, благодаря этому ваш собеседник всегда будет четко вас слышать. Элементы наушников из матового прорезиненного пластика, который приятный ощупь. За свою цену очень наушники очень даже хороши.





Цена: US $15.48 - 19.98

Емкие аккумуляторы без эффекта памяти с зарядкой от USB порта. Устанавливаются в мультиметры и другие электронные устройства. Вы можете быть уверены аккумуляторы не подведут в нужный момент. Емкость 400 мач, токоотдача более 0.5 А.





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Цена: US $6.71 - 48.39













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