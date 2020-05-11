Аудиоплеер xDuoo Nano D3 получил простой и элегантный дизайн, цветной дисплей 240*320 IPS и отличный звук. Автономность работы составляет 20 часов. Оснащен внутренней памятью на 8 Гб, есть возможность расширить память с помощью карты памяти до 256 Гб. MP-3 плеер поддерживает воспроизведение PCM форматов аудио до 192 кГц / 24 бит и DSD. Звук яркий и насыщенный, все частоты находятся на своих местах. Интересный вариант за приемлемую цену.

Цена: US $79.90

Yeston Radeon RX 590 GPU основана на чипе Polaris 30, который выполнен по новому 12 нанометровому техническому процессу. Невероятные визуальные эффекты, безупречная производительность и сверхвысокая точность детализации станут вашим новым стандартом в играх. Система охлаждения имеет два вентилятора и хорошо справляется со своей задачей, оставаясь при этом невероятно тихой.

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Цена: US $239.92

Новая модель наушников с ярким дизайном и превосходным звуком. Степень защиты IPX7. Нырять в бассейн не стоит, но от дождя точно спасет. Наушники поражают своей автономностью - 7 часов на одном заряде в режиме беспрерывного прослушивания музыки. Зарядный кейс оснащен емким аккумулятором 2 600 мАч. Стоит отметить качественный микрофон, собеседник будет вас хорошо слышать даже в ветреную погоду.

Цена: US $79.00

Новинка 2020 года Huawei Watch GT2e с безрамочным дисплеем и ультратонким корпусом 9,4 мм. Ремешок съемный, а циферблат вы сможете легко подстроить под свой образ. Диагональ дисплея 1,39 дюйма. Оснащены процессором Kirin A1. Автономность работы составляет 14 дней. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Совместимы с OC Android и iOS. Функциональность часов довольно широкая. Есть множество датчиков: гироскоп, акселерометр, сенсор освещенности, измеритель пульса, GPS модуль и т.д. Часы распознают 6 фаз сна и выдают рекомендации по улучшению качества сна. Есть несколько спортивных режимов, фитнес функции и многое другое.

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Цена: US $159.99 - 184.60

Качественный прозрачный скотч в отличие от обычного более плотный и не оставляет следов клея после себя. Для повторного применения достаточно промыть его под проточной водой.

Цена: US $2.48 - 5.72

Новые беспроводные наушники получили современный дизайн и чистый звук с хорошими басами. Каждый наушник не зависит от другого. Их можно подключить по отдельности сразу к двум Bluetooth устройствам. Благодаря уникальной конструкции они плотно сидят в ушной раковине. Звук чистый и четкий. Емкость аккумулятора в каждом наушнике 40 мАч, этого вполне достаточно для работы на протяжении 5 часов. Заряжаются от 0 до 100% за 1,5 часа. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth версии 5.0.

Цена: US $19.83

Набор из 7 разнообразных ножей со стильным дизайном украсит любой интерьер. Эргономичная форма ручки обеспечит удобное нарезание и предотвращает скольжения руки. Лезвия выполнены из нержавеющей стали. Заточку держат достаточно долго. Материал сохраняет прекрасный вид даже после многолетнего использования.



Цена: US $7.74 - 71.65









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