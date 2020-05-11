Многофункциональная домашняя метеостанция со стильным дизайном. На большом цветном дисплее отображаются все необходимые данные: дата, календарь, время, температура воздуха в помещении и на улице, влажность воздуха, будильник и т.д. Корпус изготовлен из натурального дерева. Смотрится оригинально.





Цена: US $26.00 - 26.60

реклама

Стационарный ЦАП от уважаемого бренда по приемлемой цене. Базируется на чипе AK449. Это идеальное решение для подключения плееров FiiO и прослушивания любимых треков в наушниках или на домашней акустике. Поддерживает все современные ОС.

Цена: US $159.00

Стильные ударопрочные часы в автомобиль с кварцевым механизмом. Вес составляет 35 г. Диаметр: 1,7". Крепятся на дефлекторы, переднюю панель или лобовое стекло. Питаются от батарейки, которой хватит на год работы.

Цена: US $6.19

Известно, что наушники — являются переносчиками разнообразных бактерий, грибков, стафилококка и других болячек, а также, если правильно не ухаживать за наушниками, они быстро теряют свой внешний вид. Есть простое решение — специальные ушные палочки с заостренными ватными наконечниками. Штука полезная и стоит сущие копейки.

реклама

Цена: US $0.83

Ультратонкий и стильный коврик для рабочего стола. Имеет большой размер и красочную RGB подсветку. На таком коврике вы сможете разместить не только компьютерную мышь, но и другие предметы. Ультрагладкая поверхность коврика обеспечивает превосходное скольжение мыши. Её характеристики и расположение останутся неизменными в ходе самого интенсивного игрового процесса, чтобы ваше внимание было сфокусировано исключительно на игре.

Цена: US $3.44

Одна из самых маленьких спортивных экшн-камер. Имеет привлекательный дизайн. Поддерживает карты памяти до 32 Гб . Автономность работы составляет 100 минут. Разрешение Full HD 1920x1080P. Оснащена 6 инфракрасными светодиодами для более четкой съемки в ночное время

Цена: US $4.75 - 8.15

Маленький и удобный портативный вентилятор, который работает 3 часа на одной зарядке. Несмотря на свой небольшой размер он подарит вам прохладу в самый жаркий день.

Цена: US $2.56 - 4.99













Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!