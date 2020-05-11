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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - мини камера UTM SQ11 HD, ручной портативный вентилятор, FiiO K5 Pro и другое

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Метеостанция

Многофункциональная домашняя метеостанция со стильным дизайном. На большом цветном дисплее отображаются все необходимые данные: дата, календарь, время, температура воздуха в помещении и на улице, влажность воздуха, будильник и т.д. Корпус изготовлен из натурального дерева. Смотрится оригинально. 


Цена: US $26.00 - 26.60

FiiO K5 Pro

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Стационарный ЦАП от уважаемого бренда по приемлемой цене. Базируется на чипе  AK449. Это идеальное решение для подключения плееров FiiO и прослушивания любимых треков в наушниках или на домашней акустике. Поддерживает все современные ОС. 

Цена: US $159.00

Стильные часы в автомобиль 

Стильные ударопрочные часы в автомобиль с кварцевым механизмом. Вес составляет 35 г. Диаметр: 1,7". Крепятся на дефлекторы, переднюю панель или лобовое стекло. Питаются от батарейки, которой хватит на год работы. 

Цена: US $6.19

Специальные ватные палочки для чистки наушников

Известно, что наушники — являются переносчиками разнообразных бактерий, грибков, стафилококка и других болячек, а также, если правильно не ухаживать за наушниками, они быстро теряют свой внешний вид. Есть простое решение — специальные ушные палочки с заостренными ватными наконечниками. Штука полезная и стоит сущие копейки. 

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Цена: US $0.83

Коврик для рабочего стола 

Ультратонкий и стильный коврик для рабочего стола. Имеет большой размер и красочную RGB подсветку. На таком коврике вы сможете разместить не только компьютерную мышь, но и другие предметы. Ультрагладкая поверхность коврика обеспечивает превосходное скольжение мыши. Её характеристики и расположение останутся неизменными в ходе самого интенсивного игрового процесса, чтобы ваше внимание было сфокусировано исключительно на игре.

Цена: US $3.44 

Мини камера UTM SQ11 HD

Одна из самых маленьких спортивных экшн-камер. Имеет привлекательный дизайн. Поддерживает карты памяти до 32 Гб . Автономность работы составляет 100 минут. Разрешение Full HD 1920x1080P. Оснащена 6 инфракрасными светодиодами для более четкой съемки в ночное время

Цена: US $4.75 - 8.15

Ручной портативный вентилятор

Маленький и удобный портативный вентилятор, который работает 3 часа на одной зарядке. Несмотря на свой небольшой размер он подарит вам прохладу в самый жаркий день. 

Цена: US $2.56 - 4.99




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Денис Синяков
11:30
я тоже так думаю . чего им там , памяти не хватает ? Ну тогда в одно ухо что-то называется залетит , через другое лишнее вылетит . Все норм будет
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Михаил Ааа
11:28
Причём 550 чипсет на старте Zen2 похоже тупо зажали и оставили выбор между дешёвым и холодным 450 или горячим и дорогим 570. Молодцы.
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Viktor Sidorenko
11:28
Спросить у стримеров зачем 8 ядер ?? Так они ответят что 8 ядер не нужны . Нормальный стример использует карту захвата которая стоит не большие деньги сейчас , а не вешает стрим на проц . Те кто ст...
Ограничения с поддержкой AMD Zen 3 старыми платами носят не технический характер
Денис Синяков
11:27
наглая ложь ! Разницы нет даже в 20 процентов , Это карты одного уровня . Память же лишней не бывает . В пять раз , это ты хочешь сказать что 590-я хавает 600 Ватт ? Пфф Да и брать 590-ю , я уже говор...
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warmuza
11:26
Ну так и в США 10000$ получает уже серьёзный уровень, не новичек
Основатель «ВКонтакте» и Telegram – Павел Дуров посоветовал не вести бизнес в США, а также раскритиковал образование, здравоохранение и высокие налоги в Америке
ExtenZ
11:26
А про конденсат, батенька, не забыли?
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Каа
11:26
А вот тут есть зерно истины, НО народ/граждане, моё мнение, ничего не выбирали, ибо жесточайшая коррупция, закон как дышло, оттуда и результат...
Основатель «ВКонтакте» и Telegram – Павел Дуров посоветовал не вести бизнес в США, а также раскритиковал образование, здравоохранение и высокие налоги в Америке
Kopcheniy
11:26
Повторюсь, если В350 и останется за бортом, то для Х370/В450/Х470 поддержку новых процессоров скорее всего запилят.
Ограничения с поддержкой AMD Zen 3 старыми платами носят не технический характер
E1nher1
11:26
А, Дакар, это ты сюда пожаловал? Ну вот ты, как профессионал в ютубах и мой коллега по разгону памяти, поясни, почему cl16 быстрее , чем cl14 в случае с e-die? Память из-за овервольтажа и перегрева ...
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markz0R
11:26
это в Москве и программист топ уровня
Основатель «ВКонтакте» и Telegram – Павел Дуров посоветовал не вести бизнес в США, а также раскритиковал образование, здравоохранение и высокие налоги в Америке
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