Автономный фонарь с двумя режимами свечения. Питается от двух аккумуляторов формата 18650. Фонарь очень удобный в использовании. Его можно закрепить различными способами благодаря поворотной прищепки с двумя неодимовыми магнитами или подвесить с помощью металлического крючка.

Цена: US $15.37 - 17.33

реклама

На дороге автомобилисты часто сталкиваются с непредвиденными ситуациями. Чтобы быстро заменить колесо или для другой работы, нужен электрический домкрат. Водителям, которые не хотят прилагать значительных усилий к подъему автомобиля, это устройство просто необходимо. Грузоподъемность составляет 3 тонны. Для управления предусмотрен пульт. Максимальная высота подъема 42 см.

Цена: US $35.20

Стильные часики, которые украсят любой интерьер автомобиля. Крепятся часы на панель, лобовое стекло или дефлекторы. Питаются от батареек типа AG44.

Цена: US $3.57

реклама

Быстро и качественно отполировать ЛКП автомобиля вам поможет полировщик с дозатором от компании Baseus. Благодаря встроенному дозатору выдавливается необходимая порция полироли, вам остается круговыми движениями равномерно распределить ее по ЛКП автомобиля. Баночка с полиролью идет в комплекте с устройством.

Цена: US $14.99

Вместительный ящик из войлока для хранения различных инструментов. Мягкий и прочный, имеет невысокий ценник. Его можно использовать для хранения и других бытовых предметов.

Цена: US $13.00

Уверенно чувствовать себя на дороге как днем, так и в темное время суток позволят антибликовые очки, которые надежно защищают глаза водителя как от ярких бликов на солнце, так и от света ослепляющих фар в темное время суток, а в пасмурную погоду придадут яркости и контраста.





Цена: US $1.26

Недорогой компрессор отличается легкостью и компактными размерами. Вы сможете легко проконтролировать текущее давление в покрышке и достичь желаемого уровня. Производительность компрессора составляет 35 л/минуту. Колесо размером R14 накачает за пару минут.

Цена: US $24.97













Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



