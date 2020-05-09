Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - USB-хаб с картридером, cмарт-часы Huawei Watch GT, беспроводная сенсорная мышь, коврик для мыши и клавиатуры
Кабель для быстрой зарядки USB
Высококачественный кабель, поддерживает быструю зарядку. Сила тока 3А. Сам кабель идет в плотной нейлоновой оплетке и имеет металлический корпус. Более 11 000 подтвержденных заказов. Подавляющее большинство покупателей кабелем абсолютно довольны.
Цена: US $1.99 - 4.59
Коврик для мыши и клавиатуры
рекламаБольшой коврик для рабочего стола, на котором вы сможете разместить не только компьютерную мышь, но и другие предметы. Коврик однотонный, приятный и мягкий на ощупь. Мышь ведет себя достаточно шустро на данном покрытии. Все швы прошиты ровно. С обратной стороны противоскользящая подложка. На странице продавца представлено несколько вариантов размеров компьютерного коврика.
Цена: US $3.60 - 7.97
Metoo ZERO
Популярная механическая клавиатура с яркой настраиваемой подсветкой. Клавиши стандартной формы, при нажатии слышен четкий механический звук. Раскладка русская и английская, соответствует стандартам полноразмерных моделей. Скорость отклика клавиш составляет 3 мс. Корпус металлический, есть небольшие пластиковые вставки.
Цена: US $23.05 - 33.06
Смарт-часы Huawei Watch GT
Умная модель смарт-часов с круглым сенсорным AMOLED-дисплеем с диагональю 1,39 дюйма и корпусом из нержавеющей стали. Автономность работы составляет 14 дней. Совместимы с ОС OS и Android. Часы имеют все популярные фитнес функции и несколько спортивных режимов. Синхронизировав с телефоном вы сможете расширить функционал часов. В приложении вы сможете смотреть подробную статистику о достигнутых результатах, получать уведомления из социальных сетей, отвечать на звонки и многое другое.
рекламаЦена: US $90.00
USB-хаб с картридером
Популярный USB-концентратор с несколькими портами USB от 3 до 6, а также с портами для чтения карт памяти. Совместим со всеми ОС. В продаже есть версия USB 3.0 и 2.0. На странице продавца представлено две вариации расцветки корпуса: черный и белый цвет.
Цена: US $1.99 - 4.99
Беспроводная сенсорная мышь
Легкая и удобная сенсорная мышь без механических кнопок. Ее вес составляет 56 г. Толщина корпуса 19 мм. Функцию стандартных механических клавиш выполняют сенсорные области на передней части. В комплекте с мышью идет адаптер для подключения к компьютеру.
Цена: US $3.71 - 11.64
Ирригатор
Ирригатор предназначен для эффективного ухода за всей полостью рта. С помощью данного аппарата вы сможете эффективно и быстро удалить зубной налет и очистить межзубные промежутки. Ирригатор обеспечивает качественную гигиену всей полости рта. Поможет бережно ухаживать за коронками, мостами, имплантами и сбережет ваши зубы во время беременности.
Цена: US $39.24 - 42.48
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