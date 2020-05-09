Создать потрясающие рисунки и чертежи вы сможете с помощью данного гаджета. Планшет ультратонкий и оснащен светодиодной подсветкой, которая делает ткань практически прозрачной. Подсветка имеет несколько режимов яркости. Благодаря компактному размеру его удобно носить с собой.



Цена: US $11.05





Реалистичная фигурка астронавта будет практически парить над вашим рабочим местом. Кабель светильника гибкий, имеет хорошее качество, благодаря этому вы сможете настроить свет под себя. Необычный светильник может стать оригинальным подарком для коллеги по работе.

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Цена: US $1.35 - 3.85

Идеальные очки для автомобилистов, которые надежно защитят глаза в любых погодных условиях. В солнечную погоду защитят от бликов, в ночное время от ослепляющих фар проезжающих машин. Очки будут полезны каждому водителю вне зависимости от возраста и стажа вождения.



Цена: US $0.65 - 1.89

SSD накопитель с форм-фактором 2,5". Корпус выполнен из металла и окрашен в золотистый цвет. Состоит из 2 половинок, соединенных с помощью защелок. Сборка качественная. На странице продавца представлен широкий выбор объема памяти от 120 Гб до 1 Тб. SSD выделяется среди конкурентов высокой производительностью и отличным соотношением цены и качества. Он значительно ускорит работу вашего ПК или ноутбука.

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Цена: US $12.70 - 197.67

В летний период, когда очень трудно найти источник спасительной прохлады, спасти вас от жары поможет мини вентилятор. Имеет небольшой размер и встроенный аккумулятор, одного заряда хватит на три часа беспрерывной работы.

Цена: US $4.39

Для быстрого охлаждения ЦПУ идеально подойдет данная система охлаждения. Каждый кулер оснащен красочной светодиодной подсветкой. Система простая в обслуживании и быстро устанавливается. Благодаря шести медным трубкам устройство отводит тепло от ЦПУ, при этом равномерно его распределяет.

Цена: US $20.29 - 25.57

Одна из самых популярных карт памяти в настоящий момент. Более 76 000 заказов, рейтинг 4,9 из 5. Карта памяти имеет привлекательную цену и хороший объем памяти. На странице продавца вы сможете выбрать объем памяти от 16 до 512 Гб класса UHS-I.

Цена: US $3.63 - 82.98









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