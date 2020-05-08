Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - фотохромные очки для автомобилистов, электрическая маска Xiaomi, светоотражающие наклейки, ночник медуза
Фотохромные очки для автомобилистов
Стильные фотохромные очки максимально защитят ваши глаза от вредного ультрафиолетового света и снизят усталость глаз. Данные очки — лучший аксессуар, который позволит контролировать ситуацию на дороге. Очки меняют затемненность, благодаря этому пользоваться данной моделью удобно в любых погодных условиях. В темное время суток они защитят глаза от ослепляющих фар, в солнечную погоду от бликов.
Цена: US $11.60
Электронные часы SKMEI 1251
Спортивные часы с точным ходом и ударопрочным корпусом. Смотрятся на руке стильно. Имеют подсветку, секундомер, корпус выдерживает погружение на трёхметровую глубину. Диаметр дисплея составляет 49 мм. Подойдут для кемпинга, путешествий и занятий спортом.
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Цена: US $11.42 - 20.79
Лампа-ночник медуза
Потрясающая лампа-ночник, смотрится завораживающе. Реалистичный дизайн светильника станет отличным украшением интерьера комнаты. Данная лампа может стать оригинальным подарком для взрослых и детей.
Цена: US $33.40
Электрическая маска Xiaomi Youpin Hootim
Респиратор от компании Xiaomi - популярный и умный гаджет, который способен защитить ваше здоровье в различных ситуациях. Данная модель плотно прилегает к лицу, при этом не вызывает аллергических реакций и является эффективным защитным барьером от вирусов.
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Цена: US $13.69
Уличный светильник-шар
Потрясающий уличный светильник-шар, который точно не останется без внимания окружающих. Имеет семь вариантов красочной светодиодной подсветки. Управляется с помощью дистанционного пульта. Степень защиты: IP68. Одного заряда аккумулятора достаточно для работы на протяжении 8 часов.
Цена: US $15.13
Универсальные светоотражающие наклейки
Универсальные стикеры обеспечивают хорошую видимость в любых погодных условиях. Их можно приклеить как на автотранспортное средство, так и на коляску или одежду для повышения видимости. Наклейки стойкие к механическим повреждениям, легко клеятся и не оставляют следов клея.
Цена: US $0.59 - 0.65
Лучший эндоскоп
Эндоскоп с жестким кабелем и качественной картинкой, будет полезен в каждом хозяйстве. С его помощью вы сможете быстро рассмотреть все необходимые детали в самых труднодоступных местах. Его широко используют во время различных ремонтных работ. Качество камеры позволяет получить четкую картинку, которую можно сфотографировать и даже снять видео проверки. Фокусное расстояние составляет от 4 до 10 см. Емкость аккумулятора 600 мАч.
Цена: US $16.55
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