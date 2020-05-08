Оригинальные наручные часы высокого в качества. Корпус из хорошего ABS-пластика, ремешок силиконовый. Размер: 60x50x22 мм. Оснащены дополнительно наручным фонарем и компасом. Корпус водонепроницаемый. Часы идеально подойдут для занятия спортом, туризма, кемпинга, чтения книг, рыбалки и т.д. Смотрятся необычно.





Цена: US $19.49

Слушать любимые композиции со смартфона или других электронных устройств вы сможете с спомощью таких динамиков. Оригинальная подсветка придаст вечеринке невероятную атмосферу. Звук объемный с хорошими басами и большим запасом громкости. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0.

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Цена: US $8.47 - 22.05

Стильный набор ножей с хорошими режущими качествами и великолепным дизайном. Заточку держат не менее одного месяца. Несмотря на громоздкий вид ножи достаточно легкие. Во время эксплуатации ржавчина не появляется. Это один из лучших наборов, который можно найти за данную стоимость.

Цена: US 22.00

Отличный инструмент для кустарников и газонов. Простой и удобный в использовании. Автономность работы составляет 50 минут. В комплекте идет две насадки разной длины. Есть быстрая доставка из России.

Цена: US $29.99 - 34.99

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Новые TWS наушники получили стильный дизайн и поддержку Bluetooth версии 5.0. Степень защиты от воды IPX5. Звук чистый и сбалансированный. В каждый наушник встроен высокочувствительный микрофон с шумоподавлением. Управление сенсорное либо с помощью голосового ассистента. Автономность работы до 9 часов, если подзаряжать в кейсе — до 24 часов.

Цена: US $23.99 - 26.99

Качественный надувной матрас, который идеально подойдет для кемпинга. Он достаточно легкий и компактно складывается. В сложенном виде в длину 30 см. Его удобно носить в рюкзаке или транспортировать в багажнике. Вес: 420 г. Имеет качественный клапан, быстро надувается и сдувается.









Цена: US $7.46

Защитить глаза от ультрафиолетового света вам помогут фотохромные очки, которые меняют затемненность в зависимости от погодных условий. Они создадут необходимый комфорт для глаз за рулем автомобиля, на рыбалке или обычной прогулке в парке. При ярком солнце защитят от бликов, ночью от ослепляющего света фар.

Цена: US $11.60









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