Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - фотохромные очки, TWS-наушники Sanlepus, портативные колонки, электрический триммер WORKPRO
3 в 1 (часы, фонарик, компас)
Оригинальные наручные часы высокого в качества. Корпус из хорошего ABS-пластика, ремешок силиконовый. Размер: 60x50x22 мм. Оснащены дополнительно наручным фонарем и компасом. Корпус водонепроницаемый. Часы идеально подойдут для занятия спортом, туризма, кемпинга, чтения книг, рыбалки и т.д. Смотрятся необычно.
Цена: US $19.49
Портативные колонки
Слушать любимые композиции со смартфона или других электронных устройств вы сможете с спомощью таких динамиков. Оригинальная подсветка придаст вечеринке невероятную атмосферу. Звук объемный с хорошими басами и большим запасом громкости. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0.
рекламаЦена: US $8.47 - 22.05
Популярный набор ножей
Стильный набор ножей с хорошими режущими качествами и великолепным дизайном. Заточку держат не менее одного месяца. Несмотря на громоздкий вид ножи достаточно легкие. Во время эксплуатации ржавчина не появляется. Это один из лучших наборов, который можно найти за данную стоимость.
Цена: US 22.00
Электрический триммер WORKPRO
Отличный инструмент для кустарников и газонов. Простой и удобный в использовании. Автономность работы составляет 50 минут. В комплекте идет две насадки разной длины. Есть быстрая доставка из России.
Цена: US $29.99 - 34.99
Sanlepus B1: TWS-наушники, которые тяжело потерять
рекламаНовые TWS наушники получили стильный дизайн и поддержку Bluetooth версии 5.0. Степень защиты от воды IPX5. Звук чистый и сбалансированный. В каждый наушник встроен высокочувствительный микрофон с шумоподавлением. Управление сенсорное либо с помощью голосового ассистента. Автономность работы до 9 часов, если подзаряжать в кейсе — до 24 часов.
Цена: US $23.99 - 26.99
Туристический надувной матрас Naturehike
Качественный надувной матрас, который идеально подойдет для кемпинга. Он достаточно легкий и компактно складывается. В сложенном виде в длину 30 см. Его удобно носить в рюкзаке или транспортировать в багажнике. Вес: 420 г. Имеет качественный клапан, быстро надувается и сдувается.
Цена: US $7.46
Фотохромные очки
Защитить глаза от ультрафиолетового света вам помогут фотохромные очки, которые меняют затемненность в зависимости от погодных условий. Они создадут необходимый комфорт для глаз за рулем автомобиля, на рыбалке или обычной прогулке в парке. При ярком солнце защитят от бликов, ночью от ослепляющего света фар.
Цена: US $11.60
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