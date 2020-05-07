Стильный повербанк емкостью 20 000 мАч. Корпус изготовлен из ABS-пластика. Продавец предлагает три варианта расцветки корпуса: черный, голубой, розовый. Может заряжаться через два порта — MicroUSB, USB Type-C, при этом заряжая ваш смартфон. Имеет компактный размер: 80x80x20 мм. Отличительной особенностью является невысокая цена и хорошее качество.

Цена: US $9.99 - 11.49

Миниатюрный складной бинокль с прорезиненным корпусом и двойной регулировкой. Благодаря небольшому размеру и складной конструкции бинокль удобно носить с собой даже в кармане. В комплекте с биноклем идет небольшой шнур и специальная ткань для чистки линз.

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Цена: US $9.59

Смарт-часы получили стильный дизайн. Отличаются надёжностью изготовления и отличным функционалом. Дисплей круглый 1.34 дюйма. Предусмотрено 4 физические кнопки для управления в ситуациях, когда это необходимо. Имеют два режима работы: ультра и умный. Автономность работы в умном режиме составляет 14 дней, в ультра - 7 дней. Часы круглосуточно следят за вашей активностью, мониторят сердечный ритм, подсчитывают потраченные калории, отлеживают фазы сна и т.д. Также предусмотрено несколько спортивных режимов.



Цена: US $219.99 - 241.99

Проводная клавиатура с красочной подсветкой и механическими переключателями Outemu, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке. Они предоставляют полный контроль над действиями и мгновенное срабатывание. Клавиши стандартной формы, продолжительность работы составляет 50000000 нажатий. Предусмотрено 9 световых эффектов и несколько игровых режимов с дополнительной настройкой.

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Цена: US $47.99

Оригинальная игрушка, которая понравится как детям, так и взрослым. Хомяк веселым голосом повторит за вами любую фразу. Изготовлен из экологически чистых материалов, приятный на ощупь. Питается от трех батареек. Хомяк подарит вам отличное настроение и множество незабываемых эмоций.

Цена: US $6.09

Медицинская маска из плотного и эластичного материала, который на ощупь напоминает тончайший поролон. Материал качественный, не рвется и быстро сохнет. В набор входит три маски, на странице продавца есть разные варианты цвета и два варианта размеров для взрослых и детей.

Цена: US $1.33 - 1.79

Скоро лето, надоедливые комары и мошки могут испортить вам сон и отпуск. Электрическая ловушка для комаров избавит ваш дом от этих надоедливых насекомых. Работает практически бесшумно, при этом в процессе борьбы с насекомыми химия не используется.

Цена: US $21.41









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