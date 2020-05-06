Необычные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - левитирующее НЛО, автоматический надеватель бахил, жующая копилка
Беспроводная компьютерная мышь
Оригинальная компьютерная мышь, которая напоминает обычную ручку. Несмотря на нестандартную форму ею очень удобно пользоваться. Питается от батарейки ААА. Идеально подойдет для серфинга в интернете. Рабочая частота 2,4 ГГц.
Цена: US $5.74 - 8.97
Складная ванная
Необычная ванная, выполнена из прочного ABS-пластика, для удержания тепла предусмотрена верхняя крышка, которую дополнительно можно использовать как подставку. Раскладывается ванная одним движением руки. На странице продавца представлено две расцветки на ваш выбор.
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Цена: US $100.80 - 129.37
Левитирующее НЛО
Светильник в виде НЛО эффектно парит, вращается и светится над своей платформой. Оснащен встроенным динамиком, есть встроенное радио. Вы также можете прослушивать любимые треки, передавая их посредством Bluetooth.
Цена: US $124.50
Автоматический клеевой пистолет
Необычное устройство — двойной автоматический клеевой пистолет. Питается от встроенного аккумулятора на 1500 мАч. Давление шприца 680 кг. Устройство будет полезно во время ремонтных работ, подойдет как для герметика, так и клея.
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Цена: US $171.74
Жующая копилка
Очень необычная копилка, за которой можно наблюдать круглыми сутками. Копилка умеет есть деньги, а мимика весьма реалистична. Вам стоит только поднести монетку ко рту, и копилка начнет жевать монетку, после проглотит. Очень трудно удержаться и не положить еще одну монетку.
Цена: US $9.13 - 10.47
Аппарат для надевания бахил
Оригинальный аппарат, который начинает работу при надавливании ногой на внутреннюю площадку с бахилами. Он формирует чехол для любой обуви. Легок и быстрый в использовании. Будет актуален для использования в помещениях, где необходимо быстро надеть бахилы.
Цена: US $62.60
Электрические жевательные пластинки
С помощью такой игрушки вы сможете разыграть своих коллег или друзей. Она имеет вид упаковки жевательных резинок, однако стоит попробовать вытянуть хотя бы одну пластину и вас ударит небольшой разряд тока. Штука интересная и стоит недорого.
Цена: US $0.74 - 1.19
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