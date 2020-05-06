Оригинальная компьютерная мышь, которая напоминает обычную ручку. Несмотря на нестандартную форму ею очень удобно пользоваться. Питается от батарейки ААА. Идеально подойдет для серфинга в интернете. Рабочая частота 2,4 ГГц.

Цена: US $5.74 - 8.97

Необычная ванная, выполнена из прочного ABS-пластика, для удержания тепла предусмотрена верхняя крышка, которую дополнительно можно использовать как подставку. Раскладывается ванная одним движением руки. На странице продавца представлено две расцветки на ваш выбор.

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Цена: US $100.80 - 129.37

Светильник в виде НЛО эффектно парит, вращается и светится над своей платформой. Оснащен встроенным динамиком, есть встроенное радио. Вы также можете прослушивать любимые треки, передавая их посредством Bluetooth.





Цена: US $124.50

Необычное устройство — двойной автоматический клеевой пистолет. Питается от встроенного аккумулятора на 1500 мАч. Давление шприца 680 кг. Устройство будет полезно во время ремонтных работ, подойдет как для герметика, так и клея.

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Цена: US $171.74

Очень необычная копилка, за которой можно наблюдать круглыми сутками. Копилка умеет есть деньги, а мимика весьма реалистична. Вам стоит только поднести монетку ко рту, и копилка начнет жевать монетку, после проглотит. Очень трудно удержаться и не положить еще одну монетку.

Цена: US $9.13 - 10.47

Оригинальный аппарат, который начинает работу при надавливании ногой на внутреннюю площадку с бахилами. Он формирует чехол для любой обуви. Легок и быстрый в использовании. Будет актуален для использования в помещениях, где необходимо быстро надеть бахилы.

Цена: US $62.60

С помощью такой игрушки вы сможете разыграть своих коллег или друзей. Она имеет вид упаковки жевательных резинок, однако стоит попробовать вытянуть хотя бы одну пластину и вас ударит небольшой разряд тока. Штука интересная и стоит недорого.

Цена: US $0.74 - 1.19













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