Компактная мини видеокамера, которую можно носить в качестве брелка или обычной флешки. Оснащена 5 Мп камерой. Запись видео в формате AVI. При низком заряде аккумулятора видео автоматически сохранятся. Размер: 65x28x10 мм.

Цена: US $25.35 - 33.01

Высокотоковые аккумуляторы емкостью 3400 мАч, без платы защиты. Используются в электроинструментах, ноутбуках, электросамокатах и других устройствах. Отличительная особенность аккумуляторов в химическом составе элемента, благодаря этому они не возгорают даже при повреждении.

Цена: US $2.29 - 19.42

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ТВ-приставка VONTAR X3 в миниатюрном пластиковом корпусе превратит ваш телевизор в настоящий центр развлечений. Работает на OC Android. Вы сможете просматривать не только высококачественное видео в формате 4К, но играть в игры, искать информацию в интернете и многое другое. Выходы: HDMI, AV, S / PDIF, Network, а также разъёмы для подключения Card и USB 2.0 и 3.0.

Цена: US $37.22 - 61.68

Хороший проектор за небольшую стоимость, показывает в разрешении Full HD. Работает на ОС Android 6.0. Яркость лампы составляет 6800 люмен. Оснащен 1 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти. Проектор способен разворачивать картинку от 50 до 300 дюймов. Хороший вариант для небольшого домашнего кинотеатра.

Цена: US $205.70 - 252.72

Очки защитят ваши глаза от вредного ультрафиолетового света и предоставят комфорт как на рыбалке, так и за рулем автомобиля. Стекло очков меняет свой цвет в зависимости от погодных условий и времени суток, тем самым улучшая обзор. В солнечную погоду защищают от бликов, в темное время суток от ослепляющего света фар. Подходят как взрослым, так и детям.

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Цена: US $9.63

Портативный аккумулятор емкостью 10 000 мАч и высокой мощностью (15 Вт). Оснащен цифровым индикатором уровня зарядка, встроенным кабелем Ligtning и специальной подставкой для мобильных телефонов. Выглядит шикарно и удобно лежит в руке. Одновременно можно заряжать до 4-х устройств.

Цена: US $16.96

Ручной пеногенератор предназначен для распыления пены. Объем 2 литра. Чтобы начать пользоваться прибором, вам необходимо налить воды, добавить моющее средство и накачать воздух при помощи ручного насоса. С его помощью вы быстро и равномерно нанесете моющее средство на всю поверхность.

Цена: US $13.50 - 15.50









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