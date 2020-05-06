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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - ТВ-приставка VONTAR X3, фотохромные очки, аккумуляторы 18650 3400 мАч, бюджетный проектор

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Мини видеокамера

Компактная мини видеокамера, которую можно носить в качестве брелка или обычной флешки. Оснащена 5 Мп камерой. Запись видео в формате AVI. При низком заряде аккумулятора видео автоматически сохранятся. Размер: 65x28x10 мм. 

Цена: US $25.35 - 33.01

Аккумуляторы 18650 3400 мАч

Высокотоковые аккумуляторы емкостью 3400 мАч, без платы защиты. Используются в электроинструментах, ноутбуках, электросамокатах и других устройствах. Отличительная особенность аккумуляторов в химическом составе элемента, благодаря этому они не возгорают даже при повреждении.

Цена: US $2.29 - 19.42

ТВ-приставка VONTAR X3

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ТВ-приставка VONTAR X3 в миниатюрном пластиковом корпусе превратит ваш телевизор в настоящий центр развлечений. Работает на OC Android. Вы сможете просматривать не только высококачественное видео в формате 4К, но играть в игры, искать информацию в интернете и многое другое. Выходы: HDMI, AV, S / PDIF, Network, а также разъёмы для подключения Card и USB 2.0 и 3.0.

Цена: US $37.22 - 61.68

Бюджетный проектор

Хороший проектор за небольшую стоимость, показывает в разрешении  Full HD. Работает на ОС Android 6.0. Яркость лампы составляет 6800 люмен. Оснащен 1 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти. Проектор способен разворачивать картинку от 50 до 300 дюймов. Хороший вариант для небольшого домашнего кинотеатра. 

Цена: US $205.70 - 252.72

Фотохромные очки

Очки защитят ваши глаза от вредного ультрафиолетового света и предоставят комфорт как на рыбалке, так и за рулем автомобиля. Стекло очков меняет свой цвет в зависимости от погодных условий и времени суток, тем самым улучшая обзор. В солнечную погоду защищают от бликов, в темное время суток от ослепляющего света фар. Подходят как взрослым, так и детям.

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Цена: US $9.63

Аккумулятор для портативных устройств Baseus

Портативный аккумулятор емкостью 10 000 мАч и высокой мощностью (15 Вт). Оснащен цифровым индикатором уровня зарядка, встроенным кабелем Ligtning и специальной подставкой для мобильных телефонов. Выглядит шикарно и удобно лежит в руке. Одновременно можно заряжать до 4-х устройств. 

Цена: US $16.96

Распылитель пены

Ручной пеногенератор предназначен для распыления пены. Объем 2 литра. Чтобы начать пользоваться прибором, вам необходимо налить воды, добавить моющее средство и накачать воздух при помощи ручного насоса. С его помощью вы быстро и равномерно нанесете моющее средство на всю поверхность. 

Цена: US $13.50 - 15.50


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mimigen
11:09
Мы и не задвигаем, мы на нем разговариваем! Кстати. Раз пошла такая пьянка. На 27 дюймах попробуйте 1440р)). Слово комфорт заиграет для Вас другими оттенками!
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Rimm
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Юра Репченко
11:08
А в чём смысл вашего графика? Очевидно у вас другой кусок игры.
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Виктор Шторм
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Вот бы ещё на оверах про русский язык задвигать. ))
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Quqbq
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Глубоко пофиг на трассировку. А вот производительность DLSS очень интересует
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Алексей
11:06
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Kasyan
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