Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - ЦАП с портом для быстрой зарядки, мини-кондиционер, умная IP-камера в виде робота, Smart TV Xiaomi Mi Box S
Mcdodo: ЦАП с портом для быстрой зарядки
Если вам нужен полноценный ЦАП за минимальную стоимость с поддержкой быстрой зарядки, вам стоит обратить внимание на данную модель. Она имеет компактный размер. Вес составляет всего 15 г. ЦАП имеет отличный звук для своей стоимости. Разрешение звука: до 96 кГц/24 бита. Прослушивать любимые треки можно как во время зарядки, так и без.
Цена: US $12.89
Умная IP-камера в виде робота
Оригинальна IP-камера с широким углом обзора в виде небольшого робота. Умеет вращаться на 3600. Оснащена датчиком движения, микрофоном и динамиком. Если у Вас нет возможности сделать видеозвонок – просто загляните в приложении камеры и посмотрите на своих любимых людей или домашних животных. Питается от стандартного USB. Есть режим день-ночь, который включается автоматически.
Цена: US $22.06 - 25.79
Обувь для плавания
рекламаБыстросохнущие тапочки для плавания с великолепным дизайном. Они удобно сидят на ноге, не скользят на мокрых камнях и плитке. Подойдут для взрослых и детей. На странице продавца представлены различные вариации дизайна, а также вы сможете выбрать подходящий размер тапочек.
Цена: US $3.99 - 4.99
Smart TV Xiaomi Mi Box S
ТВ-приставка поможет расширить возможности вашего телевизора и превратит его в настоящий центр развлечений. Работает на ОС Android 8.1. Управляется как при помощи дистанционного пульта управления, так и голоса. Есть Google Assistant и SmartCastа. Вы сможете не только просматривать качественное видео в 4К, но и играть, устанавливать различные приложения, общаться с друзьями в социальных сетях и многое другое.
реклама
Цена: US $64.61 - 69.99
Универсальный пульт
Универсальный пульт подойдет к любой технике. Корпус изготовлен из качественного ABS-пластика. Кнопки программируемые. Питается от батареек.
Цена: US $2.33
Мини-кондиционер
Лето уже скоро, и справиться с жарой вам поможет мини-кондиционер . Имеет компактный размер (140x140X145 мм). Его можно разместить на рабочем столе или прикроватной тумбочке. Питается как от сети, так и USB. Оснащен красочной подсветкой (7 цветов), можно использовать как ночник.
Цена: US $20.96 - 23.64
Матрас-мешок
Очень удобный матрас-мешок, на котором очень удобно не только лежать, но и плавать. Такой матрас можно брать с собой на рыбалку, пикник или пляж. Вес: 1 кг. Изготовлен из плотной ткани, прослужит долго. Если вам все-таки удастся проткнуть матрас, ремонтируется только внутренний слой, для этого подойдет обычный скотч.
Цена: US $12.79 - 18.59
Умная индукционная плита от Xiaomi
Компактная индукционная плита мощностью 2100 Ватт. Плита начинает нагрев только при соприкосновении с посудой, благодаря этому прогревается посуда и пища, а не сама плита. Предназначена для разных видов посуды. Имеет точный датчик температуры, который находится вне конфорки плиты и погружается в толщу кастрюли. Вес плиты составляет 2,1 кг. Имеет компактный размер, благодаря этому ее удобно транспортировать. В фирменном приложении Xiaomi предусмотренно множество рецептов для приготовления блюд.
Цена: US $39.49 - 72.0
Большие скидки на горящие товары доставка 3-10 дней
Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила