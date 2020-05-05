Если вам нужен полноценный ЦАП за минимальную стоимость с поддержкой быстрой зарядки, вам стоит обратить внимание на данную модель. Она имеет компактный размер. Вес составляет всего 15 г. ЦАП имеет отличный звук для своей стоимости. Разрешение звука: до 96 кГц/24 бита. Прослушивать любимые треки можно как во время зарядки, так и без.

Цена: US $12.89

Оригинальна IP-камера с широким углом обзора в виде небольшого робота. Умеет вращаться на 3600. Оснащена датчиком движения, микрофоном и динамиком. Если у Вас нет возможности сделать видеозвонок – просто загляните в приложении камеры и посмотрите на своих любимых людей или домашних животных. Питается от стандартного USB. Есть режим день-ночь, который включается автоматически.

Цена: US $22.06 - 25.79

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Быстросохнущие тапочки для плавания с великолепным дизайном. Они удобно сидят на ноге, не скользят на мокрых камнях и плитке. Подойдут для взрослых и детей. На странице продавца представлены различные вариации дизайна, а также вы сможете выбрать подходящий размер тапочек.

Цена: US $3.99 - 4.99

ТВ-приставка поможет расширить возможности вашего телевизора и превратит его в настоящий центр развлечений. Работает на ОС Android 8.1. Управляется как при помощи дистанционного пульта управления, так и голоса. Есть Google Assistant и SmartCastа. Вы сможете не только просматривать качественное видео в 4К, но и играть, устанавливать различные приложения, общаться с друзьями в социальных сетях и многое другое.

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Цена: US $64.61 - 69.99

Универсальный пульт подойдет к любой технике. Корпус изготовлен из качественного ABS-пластика. Кнопки программируемые. Питается от батареек.

Цена: US $2.33

Лето уже скоро, и справиться с жарой вам поможет мини-кондиционер . Имеет компактный размер (140x140X145 мм). Его можно разместить на рабочем столе или прикроватной тумбочке. Питается как от сети, так и USB. Оснащен красочной подсветкой (7 цветов), можно использовать как ночник.

Цена: US $20.96 - 23.64

Очень удобный матрас-мешок, на котором очень удобно не только лежать, но и плавать. Такой матрас можно брать с собой на рыбалку, пикник или пляж. Вес: 1 кг. Изготовлен из плотной ткани, прослужит долго. Если вам все-таки удастся проткнуть матрас, ремонтируется только внутренний слой, для этого подойдет обычный скотч.

Цена: US $12.79 - 18.59