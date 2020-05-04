ЦАП с потрясающим звуком и отличным функционалом. Поддерживают форматы: PCM, DSD, DXD и MQA. Есть возможность регулировки громкости, переключение треков, подключения гарнитуры и микрофона. Разрешение звука: 384 кГц/32 бита. Вес ЦАПа составляет всего 6 г.

Цена: US $69.99

Новинка от компании Baseus - беспроводные наушники с отличной эргономикой, хорошим звуком и отличным функционалом. Совместимы с ОС Android и iOS. Отвечать на звонки и контролировать воспроизведение музыкой одним прикосновением пальцем. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Наушники радуют своей автономностью 20 часов с подзарядкой в кейсе.

Цена: US $25.57 - 29.99

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Быстро зарядит свой телефон вы сможете индукционного зарядного устройства. Данный Адаптер позволяет осуществлять беспроводную зарядку с помощью модуля Qi. Вам необходимо только прикрепить адаптер на заднюю панель телефона и вставить коннектор в micro-USB разъем. Беспроводное устройство поддерживает быструю зарядку. Им просто и удобно пользоваться.

Цена: US $4.99

Найти качественный и недорогой коврик для рабочего стола задача непростая. Стоит обратить внимание на качественную игровую поверхность с черно-белой расцветкой. Коврик имеет большой размер и занимает значительную часть рабочего стола. На нем вы сможете разместить не только игровую мышь, но и другие предметы. Коврик не скользит по поверхности благодаря прорезиненной задней поверхности. Рисунок качественный не тускнеет и не выгорает.

Цена: US $2.69 - 17.86

Электроимпульсная зажигалка ломает все стереотипы. Для работы она не использует пьезо, газ и пружины. Она создает электроимпульсной разряд в виде электронной дуги. Для работы ей не нужно топливо и газ. Заряжается как смартфон, через USB-порт.

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Цена: US $3.24

Интересная новинка — ночник в космическом стиле, украсит любой интерьер. Данную лампу можно использовать не только как ночник, но и как декоративный элемент или обычную лампу. Емкость аккумулятора 800 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 10 часов.

Цена: US $17.27 - 26.03

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Стильная флешка с функцией передачи данных через WI-FI. Одновременно можно подключать к флешке до четырех устройств. Оснащена встроенным аккумулятором. Автономность работы составляет 4 часа.





Цена: US $31.38 - 62.77

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