Убить вредные вирусы, микробы, бактерии и убрать неприятный запах в салоне вам поможет автомобильный озонатор. Озон является сильнейшим окислителем и быстро нейтрализирует всю эту нечисть. Аппарат имеет хорошее качество и будет полезен каждому автомобилисту.

Цена: US $16.65

Быстро и легко отремонтировать лакокрасочное покрытие, удалить небольшие повреждения на кузове автомобиля вам поможет подкрашивающий карандаш. На странице продавца есть несколько вариантов цветов карандаша. Флакончик 12 мл. Простая и удобная штука, которая всегда должна быть под рукой.

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Цена: US $1.50

Бывают ситуации, когда вам нужно срочно уйти в офис или отправиться в магазин, но вы вдруг преградили выезд парочке других машин. Данная автовизитка позволит быстро связаться с вами и решить данную проблему.

Цена: US $1.86

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Для приготовления омывающей жидкости вам понадобятся специальные таблетки. Одной таблетки будет достаточно для приготовления четырех литров омывалки. Таблетки не имеют запаха и стоят не дорого. Омывают достаточно хорошо, что подтверждают пользователи в своих комментариях.

Цена: US $1.93 / набор

Полезная находка для автомобилистов — прозрачная пленка, которая надежно защитит пороги автомобиля от сколов и царапин. Смотрится данная пленка как невидимый экран. Она клеится на лакокрасочную область, при необходимости можно снять.

Цена: US $3.17 - 11.98

Интересное устройство от компании Xiaomi, которое крепится на приборную панель. Подключается с помощью кабеля через разъем OBD2. На проекцию устройства выводятся все данные: обороты двигателя, скорость, температура и т.д. Устройство можно синхронизировать с вашим смартфоном и транслировать картинки прямо с вашего телефона.

Цена: US $79.79

Автомобилисты часто сталкиваются с проблемой запотевших стекол в машине, это ухудшает видимость и может привести к аварийной ситуации на дороге. Гидрофобный аэрозоль поможет справиться с этой проблемой. Вам необходимо нанести его на сухую поверхность и спрей обеспечит отличную защиту от скопления лаги и различного мусора на стекле или зеркале автомобиля.

Цена: US $0.35 - 1.39

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