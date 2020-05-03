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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - мини видеокамера-брелок, Lii-HG2 18650 3000 мАч, портативный анализатор воздуха

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Мини видеокамера-брелок

Универсальная мини-камера, которая не похожа на стандартные видеокамеры. Благодаря компактному размеру камера не займет много места. Ее удобно носить с собой, она с легкостью поместится даже в небольшой карман. Разрешение видео: 640x480P. Формат видеофайлов: AVI. Емкость встроенного аккумулятора составляет 300 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 5 часов. 

Цена: US $15.59 - 41.33

Сифон для газировки Xiaomi

Отличный аппарат от компании Xiaomi, который не требует подключения к электросети, весь процесс осуществляется за счет углекислого газа в баллоне. Чтобы получить газировку, вам необходимо наполнить бутылку водой и нажать на кнопку газирования. Отлично впишется в любой интерьер кухни. 

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Цена: US $73.09

Лампа настольная Yeelight Candela Romantic Lamp

Yeelight Candela - интеллектуальный светильник, который поможет создать романтическую атмосферу просто включив его. Получил элегантный дизайн, прост и удобный в управлении, есть несколько уровней яркости. Температура света 1600, как у свечи. Размер: 195х72х72мм. Емкость аккумулятора 2100 мАч позволят до 8 часов использования на одном заряде. 

Цена: US $38.32

Компьютерная мышь 

Бесшумная проводная компьютерная мышь с отличным соотношением цены и качества. Благодаря эргономичному корпусу удобно лежит в руке. Мышь исключительно плавно движется при любых поворотах, реагируя на малейшие движения быстро и четко. Оснащена 6 кнопками и красочной LED подсветкой. 

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Цена: US $8.38 - 12.10

Плюшевый авокадо

Мягкая, нежная плюшевая игрушка в виде авокадо, очень популярна и сводит всех с ума. Игрушку можно использовать в качестве подушки или в качестве украшения для дивана. Изготовлена их плюша и хлопка. Очень приятная на ощупь. 

Цена: US $6.00 - 13.18

Портативный анализатор воздуха Xiaomi Smartmi 

Умный гаджет от компании Xiaomi, который определяет качество воздуха. Лазерный датчик выполняет все анализы, способен уловить пылинки до 0,3 мкм. Гаджет с легкостью обнаруживает ядовитые частицы в воздухе. Все данные выводятся на OLED-дисплей. Емкость аккумулятора 950 мАч.

Цена: US $27.59

 Lii-HG2 18650 3000 мАч 

Высокотоковые промышленные аккумуляторы с высокой реальной емкостью 3 000 мАч не имеют платы защиты. Благодаря высокой токоотдачи аккумуляторы применяют в электроинструментах, светодиодных фонарях, электросамокатах и т.д.  

  

Цена: US $3.18 - 26.88

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WWQ
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смысл смотреть на один физикс тест, в реале в игре такого не бывает. А 30 баксов "ты" платишь за условную встройку, многим она очень важна.
Даже допинг не придает уверенности Intel Core i3-10100 в соперничестве с AMD Ryzen 3 3100 в 3DMark Fire Strike и Time Spy
Alex Mel
20:13
в тест2 на целый ОДИН кадр - вау, это победа, за +30$ за кадр! а то что физикс_тест слился - так это ерунда же, да?!
Даже допинг не придает уверенности Intel Core i3-10100 в соперничестве с AMD Ryzen 3 3100 в 3DMark Fire Strike и Time Spy
Михаил Адонин
20:06
Согласен. Люди платят за производительность, причём тут марка. Если бы Байкал выдавал достойный fps, брали бы и радовались
AMD Ryzen против Intel Core: запоминаем апрельский вариант официального сравнения
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