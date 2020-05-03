Ультратонкий гаджет со встроенными светодиодами для подсвечивания ткани делает ее практически прозрачной. Идеально подойдет для создания потрясающих рисунков. Планшет легкий и удобный, имеет несколько режимов яркости. Размер: 33x22x0.35 см.

Цена: US $6.78 - 20.36

Amazfit PowerBuds — беспроводные наушники со встроенным датчиком частоты сердечных сокращений, который будет контролировать ваш пульс во время тренировок. Если удары превышают лимит, голосовой помощник сообщит вам об том. Время автономной работы составляет 8 часов, с подзарядкой в кейсе 24 часа. Наушники весят 7 г. Аккумулятор заряжается магнитным способом, 15 минут зарядки в кейсе даст возможность прослушивать музыку в течение 3 часов.

Цена: US $99.99

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Вакуумный упаковщик — это лучшее решение для хранения продуктов. С помощью данного продукта вы увеличите срок хранения благодаря созданию безвоздушной среды. Он надежно сохранит продукты от впитывания посторонних запахов. За счет компактной упаковки вы сможете более рационально использовать место в вашем холодильнике.

Цена: US $40.50 - 51.90

Необычные очки с регулировкой затемнения. Очень удобная функция особенно для езды за рулем атомобиля. Стекла с антибликовым покрытием. В зависимости от погодных условий очки регулируют затемнение. Есть несколько уровней настройки затемнённости: в солнечную погоду затемнённость на максимуме, вечером затемнения нет.

Цена: US $19.19 - 23.67

Amazfit Bip S - смарт-часы с потрясающей автономностью 40 дней и великолепным функционалом. Вес составляет всего 31 г. Дисплей с диагональю 1,28 дюйма, на котором хорошо читается информация как днем, так и ночью. Часы будут следить за вашим здоровьем в течение 24 часов. Точность контроля сердечного ритма составляет 98%. Корпус водонепроницаемый, выдерживает давление до 5 АТ. Подключив часы к смартфону вы сможете управлять музыкой и пользоваться другими дополнительными функциями.

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Цена: US $70.00

Хороший набор кухонных ножей со сбалансированной эргономикой и острыми клинками из качественной стали. Твердость металла на хорошем уровне. Заточку держат хорошо. Рукоятка даже в мокрых руках не скользит. Резать такими ножами одно удовольствие.

Цена: US $6.03 - 20.71

Новый ультратонкий повербанк от Xiaomi на 20 000 мАч с поддержкой функции беспроводной зарядки. Оснащен качественным LED дисплеем, на который выводится информация об оставшемся состоянии заряда в процентах. С помощью данного повербанка вы сможете одновременно заряжать три гаджета.

Цена: US $25.93









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