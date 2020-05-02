Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - акустика Divoom Ditoo, портативный отпугиватель комаров, Huawei P40 5G, ретро-клавиатура
Игровая клавиатура
Ретро-клавиатура сделана в стиле старых добрых печатных машинок. Несмотря на ретро-облик, модель достаточно удобная. Раскладка на русском и английском языках. Клавиши круглые, при нажатии слышен четкий механический звук, что очень важно во время игрового процесса. Подсветка качественная, не слепит днем и хорошо видна ночью.
Цена: US $16.32
Акустика Divoom Ditoo
Divoom Ditoo – оригинальная колонка с отличным звучанием и множеством интересных функций. Имеет вид классического компьютера. Экран колонки на 256 RGB светодиодов. Синхронизируется со смартфоном и другими электронными устройствами посредством Bluetooth 5.0. Поддерживает TF-карты объемом до 64 Гб. Одного заряда аккумулятора достаточно для работы на протяжении 8 часов.
Цена:US $81.09
Портативный отпугиватель комаров
рекламаСкоро лето, и мы все будем отдыхать на природе. А там комары ... Избавить от писка надоедливых насекомых вам поможет устройство от компании Xiaomi - портативный отпугиватель комаров. Благодаря компактному размеру его удобно носить с собой. Питается от батареек. Одной таблетки хватит на 31 день.
Цена: US $7.66 - 17.47
Зубная щетка Xiaomi DOCTOR B
Зубная щетка Docnor B с тремя видами щетин разной текстуры предназначена для оптимальной чистки зубов. Для более надежной фиксации щетки в руке на ручке есть специальная резиновая вставка. На станице продавца представлены различные варианты цвета щетки. Поставляется в индивидуальном футляре.
Цена: US $5.94 - 8.97
Huawei P40 5G
рекламаПремьера нового смартфона от Huawei - Huawei P40 5G. Работает на процессоре Kirin 990 с поддержкой 5G. Смартфон оснащен ультрокамерой с тремя объективами: основным объективом 50 Мп, ультра широкоугольный, который предназначен для макросъемки 16 Мп, и телеобъективом с 30-кратным широкоугольным зумом на 8 Мп. Смартфон получил множество полезных функций как, например, функцию разблокировки распознаванием лица, есть 4-ступенчатая проверки безопасности, а также защита при загрузке и т.д. Емкость аккумулятора 3800 мАч.
Цена: US $549.99 - 670.29
Большой набор ручного инструмента
Универсальный набор инструментов, который пригодится каждому домашнему мастеру. В набор входит 165 предметов с большим разнообразием бит, головок и т.д. Качество инструментов хорошее, что подтверждают пользователи в своих комментариях.
Цена: US $22.50 - 225.00
Набор ручек Xiaomi
Ручки получили минималистичный и достаточно стильный дизайн. Выполнены из качественного ABS-пластика. Они хорошо зарекомендовали себя среди канцелярских изделий. Подойдут как для работы, так и для учебы.
Цена: US $4.42 - 7.44 / набор
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