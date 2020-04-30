Arylic A50 — это цап, усилитель класса и сетевой плеер с WiFi, LAN, Bluetooth подключением. Корпус металлический, к качеству сборки претензий нет. Оснащен двумя антеннами для WiFi и Bluetooth. Управление осуществляется с помощью пульта, телефона или компьютера. Есть бесплатное iOS и Android приложение. Внутри устройства находится ЦАП с предусилителем на 2 Vrms: ESS ES9023 и АЦП AK5720.

Цена: US $199.99

Качественный аккумулятор в формате батарейки ААА. Заряжается через кабель микро-USB. Емкость 400 мАч. Такой тип аккумуляторов используют в фонарях, лазерных указках и других устройствах.

Цена: US $4.45 - 5.70

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Оригинальные формы для льда и шоколада, которые помогут создать праздничное настроение. Для создания настоящих кондитерских шедевров совершенно невозможно обойтись без таких кухонных помощников.

Цена: US $1.93 - 3.74

Хороший набор ножей из дамасской стали. Смотрятся отлично и по функциональности очень хороши. Режущие свойства не уступают более дорогим экземплярам. Ножи из дамасской стали не поддаются коррозии, очень прочны и остаются острыми длительное время.

Цена: US $7.07 - 51.43

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Солидный повербанк на 30 000 мАч с небольшим цифровым дисплеем, на котором отображается заряд в процентах. Корпус выпускается в трех цветах. Оснащен разъемами micro USB и Type-C. Размер: 154x74x33 мм. Вес: 600 г. Подойдет для смартфона, камеры, ноутбука и других девайсов.

Цена: US $19.92 - 21.85

Качественный кабель для быстрой зарядки и передачи данных. Провод в хорошей нейлоновой оплетке имеет хорошую прочность. Сила тока 3 А. Благодаря симметричным контактам его можно подключать любой стороной. Количество заказов более 77 000, рейтинг 4,9 из 5.

Цена: US $0.79 - 2.99

Робот-пылесос с емким баком для воды, заточенный специально под влажную уборку. Время работы составляет 80 минут. Имеет многофункциональную панель управления и четыре режима работы. В комплект входит: пылесос, скребок, валик, зарядная база, бак для чистой и грязной воды.

Цена: US $220.87









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