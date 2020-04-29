Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - аккумуляторы 18650 3400 мАч, брелок смарт-трекер, магнитный держатель для смартфона в автомобиль, спортивные часы SKMEI 1251
Аккумуляторы 18650 3400 мАч
Высокотоковые аккумуляторы с плоским плюсом и с реальной емкостью 3400 мАч. Выдерживают высокие токи нагрузки. Применяются в светодиодных фонарях, электроинструментах, а также в других устройствах и приборах с большими нагрузками, где нужны аккумуляторы высокой ёмкости.
Цена: US $2.36 - 19.95
Кабель micro-USB для быстрой зарядки
Кабель с двухсторонним штекером microUSB от компании Baseus, подходит для разных устройств с данным разъемом. Имеет хорошее качество, есть защита от перегибов, разъемы металлические. Рассчитан на ток 2.4 А, поддерживает быструю зарядку.
Цена: US $1.94 - 4.87
Аккумуляторы формата AA 1200 мАч
Аккумуляторные батарейки формата АА с емкостью 1200 мАч. Заряжать их можно от любого источника, который имеет разъем USB. Один аккумулятор позволит вам заменить 500 шт обычных, тем самым сэкономит время и деньги. Время на подзарядку составляет около 2 часов. Используются в плеерах, фотоаппаратах, фонарях и других электронных устройствах.
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Цена: US $6.47 - 19.98
Брелок "антипотеряшка"
Интересная находка - брелок смарт-трекер или "анитипотеряшка". Штука интересная: она не позволит вам потерять предметы, с которыми он взаимодействует: телефон, планшет, кошелек и т.д. Брелок синхронизируется с вашим телефоном, в приложении вы можете видеть местонахождение вашего устройства. Работает на расстоянии 30 метров. При потери предмета белок издает звуковой сигнал.
Цена: US $6.81 - 9.08
Tronsmart Onyx Ace
Новые беспроводные наушники получили современный дизайн, качественный звук и отличный функционал. Бокс прекрасно сочетается с наушниками и отличается компактностью. Наушники имеют прекрасную автономность, время работы с подзарядкой в кейсе составляет 24 часа. Синхронизация со смартфоном посредством Bluetooth 5,0. Имеют защиту от влаги.
рекламаЦена: US $31.79
Магнитный держатель для телефона от Baseus
Магнитный держатель позволит закрепить ваш телефон в удобном месте на передней панели автомобиля. Пользоваться данным аксессуаром просто и удобно. Предусмотрено три варианта крепления. В комплекте с магнитным держателем поставляются специальные металлические наклейки, которые клеятся на чехол или на телефон.
Цена: US $3.99 - 4.99
Спортивные электронные часы SKMEI 1251
Популярные и недорогие спортивные часы от бренда SKMEI. Смотрят эффектно. Идеально подойдут для путешествий и занятий спортом. Корпус водонепроницаемый и ударостойкий. Диаметр дисплея: 49 мм. Есть таймер, будильник, секундомер.
Цена: US $10.27
Френч-пресс в виде робота R2D2
Оригинальный френч-пресс в виде популярного робота из "Звездных войн". Объем 950 мл. Изготовлен из пластика, стекла и нержавеющей стали. Смотрится необычно и имеет отличную детализацию. Френч-пресс подойдет для чая и кофе. Данный товар точно произведет "Вау" эффект на ваших гостей.
Цена: US $15.66 - 32.73
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