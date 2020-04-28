Ультратонкий планшет для черчения со встроенными светодиодами, которые пподсвечивают ткань, делая ее практически прозрачной. Размер: 33x22x0.35 см. Подойдет для работы как в офисе, так и дома. Три режима яркости, при подключении провод сидит в гнезде надежно, не шатается. Планшет имеет хорошее качество, что отмечают пользователи в своих комментариях.

Цена: US $6.78 - 20.36

Игровой коврик для мыши, который необходим каждому уважающему себя геймеру. Он создаст идеальную атмосферу на игровом месте. Предусмотрено несколько режимов свечения. Специальная мягкая поверхность коврика обеспечивает лучший отклик манипулятора на движение и точное управление мышью. Что важно во время стремительных компьютерных баталий.

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Цена: US $2.76 - 18.36

Складной нож - приспособление универсальное и многофункциональное, практичное и удобное. Он выручит вас в быту, на кемпинге и поможет при самообороне. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали 3Cr13 (твердость: 57HRC). Толщина лезвия 3 мм, длина - 93 мм. Вес составляет 174 г.

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Цена: US $11.92

Многие из нас используют пальчиковые батарейки формата АА или ААА для домашних устройств.Чтобы сэкономить время и деньги, предлагаю приобрести аккумуляторы, которые по форме и выходному напряжению полностью совпадают с обычными батарейками. На страничке продавца представлены различные варианты емкости аккумуляторов от 3000 до 1180 мАч.

Цена: US $19.00 - 67.00

Один из самых миниатюрных ножей, который можно носить в качестве брелка или повесить себе на цепочку. Смотрится очень оригинально. Может стать прекрасным выбором для ценителей оригинальности и функциональности. Лезвие из нержавеющей стали 3Cr13. Длиной 2,1 см. Ручка из дерева. Нож лёгкий и компактный. Его вес всего 6 г.

Цена: US $2.54 - 2.82

Универсальный набор инструментов из 123 предметов, который пригодится в любом доме и станет отличным помощником для любого мастера. В наборе представлены все необходимые инструменты для различных видов работ, а также вспомогательные аксессуары к ним.





Цена: US $98.00 - 171.50

Интересный вариант для подарка - игровая консоль с 500 встроенными играми. Имеет компактный размер, благодаря этому ее удобно брать с собой. Питается от встроенного аккумулятора. Рейтинг 4,8 из 5, количество заказов более 6 000.





Цена: US $10.73 - 11.83





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