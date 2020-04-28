Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - миниатюрный нож-брелок, персональная ретроконсоль на 500 игр, аккумуляторные Li-Ion батарейки на 1.5 вольта, планшет для черчения

для раздела Блоги
+
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
MSI 2070 - снижение цен несмотря на падение рубля
-14 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
2080 Ti - цена упала на порядок
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать

 Планшет для черчения

Ультратонкий планшет для черчения со встроенными светодиодами, которые пподсвечивают ткань, делая ее практически прозрачной. Размер: 33x22x0.35 см. Подойдет для работы как в офисе, так и дома. Три режима яркости, при подключении провод сидит в гнезде надежно, не шатается. Планшет имеет хорошее качество, что отмечают пользователи в своих комментариях.

Цена: US $6.78 - 20.36

Коврик для мыши

Игровой коврик для мыши, который необходим каждому уважающему себя геймеру. Он создаст идеальную атмосферу на игровом месте. Предусмотрено несколько режимов свечения. Специальная мягкая поверхность коврика обеспечивает лучший отклик манипулятора на движение и точное управление мышью. Что важно во время стремительных компьютерных баталий.  

реклама


Цена: US $2.76 - 18.36

Тактический нож из стали

Складной нож - приспособление универсальное и многофункциональное, практичное и удобное. Он выручит вас в быту, на кемпинге и поможет при самообороне. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали 3Cr13 (твердость: 57HRC). Толщина лезвия 3 мм, длина - 93 мм.  Вес составляет 174 г. 

реклама

Цена: US $11.92

Аккумуляторные Li-Ion батарейки на 1.5 вольта

Многие из нас используют пальчиковые батарейки формата АА или ААА для домашних устройств.Чтобы сэкономить время и деньги, предлагаю приобрести аккумуляторы, которые по форме и выходному напряжению полностью совпадают с обычными батарейками. На страничке продавца представлены различные варианты емкости аккумуляторов от 3000 до 1180 мАч. 

Цена: US $19.00 - 67.00

Миниатюрный нож

Один из самых миниатюрных ножей, который можно носить в качестве брелка или повесить себе на цепочку. Смотрится очень оригинально. Может стать прекрасным выбором для ценителей оригинальности и функциональности. Лезвие из нержавеющей стали 3Cr13. Длиной 2,1 см. Ручка из дерева. Нож лёгкий и компактный. Его вес всего 6 г.

Цена: US $2.54 - 2.82

Набор инструментов WORKPRO

Универсальный набор инструментов из 123 предметов, который пригодится в любом доме и станет отличным помощником для любого мастера. В наборе представлены все необходимые инструменты для различных видов работ, а также вспомогательные аксессуары к ним. 


Цена: US $98.00 - 171.50

Персональная ретроконсоль на 500 игр

Интересный вариант для подарка - игровая консоль с 500 встроенными играми. Имеет компактный размер, благодаря этому ее удобно брать с собой. Питается от встроенного аккумулятора. Рейтинг 4,8 из 5, количество заказов более 6 000.



Цена: US $10.73 - 11.83


Большая весенняя распродажа - наполните корзину проверенными товарами 


Центр купонов 


реклама



Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!   

         

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

гаджеты подборка гаджеты aliexpress подборка aliexpress гаджеты с aliexpress гаджеты из китая aliexpress распродажа подборка с aliexpress гаджеты с алиэкспресс aliexpress на русском алиекспресс подборка с алиэкспресс aliexpress2020 подборка с али гаджеты с китая подборка электроники
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор сервиса ZenMate VPN: принцип работы, преимущества, стоимость и акция (дополнено)
17
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
172
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
92
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
42
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
26
Ретроклокинг: «Проект36» – практически финал истории
78
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
44
В погоне за производительностью: процессоры – апрель 2020
21
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
53

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 38
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 172
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 50
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
24 апреля 2020 92

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ведьмак 3 получил одну из лучших графических модификаций, которая действительно работает, не сказываясь на общей производительности
26
AMD Ryzen 5 3600 превосходит Intel Core i9-9900K в XCOM: Chimera Squad на 30%
109
Цена на Xiaomi Redmi Note 8 опустилась до 137 долларов, снизившись на 45 долларов
8
Бесплатный ключ Paragon Hard Disk Manager 25th Anniversary можно получить на официальном сайте компании
6
Blackview BV9900 Pro с тепловизором доступен по скидке на AliExpress
1
Первые достоверные подробности о сроках выхода и некоторых характеристиках настольных процессоров AMD Ryzen 5000-й серии
36
Honor X10 получит 120-Гц дисплей и будет стоить от 280 долларов
2
Стала известна возможная дата и время анонса видеокарт следующего поколения NVIDIA Ampere
10
Intel Core i9-10900K в паре с 4 модулями DDR4-3800 превзошёл AMD Ryzen 9 3950X в бенчмарке 3DMark Time Spy
35
Xiaomi Redmi Note 8 упал в цене до рекордно низкого уровня
4
GeForce GTX 1060 3GB в 2020 году - тестирование популярной видеокарты в 25 актуальных играх от Gecid.com
8
Изображения нескольких системных плат MSI на основе чипсета Z490 стали достоянием общественности
14
Zen 4 и DDR5: определён курс развития настольных процессоров AMD на 2022 год
45
Alien Blackout раздают бесплатно на Android и iOS
5
Анонсирована оболочка MIUI 12 – список нововведений
3
Стоимость Intel Core i7-9700K снизилась до 330 долларов, а Core i5-9600K упал в цене до 190 долларов в магазине Microcenter
13
AMD против Intel в 2020-м - выясняем у кого преимущество и изучаем цены и характеристики
12
Рейтинг разгона DDR4 возглавляет ложный рекорд
2
GPU AMD RDNA 2 с SoC Samsung Exynos станут основой Nintendo Switch следующего поколения
30
У жёстких дисков нашёлся повод подорожать
11

Популярные статьи

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
172
S.T.A.L.K.E.R. 2: фанаты игры разоблачили студию, единственный официальный скриншот оказался фейком
60
Выбираем видеокарту для себя – наиболее интересные видеокарты весны 2020 года для настоящих геймеров
52
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27
Система на Ryzen Threadripper 3970X – отчет о жизни платформы
97
Сводка актуальной информации о Cyberpunk 2077 - ход разработки, детали сюжета и геймплея, информация о движке игры, предполагаемые системные требования и мультиплеер
24
Обзор сервиса ZenMate VPN: принцип работы, преимущества, стоимость и акция (дополнено)
17
Battlefield V - подробный обзор дополнения "В джунгли" и карты "Соломоновы острова"
16
Чем охлаждать народный райзен. Часть 3: битва термопаст
7
Производительность и энергопотребление Ryzen 5 1600 при фиксации частоты и напряжения
+

Сейчас обсуждают

Николай Басенко
06:28
Ну и хорошо, целый месяц модным нищебродам не придется жить в долг и питаться дошираками
Флагманская модель Apple iPhone задержится с анонсом на месяц, как минимум
Kuchkun
06:21
так-то часть модеров ушли ещё в прошлом году, так что... В целом, если бы я году в 10ом или даже в 13 сказал, что на этом сайте будет реклама порнухи и мат в комментах под новостями висеть - меня бы з...
«Сердца разработчиков разбиты» — Naughty Dog прокомментировала утечку данных The Last of Us Part II
il cattivo
06:19
а без иксов вообще б летал)
Энтузиаст подтвердил преимущество Linux над Windows на примере старого ноутбука с 1 ГБ оперативной памяти
Псье Миздюкович
06:12
Энтузиаст доказал преимущество msdos на примере 386sx
Энтузиаст подтвердил преимущество Linux над Windows на примере старого ноутбука с 1 ГБ оперативной памяти
fokuslotus
06:01
Я так понял, L - это кофеварка, C - это мини холодильник с пивасиками, а молния - это тостер. Очень хорошо продумано для геймера.
Системные платы на базе чипсета Intel B460 могут получить функции оверклокинга CPU и ОЗУ
Max Payne
06:01
Бездушное сетевое дрочево.
Сводка актуальной информации о Cyberpunk 2077 - ход разработки, детали сюжета и геймплея, информация о движке игры, предполагаемые системные требования и мультиплеер
FELSHER
05:59
Ты даже читать не умеешь - только писать, с ошибками. Так что тыканья терпи!)) Дитя смартфона. "Кому он был нужен - купили его 3 года назад. А 2 года назад, он был уже нафиг не нужен - были другие ой...
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
1TronpmG5
05:50
Не верю! (© Станиславский). Расскажи подробней о системе. Чиллер поди на холодной воде?
Система на Ryzen Threadripper 3970X – отчет о жизни платформы
Александр Еремеев
05:46
Тыкать будешь в Порнхаб. Если мозг куц и не можешь переварить более трёх междометий, то не один Xeon тебе не поможет. Выдохни. Термин «гипербола» тебе видимо говорит только о геометрии. А из моего опу...
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
1TronpmG5
05:43
Ну совпало так. Погоды стоят жаркие, отопление еще не отключили, вот и случилось +33. Впрочем, по многочисленным просьбам трудящихся батареи уже отключили. :)
Система на Ryzen Threadripper 3970X – отчет о жизни платформы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем