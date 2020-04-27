Портативная видеокамера с батареей на 300 мАч, это дает срок автономности постоянной работы в течение 5 часов. Снимает видео в формате AVI. Разрешение видео 1080*720 P. Имеет поддержку карт памяти до 32 Гб. Благодаря компактному размеру ее можно носить в качестве брелка на связке с ключами.

Цена: US $30.58 - 39.68

Универсальная модель с современным дизайном и всеми необходимыми функциями на каждый день. Для любителей активного образа жизни предусмотрено 7 спортивных режимов. Степень защиты IPX7. В часах можно мыть руки, тренироваться и принимать душ. Часы оснащены большим сенсорным TFT экраном

1.4-дюйма. Работают на базе современного процессора NRF52832. Смотрятся на руке эффектно. Совместимы с Android и IOS. Автономность работы 10 дней.

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Цена: US $24.69 - 40.29

3D экран увеличит картинку с вашего смартфона в 3-5 раз без потери качества. Он не требует источника питает, имеет компактный размер и его удобно брать с собой в дорогу или путешествие. Данный экран с легкостью заменит вам дорогостоящий планшет.

Цена: US $6.98

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Хороший мультитул, изготовленный из нержавеющей стали 2Cr13 и 3Cr13, ручка покрыта оксидом алюминия. Общая длина составляет 19 см, в сложенном состоянии 11 см. В инструменте предусмотрен нож, обычные плоскогубцы, биты с насадками, ключ для бутылок и нож для банок.

Цена: US $12.78

Хорошие беспроводные наушники с поддержкой кодеков APTX, AAC, SBC. Степень защиты IPX5. Автономность работы составляет 7 часов и 24 часа прослушивания с чехлом для зарядки. Наушники поддерживают голосовую активацию Siri и Google Assistant. Вы можете использовать один наушник с вашим устройством, а другим поделиться с вашим другом и вместе прослушивать любимый трек.





Цена: US $29.99

С помощью данной системы вы сможете заточить нож буквально за 2-3 проводки. Корпус устройства изготовлен из пластика, лезвия из углеродистой стали. Размер: 61x65 мм. В нижней части корпуса находится вакуумная присоска, которая надежно закрепляется на любой поверхности. Устройство имеет хорошее качество и будет полезно на любой кухне.





Цена: US $4.45

Качественный повербанк от компании Xiaomi на 20 000 мАч получил минималистичный дизайн. Оснащен двумя USB-выходами для одновременной зарядки двух гаджетов. Поддерживает функцию Quick Charge 3.0 и быструю 18-ваттную зарядку. Вес: 350 г.

Цена: US $25.99 - 40.36

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