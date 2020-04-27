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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - портативная мини видеокамера-брелок, cмарт-часы Colmi P8, мультитул QUK C01, наушники Tronsmart Spunky Beat

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Портативная мини видеокамера-брелок

Портативная видеокамера с батареей на 300 мАч, это дает срок автономности постоянной работы в течение 5 часов. Снимает видео в формате AVI. Разрешение видео 1080*720 P. Имеет поддержку карт памяти до 32 Гб. Благодаря компактному размеру ее можно носить в качестве брелка на связке с ключами.

Цена: US $30.58 - 39.68

Смарт часы Colmi P8

Универсальная модель с современным дизайном и всеми необходимыми функциями на каждый день. Для любителей активного образа жизни предусмотрено 7 спортивных режимов. Степень защиты IPX7. В часах можно мыть руки, тренироваться и принимать душ. Часы оснащены большим сенсорным TFT экраном
1.4-дюйма. Работают на базе современного процессора NRF52832. Смотрятся на руке эффектно. Совместимы с Android и IOS. Автономность работы 10 дней.

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 Цена: US $24.69 - 40.29

Увеличительный экран для мобильного телефона

3D экран увеличит картинку с вашего смартфона в 3-5 раз без потери качества. Он не требует источника питает, имеет компактный размер и его удобно брать с собой в дорогу или путешествие. Данный экран с легкостью заменит вам дорогостоящий планшет. 

Цена: US $6.98

 Мультитул QUK C01

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Хороший мультитул, изготовленный из нержавеющей стали  2Cr13 и 3Cr13, ручка покрыта оксидом алюминия. Общая длина составляет 19 см, в сложенном состоянии 11 см. В инструменте предусмотрен нож, обычные плоскогубцы, биты с насадками, ключ для бутылок и нож для банок. 

Цена: US $12.78

Наушники Tronsmart Spunky Beat

Хорошие беспроводные наушники с поддержкой кодеков APTX, AAC, SBC. Степень защиты IPX5. Автономность работы составляет 7 часов и 24 часа прослушивания с чехлом для зарядки. Наушники поддерживают голосовую активацию Siri и Google Assistant. Вы можете использовать один наушник с вашим устройством, а другим поделиться с вашим другом и вместе прослушивать любимый трек. 


Цена: US $29.99

Заточка для ножей

С помощью данной системы вы сможете заточить нож буквально за 2-3 проводки. Корпус устройства изготовлен из пластика, лезвия из углеродистой стали. Размер: 61x65 мм. В нижней части корпуса находится вакуумная присоска, которая надежно закрепляется на любой поверхности. Устройство имеет хорошее качество и будет полезно на любой кухне.

Цена: US $4.45

Повербанк повышенной емкости 20000 mAh

Качественный повербанк от компании Xiaomi на 20 000 мАч получил минималистичный дизайн. Оснащен двумя USB-выходами для одновременной зарядки двух гаджетов. Поддерживает функцию Quick Charge 3.0 и быструю 18-ваттную зарядку. Вес: 350 г. 

Цена: US $25.99 - 40.36

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1TronpmG5
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Ты же знаешь ответ на вопрос почему кот яйца лижет? Вот и тут ответ такой же - по тому что хочу и могу.
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1TronpmG5
10:48
>>Не вижу такого же прогресса со стороны линя Вот такими речами ты себя с головой и выдаешь. :)
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BAHUK
10:48
Ору с вас, какие же вы убогие. Лишь бы минус поставить. Да, вы можете быть несогласны со мной, но в последнем своем сообщении, на которое я сейчас отвечаю, я написал ФАКТ и все равно словил минусы 😄....
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Kasyan
10:47
Потому что у Зелота 50 рублей отобрали и он пирожок не купит!
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whitespirit
10:46
Ой да у неё столько денег что для неё жизнь и так праздник. Одним приколом больше, одним меньше.
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Yilec
10:46
Ну, по его комментариям КТО-ТО должен сделать аналоги программ win в linux, тогда он соизволит не плеваться в сторону Linux. Наверно это действительно не фанатизм, это долбо***зм :)
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Опричник
10:45
В начале? о_0 Пойду-ка я назад... А ты лучше перечитай пару комментов выше. Вин, за 10 лет сумела пройти путь от 3.0 до 2к и за следующие 10 от 2к до 7СП1. Не вижу такого же прогресса со стороны линя.
Система на Ryzen Threadripper 3970X – отчет о жизни платформы
Kasyan
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А чего так мало?! Бери выше 200 рублей будет, по заветам Степки Демуры!
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Keltis
10:44
Скорее всего он не особо разбирался что продает и всё.
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