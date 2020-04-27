Мини видеокамера снимает видео со звуком в одно нажатие кнопки. Записывает видео в течение 10 часов. Оснащена датчиком движения. Благодаря компактному размеру ее можно носить на связке с ключами в качестве обычного брелка. Поддерживает карты памяти до 32 Гб. Разрешение видео: 1280x960, фото 1600x1200 пикселей.

Цена: US $18.81 - 33.19

Смарт браслет Amazfit BIP с новым трансфлективным экраном. Данная модель оснащена модулем GPS для записи треков тренировок. Браслет будет следить за вашей активностью в течение дня. Синхронизировав браслет с вашим смартфоном все данные о вашей активности вы сможете просматривать в фирменном приложении. Для любителей активного образа жизни предусмотрено несколько спортивных режимов.

Цена: US $69.99

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Чтобы поддерживать мышцы в тонусе, избавиться от одышки и подготовиться к летнему сезону вам идеально подойдет беговая дорожка от компании Xiaomi. Благодаря складной конструкции ею удобно пользоваться. Размер полотна 120x42 см, толщина 5.7 см. Оснащена LED дисплеем, на котором отображаются все параметры тренировки. Переключение скоростей дорожки осуществляетсякомпактным пультом, который идет в комплекте.





Цена: US $732.05

Большая игровая поверхность, на которой вы сможете разместить не только игровую мышь, но и другие предметы. Игровой коврик имеет хорошее качество, все швы прошиты аккуратно. Покрытие очень приятно на ощупь, и рука будет меньше уставать во время продолжительной игры. Количество заказов более 5 000, рейтинг 4,8 из 5.

Цена: US $2.37 - 10.85

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Вакуумный упаковщик – лучшее решение для хранения продуктов. Вы сможете увеличить срок хранения продуктов благодаря созданию безвоздушной среды. Прибор имеет хорошее качество, станет отличным помощником на вашей кухне.

Цена: US $40.50 - 51.90

Очень милая мягкая игрушка Слон с большими ушами и длинным хоботом. Изготовлена из качественного мягкого плюша. Идеально подойдет для подарка. Рекомендуется машинная стирка 40°С и деликатный режим.

Цена: US $7.64 - 13.51

Xiaomi Redmi Airdots – стильные беспроводные наушники от компании Xiaomi. Наушники заслужили немалую популярность среди пользователей. В своих комментариях пользователи отмечают отличное соотношение цены и качества. Работают по протоколу Bluetooth 5.0. Наушники плотно сидят в ушах и не выпадают. В них удобно заниматься спортом. Имеют низкое энергопотребление, комфортное управление и поддержку голосового помощника.

Цена: US $17.99 - 26.99

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