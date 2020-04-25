Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - часы с проекцией времени, аккумулятор NCR18650B 3400 мАч, ТВ-приставка от XIAOMI MI S, смарт-часы
Смарт-часы Colmi
Спортивная модель умных часов с потрясающей автономностью (240 дней). Совместимы с OC Android и iOS. Корпус водонепроницаемый и ударостойкий, выдерживает давление до 5 АТМ. Смотрятся эффектно. Установив приложение на смартфон, вы сможете расширить функционал часов. Для любителей активного образа жизни предусмотрено несколько спортивных режимов.
Цена: US $19.53 - 24.07
Компактный мультитул
Многофункциональный мультитул, который заменит вам разводной ключ, пассатижи, пилочку, карманный нож и другие инструменты. Изготовлен из нержавеющей стали. Инструмент надежный. Размер 12,2x4,4 см в сложенном виде.
реклама
Цена: US $8.89
Литиевый аккумулятор NCR18650B 3400 мАч
Цена: US $2.78 - 24.24
Паяльная паста XG-50 XG-Z40
Паяльная паста идеально подойдет для радиолюбителей. Она представляет собой достаточно вязкое вещество и имеет высокое качество пайки. Перед использованием поверхность следует обезжирить, после нанести пасту. Паста имеет хорошую стойкость к растеканию при нагреве. Пользоваться просто и удобно.
реклама
Цена: US $2.99 - 3.59
ТВ-приставка от XIAOMI MI S
Одна из самых популярных моделей ТВ-приставки от Xiaomi на Android 8 c 2 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти. Данная приставка превратит ваш обычный телевизор в самый настоящий мультимедийный центр. Она воспроизводит видео в 4K, можно играть в различные игры, устанавливать приложения, общаться с друзьями в социальных сетях и многое другое. Интерфейс русскоязычный. Не греется.
Цена: US $54.50 - 71.99
Часы с проекцией времени
Интересная находка - часы с реальной проекцией времени. Устройство совмещает в себе функции часов, календаря, будильника, измерят влажность воздуха и температуру в помещении. Проекция четка, при необходимости ее можно перевернуть.
Цена: US $13.22 - 13.68
Наушники Blitzwolf
Беспроводные наушники с ярким дизайном, качественным звуком и отличным функционалом. Количество заказов более 70 000. Сегодня данную модель вы можете приобрести со скидкой 54%. Работают на протоколе Bluetooth 5.0. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами. Оснащены качественными микрофонами с шумоподавлением. Данная модель полюбилась пользователям за отличное соотношение цены и качества.
Цена: US $18.22
Центр купонов
Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила