Спортивная модель умных часов с потрясающей автономностью (240 дней). Совместимы с OC Android и iOS. Корпус водонепроницаемый и ударостойкий, выдерживает давление до 5 АТМ. Смотрятся эффектно. Установив приложение на смартфон, вы сможете расширить функционал часов. Для любителей активного образа жизни предусмотрено несколько спортивных режимов.

Цена: US $19.53 - 24.07

Многофункциональный мультитул, который заменит вам разводной ключ, пассатижи, пилочку, карманный нож и другие инструменты. Изготовлен из нержавеющей стали. Инструмент надежный. Размер 12,2x4,4 см в сложенном виде.

реклама

Цена: US $8.89

Аккумулятор имеет высокую энергетическую плотность и высокую реальную ёмкость 3400 мАч, который широко применяются для работы в светодиодных фонарях, триммерах, электроинструментах и других электронных устройствах.





Цена: US $2.78 - 24.24

Паяльная паста идеально подойдет для радиолюбителей. Она представляет собой достаточно вязкое вещество и имеет высокое качество пайки. Перед использованием поверхность следует обезжирить, после нанести пасту. Паста имеет хорошую стойкость к растеканию при нагреве. Пользоваться просто и удобно.

реклама

Цена: US $2.99 - 3.59

Одна из самых популярных моделей ТВ-приставки от Xiaomi на Android 8 c 2 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти. Данная приставка превратит ваш обычный телевизор в самый настоящий мультимедийный центр. Она воспроизводит видео в 4K, можно играть в различные игры, устанавливать приложения, общаться с друзьями в социальных сетях и многое другое. Интерфейс русскоязычный. Не греется.

Цена: US $54.50 - 71.99

Интересная находка - часы с реальной проекцией времени. Устройство совмещает в себе функции часов, календаря, будильника, измерят влажность воздуха и температуру в помещении. Проекция четка, при необходимости ее можно перевернуть.

Цена: US $13.22 - 13.68

Беспроводные наушники с ярким дизайном, качественным звуком и отличным функционалом. Количество заказов более 70 000. Сегодня данную модель вы можете приобрести со скидкой 54%. Работают на протоколе Bluetooth 5.0. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами. Оснащены качественными микрофонами с шумоподавлением. Данная модель полюбилась пользователям за отличное соотношение цены и качества.

Цена: US $18.22













Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!

реклама