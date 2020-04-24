Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - шоколадный фонтан, вертикальная мышь Delux, MP-3 плеер ZIKU HD-X9
MP-3 плеер ZIKU HD-X9
Новый плеер с потрясающим звуком и отличным соотношением цены и качества. Время автономной работы составляет более 10 часов. Внутри у ZIKU HD-X9 находится отличный ЦАП CS4398 от Cirrus Logic. Звук сбалансированный, без перекосов с достаточным запасом громкости. MP-3 плеер подключается к компьютеру, ноутбуку и т.д. Драйверы для этого не нужны.
Цена: US $48.81 - 68.81
Мини диктофон
Один из самых маленьких диктофонов, который с легкостью поместится у вас на ладони. На странице продавца можно выбрать 8 или 16 Гб встроенной памяти. Есть возможность воспроизведения файлов MP3, WAV, WMA. Данный плеер можно использовать как флешку для переноса файлов. Интересная находка, которая стоит вашего внимания.
рекламаЦена: US $33.80 - 45.80
Левитирующий горшок с растением
Современное устройство, которое точно не останется без внимания. Горшок с растением парит над своей платформой и вращается, благодаря этому растение получает достаточное количество света и растет намного быстрее. Смотрится такой горшок эффектно. Идеально впишется в любой интерьер.
Цена: US $48.33
Ситечко для чая
Чайная обезьянка - идеальная компания для вашего чаепития. Чтобы заварить ароматный чай, вам нужно засыпать заварку в ситечко и поместить в вашу чашку.
рекламаЦена: US $2.34 - 3.29
Шоколадный фонтан
Интересная вещь для дома, которая сможет превратить самый обычный день в праздничный. В качестве основы подходит любой шоколад с содержанием какао не менее 60%. Масса шоколада подается сверху вниз и плавно стекает по каждому уровню, после снова попадает в чашу и нагревается до необходимой температуры.
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Цена: US $19.89
Наушники Xiaomi Haylou GT1
Хорошие беспроводные наушники с отличным качеством звука и уникальной беспроводной конструкцией. Плотно сидят в ушной раковине и не выпадают. Подключаются к любому гаджету. Стандарт защиты IPX5. Каждый наушник имеет встроенный аккумулятор на 43 мАч, кейс - 310 мАч.
Цена: US $18.22
Вертикальная мышь Delux
Вертикальная компьютерная мышь, которая по внешнему виду напоминает джойстик. Благодаря эргономичному дизайну и удобному упору для пальцев, вы сможете длительное время комфортно работать или играть за компьютером. Разрешение 1000-1200-1600 dpi. Рабочая частота 2.4 ГГц.
Цена: US $16.49
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