Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - шоколадный фонтан, вертикальная мышь Delux, MP-3 плеер ZIKU HD-X9

для раздела Блоги
+
-14 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
2080 Ti - цена упала на порядок
-5000р на RTX 2070 Gigabyte = самая низкая цена
RTX 2070 - снижение цен несмотря на падение рубля
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать

MP-3 плеер ZIKU HD-X9 

Новый плеер с потрясающим звуком и отличным соотношением цены и качества. Время автономной работы составляет более 10 часов. Внутри у ZIKU HD-X9 находится отличный ЦАП CS4398 от Cirrus Logic. Звук сбалансированный, без перекосов с достаточным запасом громкости. MP-3 плеер подключается к компьютеру, ноутбуку и т.д. Драйверы для этого не нужны. 

Цена: US $48.81 - 68.81

Мини диктофон

Один из самых маленьких диктофонов, который с легкостью поместится у вас на ладони. На странице продавца можно выбрать 8 или 16 Гб встроенной памяти. Есть возможность воспроизведения файлов MP3, WAV, WMA. Данный плеер можно использовать как флешку для переноса файлов. Интересная находка, которая стоит вашего внимания.

реклама

Цена: US $33.80 - 45.80

Левитирующий горшок с растением

Современное устройство, которое точно не останется без внимания. Горшок с растением парит над своей платформой и вращается, благодаря этому растение получает достаточное количество света и растет намного быстрее. Смотрится такой горшок эффектно. Идеально впишется в любой интерьер. 

Цена: US $48.33

Ситечко для чая

Чайная обезьянка - идеальная компания для вашего чаепития. Чтобы заварить ароматный чай, вам нужно засыпать заварку в ситечко и поместить в вашу чашку. 

реклама

Цена: US $2.34 - 3.29

Шоколадный фонтан

Интересная вещь для дома, которая сможет превратить самый обычный день в праздничный. В качестве основы подходит любой шоколад с содержанием какао не менее 60%. Масса шоколада подается сверху вниз и плавно стекает по каждому уровню, после снова попадает в чашу и нагревается до необходимой температуры. 

Цена: US $19.89

Наушники Xiaomi Haylou GT1

Хорошие беспроводные наушники с отличным качеством звука и уникальной беспроводной конструкцией. Плотно сидят в ушной раковине и не выпадают. Подключаются к любому гаджету. Стандарт защиты IPX5. Каждый наушник имеет встроенный аккумулятор на 43 мАч, кейс - 310 мАч.

Цена: US $18.22

Вертикальная мышь Delux

Вертикальная компьютерная мышь, которая по внешнему виду напоминает джойстик. Благодаря эргономичному дизайну и удобному упору для пальцев, вы сможете длительное время комфортно работать или играть за компьютером. Разрешение 1000-1200-1600 dpi. Рабочая частота 2.4 ГГц.   

Цена: US $16.49


Центр купонов 


Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!   

         

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress гаджеты электроника подборка гаджеты aliexpress aliexpress 2020 наушники электроника с aliexpress aliexpess aliexpress на русском электроника из китая алиекспресс aliexpress2020 aliexpreess электроника с китая электроника с alixpress наушники из китая наушники с aliexpress электроники с китая
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
43
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
37
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
26
Ретроклокинг: «Проект36» – практически финал истории
70
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
38
В погоне за производительностью: процессоры – апрель 2020
21
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
51
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
37
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Grand Theft Auto V – апрель 2020
34
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I
10

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 37
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 175
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
18 апреля 2020 51
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 50
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Redmi Note 8T упал в цене на 80 долларов
18
OnePlus 8 потерял в цене 110 долларов
1
NVIDIA и AMD готовятся к массовому производству видеокарт нового поколения – NVIDIA Ampere и AMD Big Navi прибудут в 2020 году
36
AMD Ryzen 3 3300X обошёл Intel Core i7-7700K и Core i3-10300 в Cinebench R15 и Cinebench R20
24
Micron выпустила один из самых быстрых геймерских SSD PCIe 4.0 на рынке по очень привлекательной цене – 3400 Мб/с и пятилетняя гарантия
34
Xiaomi Redmi Note 8 Pro подешевел почти на 40 долларов
10
Исходный код CS GO и Team Fortress 2 слит в сеть, игровые сервера Valve и компьютеры пользователей находятся под угрозой
18
Эксперты Тomshardware назвали сильные и слабые стороны процессоров AMD и Intel
72
Геймерский Intel Core i7-7700K с трудом обошёл новый AMD Ryzen 3 3300X стоимостью 130 долларов в Cinebench R15
76
Младший 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100 превзошёл Intel Core i7-7700K в многопоточном тесте Geekbench 5
127
Официальный список смартфонов, которые первыми получат EMUI 10.1
2
Huawei представила доступный 4K-телевизор Smart Screen V55i
1
Настольный вариант AMD Renoir ограничился скромным TDP
14
Realme X50m представлен официально: 120 герц, Snapdragon 765G и 48 Мп за 20 000 рублей
3
RTX Voice можно запустить не только на картах GeForce RTX 20xx
13
Процессоры Intel 11-го поколения Rocket Lake-S будут совместимы с материнскими платами Z490 и привнесут поддержку PCIe 4.0
44
Эксперты TechSpot оценили целесообразность покупки NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti в 2020 году
26
Процессоры Intel 11-го поколения Rocket Lake-S будут совместимы с сокетом 10-го поколения LGA1200 и Z490 материнскими платами
74
Польское издательство CDP (не CD Projekt RED) объявило о банкротстве
10
Праздник геймера - в Epic Games Store и Indiegala стартовала бесплатная раздача сразу четырех игр: рогалик, выживач, стратегия и новелла
+

Популярные статьи

Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
37
Некроклокинг - превращаем NVIDIA GeForce 9500 GT в игровую видеокарту, или максимальный разгон затычки
67
Самый маленький Компьютер в столе от создателя знаменитого Компьютера в Столе
66
Выясняем преимущества Linux перед Windows. Часть 2
134
Один из суровых дней мастера по ремонту компьютерной техники
24
Процентное соотношение компонентов ПК или прототип оптимального конфигуратора для разных типов сборки
22
Красивые белые видеокарты KFA2 (Galax), которые еще пока можно купить - Gamer, WTF, HOF и другие
22
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
43

Сейчас обсуждают

Saint_Diver
12:39
Прислушайтесь. Слышите? Интеловским маркетингом повеяло…
Флагманский 7-нм GPU Intel "Ponte Vecchio" уже имеет 5 итераций
mazahakaruss
12:39
Есть тут такие кто читеров в сетевой колде видел? Имею в виду не варзон. Играю часто, но ни разу не встречал.
Читеров в Call of Duty: Warzone заставят играть друг с другом на отдельных серверах
korn87
12:39
У ОЗУ есть две характеристики - псп и задержки. А что тестировал автор? "Частоту", ахахаха.
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
mazahakaruss
12:36
Не я на 1600 "страдаю"😊
Процессоры AMD Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100 имеют важные различия в компоновке
rebel-1
12:35
Мастер!!! МАСТЕР!!!!! Давай еще статьи "как поменять термопасту". Это сверхсложная работа, на которую надо учиться и учиться. А то я тут фигней маюсь: вчера плазму поднял, Ysus в кз была, ноут перепа...
Один из суровых дней мастера по ремонту компьютерной техники
Beke97
12:35
Star Wars Jedi: Fallen Order разве тестировался? в выводах есть
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
Kopcheniy
12:34
Да и в спорт можно. Пусть там отдельно и спорят, у кого допинг лучше.
Читеров в Call of Duty: Warzone заставят играть друг с другом на отдельных серверах
x.7
12:34
Вот же есть нормальный тест, а то сейчас побегут за оперативой в надежде, что фпс подрастет как от смены видюхи
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
Alex TOPMAN
12:30
Масштабирование и увеличенные дальности прорисовки с более детальными ЛОДами текстур для более высокого разрешения - это очень отличающиеся визуально вещи!
Эксперты TechSpot оценили целесообразность покупки NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti в 2020 году
Saint_Diver
12:28
До квинтэссенции еще далеко. Так, наброски…
Процентное соотношение компонентов ПК или прототип оптимального конфигуратора для разных типов сборки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем