Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - портативный ЦАП Atom Pro, сенсорная игровая мышь Delux M625, стерилизатор Xiaomi FIVE
Hilidac Audirect Atom Pro
ЦАП Atom Pro имеет компактный размер, просто потрясающий по уровню звук и возможность подключения гарнитур. ЦАП имеет поддержку PCM, DSD, DXD и MQA форматов. Разрешение звука: 384 кГц/32 бита. Устройство поддерживает гарнитуру, включая изменение громкости, переключение треков и микрофон. Работает с ОС: Android, iOS, Windows 10, macOS. Вес всего 6 гр.
Цена: US $69.99
Многофункциональный стерилизатор Xiaomi FIVE
Стерилизатор от компании Xiaomi, представляет собой небольшой кейс с УФ лампой. Внутрь кейса можно поместить наушники, смартфон и другие предметы. Оснащен высокопроизводительной беспроводной зарядкой 10 Вт-Qi, вы сможете подзаряжать ваш смартфон в процессе стерилизации.
рекламаЦена: US $24.89
Беспроводные bluetooth-наушники Bluedio T4 с функцией активного шумоподавления
Bluedio T4 хорошие беспроводные наушники с широким набором функций и великолепным дизайном. Наушники имеют достаточно хороший запас громкости, воспроизводят музыку на частоте 15-25000 Гц. Синхронизация со смартфоном обеспечивается посредством Bluetooth 4.2. Наушники можно использовать как в проводном, так и беспроводном режиме. На одном заряде аккумулятора проработают 16 часов в активном режиме.
Цена: US $23.49
Механическая клавиатура
Проводная механическая клавиатура, которую по достоинству оценят геймеры. Раскладка русская и английская, соответствует стандартам полноразмерных моделей. Подсветка имеет несколько режимов свечения, а также дополнительные настройки, хорошо видна днем и не слепит в темное время суток.
Скорость отклика клавиш 3 мс. При нажатии слышен чёткий механический звук. Цена: US $19.84 - 35.46
Сенсорная игровая мышь Delux M625
Профессиональная игровая мышь, которую предпочитают геймеры за высокую скорость и точность работы. Имеет отличное соотношение цены и качества. Оснащена 7 кнопками и колесиком прокрутки. Подходит для всех современных игр. Имеет несколько режимов подсветки. Разрешение от 10000 до 24000 dpi.
Цена: US $19.60
Кухонные ножи из дамасской стали
рекламаПрактичный набор ножей из дамасской стали станет незаменимым помощником на кухне. Лезвия из качественной стали с антибактериальным покрытием. Ножи легко затачиваются и надолго остаются острыми. Благодаря эргономичной форме ручки их удобно держать в руке. Ножи можно мыть в посудомоечный машине.
Цена: US $23.99 - 273.59
Набор для отбеливания зубов
Первое впечатление на 90% зависит от улыбки. Ровные белые зубы - залог успешного общения с окружающими. Чтобы этого добиться и не переплачивать в кабинете у стоматолога, вы можете воспользоваться данным набором для отбеливания. Он достаточно простой и удобный в использовании. Для максимального эффекта требуется использовать не менее 5 раз.
Цена: US $1.79 - 4.73
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