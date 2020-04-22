Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - аккумулятор 20000 мАч, говорящий хомяк, магнитола на Android в авто, плеер в стиле ретрофутуризма
FLOVEME внешний аккумулятор 20000 мАч
Компактный внешний аккумулятор (80x80x20 см), который не займет много места даже в небольшой сумке. Вес: 250 г. Емкость 20 000 мАч. На странице продавца представлены три варианта расцветки корпуса: голубой, черный и розовый. Аккумулятор оснащен двумя USB выходами 2,1 А.
Цена: US $9.99 - 11.49
Говорящий хомяк
Интересно скоротать время и поднять настроение за считанные минуты вам поможет говорящий хомяк, который смешным голосом повторит за вами любые фразы. Изготовлен из качественного коричневого плюша, наполнение из гипоаллергенного синтепона. Мягкий и приятный на ощупь. Питается от трех батареек.
рекламаЦена: US $5.46 - 6.62
Механическая клавиатура Metoo
Профессиональная механическая клавиатура с настраиваемой подсветкой. Верхняя часть из алюминиевой пластины, нижняя - качественный пластик. Подсветка имеет 12 режимов. Клавиши стандартной формы, ресурс нажатий более 50 000 000 раз. Скорость отклика 3 мс. В комплекте идут запасные клавиши и устройство для снятия клавиш.
Цена: US $23.28 - 33.39
Лёгкий разборный респиратор
Качественный разборный респиратор не только имеет оригинальный дизайн, но и надежно защитит органы дыхания от попадания пыли, вирусов, болезнетворных микробов и т.д. С заменой фильтров трудностей не возникнет: они идут в комплекте, также вы сможете заказать их отдельно.
рекламаЦена: US $7.49 - 29.99
Магнитола на Android в авто
Выбрать хорошую автомагнитолу с отличным соотношением цены и качества вы сможете в специализированном магазине. Все магнитолы, которые представлены в магазине, под управлением Android. под управлением Android. По сути, данные магнитолы - это полноценный мультимедийный центр, который воспроизводит аудиофайлы, упрощает процесс управления автомобилем, а также имеет ряд функций для укрепления безопасности автомобиля. Каждый автолюбитель сможет по достоинству оценить удобство использования такой магнитолы.
Цена: $134.00
Беспроводные Bluetooth наушники Baseus W09 TWS
Новинка от компании Baseus - беспроводные наушники нового поколения с чистым звуком и отличной автономностью (5 часов). Благодаря уникальной конструкции наушники плотно сидят в ушной раковине. В них удобно заниматься практически любым видом спорта. Управление сенсорное. Оснащены качественными микрофонами, в ветреную погоду собеседник будет четко слышать ваш голос. Удобные и легкие, с отличным звучанием, они станут отличным приобретением для вас или хорошим подарком для ваших близких.
Цена: US $22.99
Shanling Q1 - плеер в стиле ретрофутуризма
Портативный плеер со стильным дизайном и хорошим функционалом. Размер: 75x62x16,5 мм. Вес составляет 137 г. На одном заряде аккумулятора проработает в режиме воспроизведения музыки 21 час. Поддерживает карты памяти до 2 Тб. Работает на базе системы MTouc.
Цена: US $119.00
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