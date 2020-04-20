Хороший ЦАП с поддержкой быстрой зарядки. Прослушивать любимые треки можно как во время зарядки, так и без нее. Разрешение звука: до 96 кГц/24 бита. Весит всего 15 грамм. Совместим с ОС: Android, iOS, Windows 10, macOS.

Цена: US $12.89

Оригинальная маска для лица смотрится жутковато в темное время суток. Подойдет для вечеринок и различных праздников. Размер 21x17x8 см. Есть три режима свечения, которые переключаются с помощью дистанционного пульта. Питается от 2 пальчиковых батареек.

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Цена: US $5.57 - 5.80

Трехметровый магнитный кабель для быстрой зарядки телефона. Кабель в качественной нейлоновой оплетке. В комплекте идет с переходником для iPhone, Type C или micro USB. Сила тока 2,4 А. Данный товар заказали более 35 000, рейтинг 4,9 из 5.

Цена: US $0.79 - 3.35

Ультратонкая портативная клавиатура совместима с ноутбуками, портативными компьютерами и другими электронными гаджетами. Размер: 266,54x101,33x5,31 мм. Клавиатура беспроводная. Рабочая частота 2,4G. Работает на расстоянии 10 метров.





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Цена: US $13.99

Набор кухонных ножей, состоящий из 8 предметов, которые станут незаменимыми помощниками на кухне. Благодаря эргономичной форме ручки нож удобно удерживать в руке. Лезвия легко затачиваются и надолго остаются острыми.

Цена: US $7.88 - 73.00

Чтобы быстро улучшить качество воздуха в помещении, вам поможет данный прибор. Он быстро устранит неприятные запахи и уничтожит вредоносные бактерии и вирусы. Благодаря компактному размеру, вы сможете найти ему место даже в небольшом помещении. Имеет два режима: ионизация и озонирование.





Цена: US $28.97 - 32.30

Высокотоковые промышленные аккумуляторы с формат-фактором 18650 и емкостью 3 400 мАч. Используются для питания электроинструментов, ноутбуков, налобных фонарей и других электронных устройств. Аккумуляторы популярны среди покупателей, их заказали более 26 000 раз, рейтинг 4,8 из 5.

Цена: US $2.36 - 19.95





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