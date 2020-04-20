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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - ЦАП с портом для быстрой зарядки, светодиодная маска, магнитный кабель для зарядки, ионизатор

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Mcdodo: ЦАП с портом для быстрой зарядки

Хороший ЦАП с поддержкой быстрой зарядки. Прослушивать любимые треки можно как во время зарядки, так и без нее. Разрешение звука: до 96 кГц/24 бита. Весит всего 15 грамм. Совместим с ОС: Android, iOS, Windows 10, macOS. 

Цена: US $12.89

Светодиодная маска

Оригинальная маска для лица смотрится жутковато в темное время суток. Подойдет для вечеринок и различных праздников. Размер 21x17x8 см. Есть три режима свечения, которые переключаются с помощью дистанционного пульта. Питается от 2 пальчиковых батареек. 

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Цена: US $5.57 - 5.80

Магнитный кабель для быстрой зарядки телефона

Трехметровый магнитный кабель для быстрой зарядки телефона. Кабель в качественной нейлоновой оплетке. В комплекте идет с переходником для iPhone, Type C или micro USB. Сила тока 2,4 А. Данный товар заказали более 35 000, рейтинг 4,9 из 5.

Цена: US $0.79 - 3.35

Компьютерная клавиатура AVATTO

Ультратонкая портативная клавиатура совместима с ноутбуками, портативными компьютерами и другими электронными гаджетами. Размер: 266,54x101,33x5,31 мм. Клавиатура беспроводная. Рабочая частота 2,4G. Работает на расстоянии 10 метров. 

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Цена: US $13.99

Набор кухонных ножей

Набор кухонных ножей, состоящий из 8 предметов, которые станут незаменимыми помощниками на кухне. Благодаря эргономичной форме ручки нож удобно удерживать в руке. Лезвия легко затачиваются и надолго остаются острыми. 

Цена: US $7.88 - 73.00

Ионизатор-очиститель воздуха

Чтобы быстро улучшить качество воздуха в помещении, вам поможет данный прибор. Он быстро устранит неприятные запахи и уничтожит вредоносные бактерии и вирусы. Благодаря компактному размеру, вы сможете найти ему место даже в небольшом помещении. Имеет два режима: ионизация и озонирование. 


Цена: US $28.97 - 32.30

Промышленные аккумуляторы 18650 3400 мАч

Высокотоковые промышленные аккумуляторы с формат-фактором 18650 и емкостью 3 400 мАч. Используются для питания электроинструментов, ноутбуков, налобных фонарей и других электронных устройств. Аккумуляторы популярны среди покупателей, их заказали более 26 000 раз, рейтинг 4,8 из 5. 

Цена: US $2.36 - 19.95

Центр купонов 


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Денис Немец
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Иоанн Грозный
09:39
тебе и автор и я уже сказали смысл тестить в фулхд если видяха может отрисовать 30фпс, а процы один 35 другой 105. а в результате теста мы получаем что оба проца равны рисуя по 30фпс каждый.
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Мне тебя жаль. Реально теряешь многое, любой современный старший процессор лучше.
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09:37
Это и есть придел для него причём для последних моделей, при этом он на уровне старых процессоров, а кушает уже много. После S775 прорыв конечно, но по современным меркам такое себе.
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AggroShkolyar
09:37
Ну как бы он еще в предыдущей статье протестил в 1080р, зачем нам бесполезные тесты в 720р? Для кого они? В чем их практическая ценность?
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Серегарус
09:33
ты не поверишь, но помимо тебя 10-ка установлена ещё у сотен миллионов пользователей
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Zero Wing
09:30
И действительно, сглаживание абсолютно не влияет на картинку особенно в разрешении 1024*768. Это, кстати, скриншоты как раз с FX5900 XT
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Romanelo
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Иоанн Грозный
09:27
был бы у него слай из 2080ти он бы в фхд сделал, а 1080ти сейчас мало уже в фхд
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