Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - ЦАП с портом для быстрой зарядки, светодиодная маска, магнитный кабель для зарядки, ионизатор
Mcdodo: ЦАП с портом для быстрой зарядки
Хороший ЦАП с поддержкой быстрой зарядки. Прослушивать любимые треки можно как во время зарядки, так и без нее. Разрешение звука: до 96 кГц/24 бита. Весит всего 15 грамм. Совместим с ОС: Android, iOS, Windows 10, macOS.
Цена: US $12.89
Светодиодная маска
Оригинальная маска для лица смотрится жутковато в темное время суток. Подойдет для вечеринок и различных праздников. Размер 21x17x8 см. Есть три режима свечения, которые переключаются с помощью дистанционного пульта. Питается от 2 пальчиковых батареек.
реклама
Цена: US $5.57 - 5.80
Магнитный кабель для быстрой зарядки телефона
Трехметровый магнитный кабель для быстрой зарядки телефона. Кабель в качественной нейлоновой оплетке. В комплекте идет с переходником для iPhone, Type C или micro USB. Сила тока 2,4 А. Данный товар заказали более 35 000, рейтинг 4,9 из 5.
Цена: US $0.79 - 3.35
Компьютерная клавиатура AVATTO
Ультратонкая портативная клавиатура совместима с ноутбуками, портативными компьютерами и другими электронными гаджетами. Размер: 266,54x101,33x5,31 мм. Клавиатура беспроводная. Рабочая частота 2,4G. Работает на расстоянии 10 метров.
рекламаЦена: US $13.99
Набор кухонных ножей
Набор кухонных ножей, состоящий из 8 предметов, которые станут незаменимыми помощниками на кухне. Благодаря эргономичной форме ручки нож удобно удерживать в руке. Лезвия легко затачиваются и надолго остаются острыми.
Цена: US $7.88 - 73.00
Ионизатор-очиститель воздуха
Чтобы быстро улучшить качество воздуха в помещении, вам поможет данный прибор. Он быстро устранит неприятные запахи и уничтожит вредоносные бактерии и вирусы. Благодаря компактному размеру, вы сможете найти ему место даже в небольшом помещении. Имеет два режима: ионизация и озонирование.
Цена: US $28.97 - 32.30
Промышленные аккумуляторы 18650 3400 мАч
Высокотоковые промышленные аккумуляторы с формат-фактором 18650 и емкостью 3 400 мАч. Используются для питания электроинструментов, ноутбуков, налобных фонарей и других электронных устройств. Аккумуляторы популярны среди покупателей, их заказали более 26 000 раз, рейтинг 4,8 из 5.
Цена: US $2.36 - 19.95
Центр купонов
Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила