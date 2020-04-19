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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - повербанк 30000 мАч, тактический нож, беспроводной эндоскоп

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Новые беспроводные наушники Shanling MTW100 

Внутриканальные наушники получили яркий дизайн, отличный функционал и качественный звук. Автономность работы составляет 7 часов. Время зарядки 1,5 часа. Поставляются с зарядным кейсом. Суммарное время работы с подзарядкой в кейсе составляет 24 часа. Благодаря уникальной конструкции в них удобно заниматься практически любым видом спорта. Степень защиты IPx7. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами. Соединяются с телефоном посредством Blothooth 5.0. 

Цена: US $79.00 - 89.00

Карта памяти в виде панды от бренда XGEGXE

Яркая карта памяти в виде панды станет отличным оригинальным подарком. На странице продавца вы можете выбрать пять вариантов объема памяти: от 8 до 128 Гб. Заявленная скорость составляет 98 МБ/с. Идеально подойдет для хранения больших объемов информации, передачи видео в формате 4K и т. д. 

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Цена: US $2.55 - 14.59

Лучший беспроводной эндоскоп

Хороший беспроводной эндоскоп с жестким кабелем и качественной картинкой. Устройство оснащено емким аккумулятором на 600 мАч. Рассмотреть все детали поможет камера с диаметром объектива 8 мм, фокусное расстояние составляет от 4 до 10 см. Эндоскоп пригодится в хозяйстве каждому, с его помощью вы сможете вы сможете рассмотреть необходимые детали даже в самых узких и труднодоступных местах.

Цена: US $16.55 - 28.79

  Повербанк емкостью 30000 мАч

TOPZERO – емкий повербанк на 3000 мАч. Оснащен небольшим дисплеем, на котором отображается уровень оставшегося заряда в процентах. Есть разъемы: micro USB и Type-C. Небольшой встроенный светодиодный фонарик пригодится в темное время суток. На странице продавца представлен повербанк в трех цветовых решениях. Вес - около 600 гр.

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Цена: US $19.92 - 21.85

Лучший тактический нож

Брутальный тактический нож с черным лезвием и интересным корпусом с множеством деталей. Открывается нож одной рукой с помощью откидного механизма. Лезвие из высоколегированной стали, заточка держится достаточно долго. Хороший нож по приемлемой цене.

Цена: US $3.30 - 4.56

Кабель для быстрой зарядки и передачи файлов

Популярный кабель для быстрой зарядки и передачи данных. Провод качественный и достаточно плотный. Сила тока 3 А. Во время зарядки светится зеленый светодиод, что не позволит вам потерять ваш смартфон в темноте. 

Цена: US $0.79 - 2.99

Система отбеливания зубов

Одна из лучших систем для отбеливания зубов, которую можно найти на АлиЭкспресс. Если вы хотите иметь белоснежную улыбку, эта система будет полезна полезна вам. Специальный гель выполняет основную функцию. Сама капа оснащена 16 светодиодами, которые быстро и бережно отбелят ваши зубы. Для получения максимального результата требуется от 5 до 7 процедур.

Цена: US $11.54


Центр купонов 


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