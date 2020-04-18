Портативная видеокамера, которую можно носить в качества брелка на связке с ключами. Видеокамера получила современный дизайн и способна снимать качественное видео в формате AVI. Поддерживает карты памяти до 32 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора 300 мАч, этого вполне достаточно для работы в течение 5 часов.

Цена: US $18.55 - 38.99

Качественная беспроводная ip-камера, оснащена датчиком движения. В случае зафиксированного движения камера запишет видео и отправит вам уведомление на смартфон. Верхняя часть камеры вращается на 360°. Качество записи хорошее как в дневное, так и ночное время. При недостаточном освещении срабатывает режим ночной записи видео. Видеокамера оснащена динамиком и микрофоном для двухсторонней связи. Записи камеры могут храниться как на карте памяти, так и в хранилище данных.

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Цена: US $14.53 - 37.54

Стерилизатор от компании Xiaomi, который быстро устранит сильные запахи, различные микроорганизмы, плесень и т.д. Осуществляется это с помощью озона и ультрафиолета. Мощность 38 Вт. Рассчитан на работу в помещениях до 40 м2 .





Цена: US $41.71

Новинка 2020 года - смарт часы Amazfit T-Rex, помимо потрясающего внешнего вида получили отличный функционал. Часы будут отслеживать вашу активность в течение 24 часов. Оснащены 1,3 AMOLED экраном. В них можно купаться и погружаться на глубину до 50 метров. Автономность работы составляет 20 дней. Для любителей активного образа жизни предусмотрено 14 спортивных режимов.

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Цена: US $149.99

Получить отпечаток любой поверхности вы сможете с помощью оригинальной игрушки с пластиковыми иглами внутр . Играть в такую игрушку очень увлекательно. Игрушка достаточно популярна среди покупателей. Может стать оригинальным подарком.

Цена: US $12.56 - 23.75

Друзья, не забывайте, что скоро лето. Время рыбалки и отдыха на природе. Избавить себя от надоедливых насекомых вам поможет оригинальная вещица от Xiaomi - портативный отпугиватель комаров. Имеет компактный размер, весит всего 50 г. Питается от двух батареек ААА. Ресурс "таблетки" составляет 30 дней.





Цена: US $8.90 - 15.38

Новая модель термогигрометра от компании Xiaomi. Компактный и практичный со стильным дизайном. Качественно изготовлен, точность измерений на высоте. Оснащен высокоточным датчиком. Информация на экране четкая и легко читается. Хороший прибор, который стоит вашего внимания.





Цена: US $5.81 - 12.91

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