Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - портативная видеокамера-брелок, бытовой стерилизатор, смарт-часы Amazfit T-Rex
Мини видеокамера
Портативная видеокамера, которую можно носить в качества брелка на связке с ключами. Видеокамера получила современный дизайн и способна снимать качественное видео в формате AVI. Поддерживает карты памяти до 32 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора 300 мАч, этого вполне достаточно для работы в течение 5 часов.
Цена: US $18.55 - 38.99
Беспроводная камера Hiseeu
Качественная беспроводная ip-камера, оснащена датчиком движения. В случае зафиксированного движения камера запишет видео и отправит вам уведомление на смартфон. Верхняя часть камеры вращается на 360°. Качество записи хорошее как в дневное, так и ночное время. При недостаточном освещении срабатывает режим ночной записи видео. Видеокамера оснащена динамиком и микрофоном для двухсторонней связи. Записи камеры могут храниться как на карте памяти, так и в хранилище данных.
рекламаЦена: US $14.53 - 37.54
Бытовой стерилизатор
Стерилизатор от компании Xiaomi, который быстро устранит сильные запахи, различные микроорганизмы, плесень и т.д. Осуществляется это с помощью озона и ультрафиолета. Мощность 38 Вт. Рассчитан на работу в помещениях до 40 м2 .
Цена: US $41.71
Смарт-часы Amazfit T-Rex
Новинка 2020 года - смарт часы Amazfit T-Rex, помимо потрясающего внешнего вида получили отличный функционал. Часы будут отслеживать вашу активность в течение 24 часов. Оснащены 1,3 AMOLED экраном. В них можно купаться и погружаться на глубину до 50 метров. Автономность работы составляет 20 дней. Для любителей активного образа жизни предусмотрено 14 спортивных режимов.
реклама
Цена: US $149.99
Игровой набор Pinart
Получить отпечаток любой поверхности вы сможете с помощью оригинальной игрушки с пластиковыми иглами внутр . Играть в такую игрушку очень увлекательно. Игрушка достаточно популярна среди покупателей. Может стать оригинальным подарком.
Цена: US $12.56 - 23.75
Mosquito Killer - портативный отпугиватель комаров
Друзья, не забывайте, что скоро лето. Время рыбалки и отдыха на природе. Избавить себя от надоедливых насекомых вам поможет оригинальная вещица от Xiaomi - портативный отпугиватель комаров. Имеет компактный размер, весит всего 50 г. Питается от двух батареек ААА. Ресурс "таблетки" составляет 30 дней.
Цена: US $8.90 - 15.38
Термогигрометр Xiaomi Mijia 2
Новая модель термогигрометра от компании Xiaomi. Компактный и практичный со стильным дизайном. Качественно изготовлен, точность измерений на высоте. Оснащен высокоточным датчиком. Информация на экране четкая и легко читается. Хороший прибор, который стоит вашего внимания.
Цена: US $5.81 - 12.91
Большая распродажа #СИДИМДОМА - Центр купонов
Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила