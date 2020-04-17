Оригинальная видеокамера, по внешнему виду напоминает обычную флешку. Удобная в использовании с высоким качеством записи в формате avi. Удобно носить при себе. Размер: 65x28x10 мм. Камера может записывать цветное видео со звуком, а также делать фотографии. Запись видео можно осуществлять также во время зарядки. Компактная и удобная, подойдет для повседневного использования.

Цена: US $25.35 - 33.01

Хороший планшет для рисования, который способен заменить сотни блокнотов и карандашей. Корпус сделан из качественного ABS-пластика, устойчив к ударам. На лицевой стороне находится LСD-экран. Планшет легкий и имеет компактный размер. Он с легкостью поместится в сумку. Шрифт тонкий, цвет насыщенный. В комплекте с планшетом идет стилус.

Цена: US $31.70 - 37.39

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Качественная защитная маска для лица с угольным фильтром плотно прилегает к лицу и надежно защищает от проникновения различный бактерий, вирусов, пыли, твердых частиц. Соответствует стандарту. Количество заказов более 1 500, рейтинг 4,9 из 5.

Цена: US $5.82 - 19.42

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Оригинальный повербанк на 10 000 мАч от фирмы KUULAA станет незаменимым спутником во время путешествий или длительных поездок. Имеет сверхлегкий и прочный корпус. Оснащен двумя портами USB, вы сможете заряжать одновременно два гаджета. Выходной порт: 5 В/2A. Входной интерфейс: USB Type-С и Micro USB. На небольшой дисплей выводится информация о состоянии оставшегося заряда в процентах.

Цена: US $9.63 - 11.53

Качественный кабель для зарядки получил немалую популярность среди покупателей. Более 57 000, рейтинг 4,8 из 5. Имеет массу преимуществ. С помощью данного кабеля вы сможете не только заряжать телефон, но и передавать данные. Магнит сильный, что отмечают пользователи в своих комментариях. Кабель достаточно гибкий и не перегибается. Поддерживает функцию быстрой зарядки.

Цена: US $0.89 - 4.99

Хорошая точилка для ножей с алмазным покрытием. Данная заточка станет отличным помощником на любой кухне. Конструкция удобная и надежная. Благодаря эргономичной форме ручки и противоскользящей поверхности ее удобно удерживать одной рукой. Безопасная и надежная, может стать отличным приобретением отличный приобретением или хорошим подарком.

Цена: US $6.99 - 9.67

Добавить драйва в утреннее пробуждение вам поможет данный будильник. Во время срабатывания сигнала подымается мишень, в которую необходимо попасть из инфракрасного пистолета, чтобы выключить сигнал. Оригинальная вещица, к которой стоит присмотреться.

Цена: US $17.56

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