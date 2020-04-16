Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - 3D увеличитель экрана телефона, система охлаждения, игровая поверхность для рабочего стола, беспроводные наушники TWS
3D увеличитель экрана телефона
Полезная находка на алиэкспресс - увеличительный экран для смартфона, который позволит просматривать фильмы, читать электронные книги, искать информацию в интернете с максимальным комфортом. Экран увеличивает изображение в 3 раза без потери качества. Имеет компактный размер и не требует питания.
Цена: US $2.16
Беспроводные наушники TWS
Популярные беспроводные наушники с заявленной автономностью до 5 часов. Каждый Каждый наушник имеет емкий аккумулятор 40 мАч. Звук яркий и насыщенный. В комплекте идет: наушники, зарядный кейс, microUSB шнурок и три пары амбушюр разного размера.
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Цена: US $38.76
Магнитный Кабель Usb Type C нового поколения
Качественный магнитный кабель для быстрой зарядки телефона. Чтобы зарядить телефон, вам достаточно поднести кабель к заглушке, и магнит притянется. Кабель светится и может исполнять роль ночника. С таким кабелем вы точно не потеряете ваш телефон в темное время суток. С помощью данного кабеля вы можете заряжать: смартфоны, планшеты, электронные книги и т.д.
Цена: US $0.80 - 2.78
Система охлаждения
Pадиатор с установленным на него вентилятором. Полупрозрачные лопасти и красная светодиодная подсветка кулера отлично подходят для моддинга корпуса. Размер вентилятора: 120x120x25 мм. Уровень шума: 32 дБ. Срок службы: 30000 часов. Номинальная мощность: 4,2 Вт
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Цена: US $15.63
Pokemon Пикачу
Популярная мягкая игрушка, от которой в восторге огромное количество людей. Изготовлена из высококачественного велюра. Игрушка долго сохраняет свой внешний вид. Очень мягкая и приятная на ощупь. Хвост имеет форму молнии. Игрушка идеально подойдет для подарка.
Цена: US $5.09 - 20.06
Коврик для рабочего стола
Игровая поверхность для рабочего стола большого размера, на которой вы сможете разместить не только игровую мышь, но и другие предметы. Коврик имеет прорезиненную поверхность, что не позволяет ему скользить по столу. Рисунок качественный, не выгорает и не вытирается. Мышь на таком коврике чувствует себя отлично.
Цена: US $4.69 - 15.86
MP3 Плеер
Хороший MP3 плеер, который кроме стильного дизайна имеет хороший функционал. Емкости аккумулятора достаточно для беспрерывного прослушивания музыки и 4 часов воспроизведения видео. Звук чистый. Управление сенсорное. Синхронизируется с гаджетами посредством Bluetooth 5,0.
Цена: US $22.40 - 35.00
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