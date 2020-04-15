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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - водяное охлаждение, "умные" часы SHAOLIN, жидкое стекло, переходник Baseus

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Водяное охлаждение

Бесшумное жидкостное охлаждение, которое можно использовать не только внутри корпуса ПК, но и при монтаже снаружи. Также его можно подключить к игровому ноутбуку. Данный блок имеет не только эффектный внешний вид, но и хорошее качество. 

Цена: US $97.75 - 138.94

Наушники Floveme HI-FI 3D Bluetooth беспроводные

Хорошие беспроводные наушники по приемлемой цене. Совместимость с гаджетами на базе Android, Apple, Windows. Благодаря уникальной конструкции плотно сидят в ушной раковине и не выпадают. В них удобно заниматься практически любым видом спорта. Наушники можно использовать как по отдельности, так и вместе. Время автономной работы 4 часа. Емкость аккумулятора в зарядном кейсе 700 мАч. 

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Цена: US $8.54 - 12.91

"Умные" часы  SHAOLIN

Умные часы, которые получили не только привлекательный дизайн, но и отличный функционал.Часы будут следить за вашей активностью в течение дня, подсчитывать потраченные калории, следить, за фазами сна, измерять пульс и т.д. Вы сможете принимать вызовы, управлять музыкой, получать уведомления из социальных сетей. В часах предусмотрено несколько спортивных режимов. 


Цена: US $69.99 - 156.80

Кабельный органайзер Baseus

Качественный кабельный органайзер от компании Baseus, быстро наведет порядок с вашими проводами, которые валяются возле телевизора или компьютера. Изготовлен из качественного пластика, монтируется на любую поверхность с помощью двухстороннего скотча. Органайзер имеет магниты на колпачках, они надежно держат кабель. Штука полезная, пригодится каждому.

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Цена: US $1.44 - 1.93

Переходник Baseus

Надежный переходник от компании Baseus имеет компактную конструкцию и предназначен для зарядки и переноса данных. Малый размер делает данный адаптер практичным аксессуаром. Его можно использовать для смартфонов, ноутбуков, мышек, клавиатур, карт памяти и т.д. Сила тока составляет 2.4А.

Цена: US $1.93

Жидкое стекло

Чтобы ваше авто всегда выглядело дорого и престижно не зависимо от реальной цены, вам следует использовать жидкое стекло. Данный продукт без особых усилий сделает поверхность вашего авто блестящей и яркой, капли сами скатываются с кузова. Эффект потрясающий. Расход минимальный, одного флакончика хватит надолго.

Цена: US $7.88 - 8.81

Кухонные ножи

Потрясающий набор кухонных ножей, которые имеют отменные режущие качества. Заточка держится месяц. Они станут надежным помощником на любой кухне. Ножи удобно держать в руке, благодаря эргономичной ручке. В набор входит шесть предметов.   

Цена: US $24.66

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