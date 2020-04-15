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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - умный биометрический замок, камера-флешка, беспроводные наушники SoundPEATS TWS 5.0, игровая мышь DELUX M625

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Мини USB камера

Видеокамера, которая по внешнему виду напоминает обычную флешку. Запись видео в формате AVI/JPG c разрешением 1280x960 пикселей, фото 1600x1200. Емкость аккумулятора 300 мАч. Видеокамера поддерживает карты памяти до 32Гб. Интересная находка, на которую стоит обратить внимание. 

Цена: US $25.88

Квадрокоптер 

Компактный квадрокоптер получил современный дизайн. Поддерживает функцию просмотра видео и фото в режиме онлайн со смартфона. Имеет хорошую систему стабилизации, что позволяет выполнять различные фигуры высшего пилотажа. Управление простое и понятное. В комплекте дополнительно идут 4 запасные лопасти.

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Цена: US $18.52 - 39.11

Беспроводные Bluetooth наушники SoundPEATS TWS 5.0

Качественные беспроводные наушники, которые работают с Bluetooth устройством начиная от верисии 4.0. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Размер 2x2 см, вес всего 4,7 г. В комплекте с наушниками идут сменные ушные вкладыши.

Микрофон качественный, даже в ветреную погоду собеседник будет четко слышать вас. Емкость чехла для зарядки 2600 мАч, этого вполне достаточно, чтобы зарядить наушники 5 раз. Полная зарядка наушников - 1 час, которой хватит на 4 часа автономной работы. Звук яркий и насыщенный, громкости вполне достаточно для прослушивания любимых треков. 


Цена: US $24.99


Игровая мышь DELUX M625

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Профессиональная игровая мышь с сенсором топового сегмента PixelArt PWM3360. Данный сенсор предпочитают геймеры за его высокую скорость и надежность. Скорость сенсора 250 (ips – дюймов в секунду). Благодаря эргономичной форме при длительном использовании рука не устает. Оснащена красочной подсветкой, которая эффектно смотрится не только в темное время суток, но и днем. Мышь шустрая и подойдет для всех топовых игр.

Цена: US $22.54

Умный биометрический замок навесной 

Умный биометрический замок со сканером отпечатка пальцев надежно защитит ваше имущество. Его можно использовать как снаружи, так и внутри помещения. Сам сканер небольшой, быстро распознает отпечатки пальцев. Скорость разблокировки составляет 1 сек. Работает от аккумулятора, одного заряда хватает на год работы.

Цена: US $13.01 - 51.85

Наклейки на клавиатуру с русским алфавитом 

Универсальные наклейки для клавиатуры с русскими буквами. Легко клеятся и не оставляют следы клея после себя. Подходят практически под любую модель ноутбуков и персональных компьютеров. Товар полезный и стоит сущие копейки.

Цена: US $0.83

ZUOYA большой игровой коврик для мыши

Большая игровая поверхность для рабочего стола, на которой вы сможете разместить не только игровую мышь, но и другие предметы. Игровая поверхность имеет гладко простроченные края для долговечности, а гладкое поле обеспечит максимально легкое перемещение мыши.

Цена: US $4.49 - 10.45

Большая распродажа #СИДИМДОМА - Центр купонов 


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