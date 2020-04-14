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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - USB адаптер повышенной мощности (2000 mW), высокотоковые аккумуляторы 3 000 мАч, настольная лампа авокадо

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Аккумуляторы LiitoKala

Качественные высокотоковые аккумуляторы с реальной емкостью 3 000 мАч. Немного толще АА. Используются в электронных сигаретах, электроинструменте, электротранспорте и т. д. Максимальное напряжение 4.2 В, минимальное 2.5 В.


Цена: US $3.18 - 26.88

Носки из 100 % хлопка 

Универсальные хлопковые носки подходят к любому стилю. Этот предмет гардероба будет нужен всегда. Носки из 100% хлопка, легкие и удобные, сохранят ваши ноги здоровыми. Носки получили интересный дизайн и низкую посадку. 

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Цена: US $4.74 / набор

Настольная лампа - Ночник 

Светодиодный светильник получил уникальный дизайн. Ночник создаст приятную атмосферу спокойствия и комфорта. Станет приятным дополнением в любом интерьере. Размер: 11x14,5 см.

Цена: US $9.45 - 9.85

Набор игровая клавиатура и мышь

Отличный набор для геймера, в который входит игровая клавиатура и мышь. Девайсы имеют красочную подсветку с несколькими режимами настройки и современный дизайн, а также хорошие характеристики, которые необходимы для быстрой победы над противником.  

Цена: US $10.96 - 17.36

Графический планшет Gaomon

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Новая модель графического планшета с профессиональными характеристиками и хорошей ценой. В комплекте идет ручка-перо, которая не требует подзарядки. Чувствительность составляет 8192. Планшет оснащен 4 экспресс клавишами и 2 программируемыми. Совместим с разными ОС: Android, Windows, Mac.

Цена: US $26.79

ALFA AWUS036NH

Хороший беспроводной USB адаптер повышенной мощности (2000 mW), который обеспечит полный доступ к беспроводным сетям со скоростью 150 Мбит/с в диапазоне частот 2.4 ГГц. С его помощью вы сможете как принимать сигнал, так и раздавать его.


 

Цена: US $11.28 - 20.58

Защита кабеля

Полезная находка - цветные насадки в виде спирали, которые надежно защитят кабель от нежелательных перегибов, тем самым значительно продлят срок службы кабеля. Находка интересная и стоит сущие копейки.

Цена: US $0.79

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