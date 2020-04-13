Интересная находка на АлиЭкспресс - компактная видеокамера, которая по внешнему виду напоминает флешку. Благодаря компактному размеру (66x28x10 мм.) ее можно носить на связке с ключами в качестве обычного брелка. Вес: 60 г. Запись видео в формате AVI c разрешением 1080x720 пикселей. Емкость встроенного аккумулятора 300 мАч, этого вполне достаточно для работы в течение 4-5 часов.

Цена: US $18.55 - 38.99

Гаджет нового поколения - умный дверной замок. Специальная накладка крепится на встроенный дверной замок. Вы сможете открывать дверь как классическим способом, так и с помощью специального приложения. Гаджет интересный, устанавливается без особых усилий и прост в использовании. Цена: US $8.41 - 81.40

Интересная новинка разработана для увеличения изображения с экрана мобильного телефона без потери качества. Если вы любите смотреть видео на телефоне и общаться в социальных сетях, но у вас устают глаза от экрана вашего смартфона, данная новинка поможет решить эту проблему.

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Цена: US $6.98

Хорошая электробритва с тремя лезвиями, которая тщательно бреет и не раздражает кожу. Насадки с легкостью адаптируются к форме вашего лица и бережно сбривают все волоски. В комплекте идет насадка триммер и специальная насадка для бороды и усов.

Цена: US $13.50 - 18.50

Качественные беспроводные наушники с поддержкой кодеков APTX, AAC, SBC. Благодаря уникальной конструкции они плотно сидят в ушной раковине и не выпадают. В наушниках удобно заниматься практически любым видом спорта. Степень защиты IPX5. Звук яркий и насыщенный. Поддерживают голосовую активацию Siri и Google Assistant. Соединяются со смартфоном посредством Bluetooth V 5.0. Время автономной работы составляет 4 часа.

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Цена: US $29.99

Невероятно удобная вещь - магнитный кабель для зарядки смартфона. Состоит из провода и магнитного разъема. Магнитная насадка плотно монтируется в порт смартфона, тем самым не ломает хрупкий порт вашего телефона.

Цена: US $1.39 - 3.49

Новая модель умных часов, которые получили не только потрясающий дизайн, но и отличный функционал. Имеют защиту по военному стандарту MIL-STD. Корпус часов сделан из полимерного материала. Часы оснащены 1,3-дюймовым экраном с разрешением 360×360 точек. Выдерживают погружение на глубину до 50 метров. Автономность работы 20 дней. Часы будут следить за вашей активностью и состоянием вашего здоровья. Интересная модель умных часов, которая стоит вашего внимания.

Цена: US $149.99





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